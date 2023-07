BRD-Wirtschaft geht auf Talfahrt

Boris Roessler/dpa Dunkle Wolken ziehen auf über dem Finanzplatz Frankfurt am Main

Mit der deutschen Wirtschaft geht es weiter bergab. Aus Sicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird sie in diesem Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen. Die IWF-Experten sind damit pessimistischer als noch vor drei Monaten. Im April hatten sie für 2023 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in der BRD um 0,1 Prozent vorausgesagt. Zur Begründung verwies der IWF am Dienstag auf eine »Schwäche des verarbeitenden Gewerbes« sowie einen »Abschwungs im ersten Quartal«.

Für die Weltwirtschaft hob der IWF seine Prognose hingegen leicht an. Insgesamt rechnet der Währungsfonds weltweit im laufenden Jahr mit drei Prozent Wirtschaftswachstum. Im April hatte er noch 2,8 Prozent im globalen Schnitt prognostiziert. Von 2000 bis 2019 – also bis zur Coronapandemie – lag der jährliche Schnitt aber bei deutlich höheren 3,8 Prozent, wie der Fonds betonte. 2022 wuchs die Weltwirtschaft noch um 3,5 Prozent.

Die BRD ist der einzige G7-Staat, für den der IWF die Prognose vom Frühjahr nicht verbesserte. Als der IWF im April für die BRD von einem Abschwung von 0,1 Prozent ausging, war dies bereits neben Großbritannien die einzige erwartete Rezession innerhalb der G7 gewesen. Im Fall der britischen Wirtschaft hob der IWF seine Prognose nun um 0,7 Prozentpunkte an – dort sei 2023 mit einem Wachstum um 0,4 Prozent zu rechnen.

Auch in anderen Ländern rechnet der IWF mit positiven Entwicklungen. In Spanien und Italien etwa habe der Tourismussektor sich sehr gut erholt – Spanien kann demnach mit einem Wachstum um 2,5 Prozent rechnen, Italien mit 1,1 Prozent.

Auch die Perspektiven der russischen Wirtschaft haben sich trotz westlicher Sanktionen deutlich verbessert. Der IWF rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum von 1,5 Prozent, das sind 0,8 Punkte mehr als noch im April vermutet.

Trotzdem: Das Wachstumsniveau der Weltwirtschaft sei »im historischen Vergleich weiterhin schwach«, erklärten die IWF-Experten. »Die Erhöhung der Leitzinsen der Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation belastet weiterhin die Wirtschaftstätigkeit.« Besonders spürbar sei dies in der Euro-Zone, die nach dem Erdgaspreisschub infolge des westlichen Energieembargos gegen Russland »immer noch taumelt«.

In der US-Wirtschaft sieht der IWF gemischte Signale. Die Prognose für dieses Jahr wurde zwar von 1,6 auf 1,8 Prozent angehoben. Auslöser seien unter anderem ein Zuwachs der Realeinkommen und eine Erholung der Autokäufe. Doch der IWF rechnet nicht damit, dass die Ausgabefreudigkeit andauern werde. Das in der Pandemie zusätzlich angesparte Geld sei weitgehend verbraucht, und von der US-Notenbank würden weitere Zinserhöhungen erwartet.

Gewichtige Risiken für die Weltwirtschaft sieht der IWF in einer »Intensivierung« des Krieges in der Ukraine sowie in »extremen Wetterereignissen«. Auch »mögliche Probleme« der chinesischen Wirtschaft stellten eine Gefahr dar.