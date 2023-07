»Kulturelle Aspekte wurden Gegenstand der Besatzung«

Aitak Barani Zelebrieren palästinensisches Leben: Besucherinnen und Besucher des »Fest der Kultur Palästinas« in Frankfurt am Main

Ihr Verein hat am 22. Juli in Frankfurt am Main das erste »Fest der Kultur Palästinas« auf die Beine gestellt. Was stand dort auf dem Programm?

Wir haben dieses Fest schon länger als politische Versammlung geplant und uns vorgenommen, die Kultur Palästinas, die in der BRD und anderen Ländern totgeschwiegen werden soll, sichtbar zu machen. Das Fest sollte aufzeigen, wie sehr die Kultur Palästinas mit der Kultur des Widerstandes gegen die Besatzung seit 1948 verwoben ist. Fast alle auch teilweise sehr alte Symbole Palästinas sind mittlerweile Symbole des Widerstandes.

Welche sind das?

Da wäre der Olivenbaum oder der Kaktus. Wir wollten auch kulturelle Aspekte präsentieren wie Literatur, Dichtung, das Handwerk, Essen und Musik. Das war uns wichtig, weil bekanntermaßen all diese kulturellen Aspekte Gegenstand der Besatzung und Kolonisierung geworden sind. Einige kennen das vielleicht, wenn sie essen gehen und die Falafel ihnen als israelische Spezialität vorgestellt wird. In Frankfurt gibt es mehrere Restaurants, die palästinensisches oder levantisches Essen so präsentieren. Es geht uns dabei gar nicht darum, dass es nicht schön ist, wenn überall sich verschiedene Essenskulturen vermischen. Aber hier geht es klar darum, zu suggerieren, dass es gar keine palästinensische Kultur und auch kein Palästina gibt.

Bevor das Fest stattfand, hatte der hessische Landesbeauftragte für Antisemitismus, Uwe Becker, ein Verbot der Veranstaltung gefordert.

Herr Becker war vorher Bürgermeister und Kämmerer in Frankfurt. Wir kennen ihn schon sehr lange mit ähnlichen Aktionen. Das hat sich für uns nahtlos eingereiht in seine bekannten Sichtweisen, bevor er Antisemitismusbeauftragter wurde. Er ist Teil der prozionistischen Besatzungslobby und seine Argumentation, wenn man das so nennen kann, ist die des Mainstreams: jede Kritik an der israelischen Besatzungsmacht als antisemitisch zu deklarieren.

Das hat bei uns die spezielle Bewandtnis, weil wir sagen, dass Palästina seit 1948 besetzt ist und kolonisiert wird und wir keinesfalls ein Existenzrecht für eine Kolonisierung akzeptieren können. Das verbucht Herr Becker unter antisemitisch. Dem widersprechen wir selbstverständlich. Wir stellen uns ein Land Palästina wie vor der Besatzung vor, wo verschiedene Religionen und Kulturen zusammengelebt haben. Sie wurden erst durch die Besatzung gespalten und gegeneinander aufgehetzt.

Bei dem Verbot des Festes wollte der Landesbeauftragte es nicht belassen …

Herr Becker fordert auch, dass unser Verein verboten wird. Die bereits genannten politischen Inhalte und Forderungen sind in unserer Satzung klar formuliert. Ebenso benennen wir dort, dass wir alle Teile und Formen des Widerstandes akzeptieren und als legitim ansehen. Man kann versuchen, uns zu verbieten, aber ich denke, es gibt gute Chancen für uns, das juristisch durchzukämpfen.

Kam es während des Festes zu Provokationen?

Wenn, dann waren sie so klein, dass ich sie nicht mitbekommen habe – und ich war den ganzen Tag vor Ort. Das Fest war richtig gut besucht, darüber waren wir sehr froh und haben die Zeit genossen. Die palästinensische Community war mit vielen Familien vor Ort genau wie Aktivistinnen und Aktivisten aus der Solidaritätsbewegung. Die Stimmung war wunderbar und es gab dazu richtig viel Laufkundschaft. Auch die Polizei hat sich sehr zurückgehalten und war mit wenigen Kräften vor Ort. Wir sind selbst sehr gut organisiert und gehen nicht auf Provokationen ein. Das sehen die Behörden auch. Das war kein Vergleich zu den Nakba-Demos der letzten zwei Jahre, als wir gegen das Verbot klagen mussten und uns mit absurden Auflagen konfrontiert sahen, gegen die wir uns vor Gericht durchsetzen konnten.

Das heißt, das Fest hat sein Ziel erreicht?

Es war nicht allein ein Kulturfest mit politischem Ausdruck. Wir wollen das Gefühl vermitteln, dass es möglich ist, sich im öffentlichen Raum zu bewegen und sagen zu können, was gerade in Palästina passiert, ohne Selbstzensur betreiben zu müssen. Und das haben wir geschafft.