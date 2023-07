Neokolonialismus überwinden

Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/REUTERS Alles andere als international isoliert: Russlands Präsident Putin (v. r.) mit Teilnehmern des Gipfeltreffens in St. Petersburg (28.7.2023)

Cyril Ramaphosa ist der Ansicht, dass der Russland-Afrika­-Gipfel am Donnerstag und Freitag in St. Petersburg »erfolgreich« verlaufen sei. Das Ergebnis sei »sehr gut«, teilte Südafrikas Präsident am Sonnabend mit. Die Abschlusserklärung gebe Anlass zu der Hoffnung, dass das Verhältnis zwischen beiden Seiten sich positiv weiterentwickeln könne. In der Erklärung legen Russland sowie die in St. Petersburg vertretenen 49 Staaten Afrikas Leitlinien für ihre künftige Kooperation in Politik, Sicherheit, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie sowie auf weiteren Feldern fest. Sie kündigen an, sich gemeinsam dem »Neokolonialismus« entgegenzustellen, zur Vollendung des Entkolonialisierungsprozesses in Afrika beizutragen und darauf hinzuarbeiten, dass die ehemaligen Kolonien einen Ausgleich für die Schäden erhielten, die ihnen die Kolonialmächte zugefügt hatten. Einen wichtigen Stellenwert hatten auf dem Gipfel Bemühungen, den russisch-afrikanischen Handel auszuweiten. Aus russischer Sicht soll dieser zumindest einen Teil des weggebrochenen Handels mit dem Westen ersetzen. Im vergangenen Jahr wurden zwischen Russland und den Staaten Afrikas Waren im Wert von 18 Milliarden US-Dollar getauscht, weniger als 2018, als der Handel erstmals ein Volumen von 20 Milliarden US-Dollar erreichte. Wie Putin in St. Petersburg mitteilte, sei es jedoch gelungen, den Handel im ersten Halbjahr 2023 um fast 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu steigern. Um ihn trotz der Sanktionen des Westens noch weiter ausbauen zu können, ist gegenwärtig – zusätzlich zur Nutzung nichtwestlicher Währungen sowie der russischen SWIFT-Alternative SPFS, die in St. Petersburg diskutiert wurde – der Ausbau eines neuen Transportkorridors im Gespräch, der über Aserbaidschan oder auch über das Kaspische Meer nach Iran führen und von dort über den Persischen Golf den Indischen Ozean erreichen soll. Putin schlug vor, an der ostafrikanischen Küste ein Transport- und Logistikzentrum für den Russland-Afrika-Handel zu errichten.

Besprochen wurden zudem russische Investitionsvorhaben. So wurde etwa eine Vereinbarung über den Bau eines Wasserkraftwerks in Mosambik unterzeichnet. Rosatom einigte sich mit dem äthiopischen Technologieministerium auf einen Fahrplan zur Kooperation bei der friedlichen Nutzung von Nuklearenergie. Konkret ist der Bau eines AKW im Gespräch. Mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah Al-Sisi verhandelte Putin über die Einrichtung einer russischen Industriezone unweit des Suezkanals, in der russische Konzerne für den afrikanischen Kontinent produzieren könnten. Awto WAS berichtete am Rande des Gipfels von Plänen, die Montage des Lada in Ägypten wiederaufzunehmen. Der Diamantenproduzent Alrosa will die Förderung in Simbabwe gemeinsam mit dem dortigen Unternehmen ZCDC ausweiten. Auch Rüstungslieferungen waren Gesprächsthema in St. Petersburg. Russland war im Fünfjahreszeitraum von 2017 bis 2021 nach Angaben des Stockholmer Forschungsinstituts ­SIPRI mit einem Anteil von 44 Prozent Afrikas mit Abstand bedeutendster Waffenlieferant.

Ebenfalls einen wichtigen Stellenwert hatten in St. Petersburg Gespräche über die Präsenz russischer Militärs und privater russischer Militärfirmen, darunter »Wagner«. Putin sagte dem Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik, Faustin-Archange Touadéra, zu, dass die militärische Unterstützung Russlands auf gleichem Niveau bleiben werde. Touadéra revanchierte sich, indem er daran erinnerte, dass es seiner Regierung nach dem Abzug französischer Truppen im Herbst 2016 nur mit Hilfe russischer Militärs und russischer Waffenlieferungen gelungen war, ein umfassendes Aufflammen des Bürgerkriegs und einen etwaigen bewaffneten Umsturz in Bangui zu verhindern.

Malis Übergangspräsident Assimi Goïta bedankte sich auf dem Gipfel ebenfalls öffentlich für die militärische Unterstützung aus Russland, die es Bamako möglich gemacht hat, die verhassten westeuropäischen Truppen aus dem Land zu werfen. Burkina Fasos Übergangspräsident Ibrahim ­Traoré, wie Goïta per Putsch an die Macht gelangt, forderte, afrikanische Staatschefs dürften sich nicht »wie Marionetten in der Hand der Imperialisten« verhalten. Traoré versucht bislang den Kampf gegen den dschihadistischen Terror in Burkina Faso allein mit nationalen Mitteln zu führen – auch ohne russische Unterstützung.

Der Zusammenkunft in St. Petersburg soll, wie Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow ankündigte, ein dritter Russland-Afrika-Gipfel folgen. Wann und wo er stattfinden wird, ist noch unklar. Als Ausrichter haben sich unter anderem die Komoren angeboten. Unmittelbar nach dem Ende des Gipfels traf Putin noch mit Vertretern der sechs Staaten Afrikas bzw. der Afrikanischen Union (AU) zusammen, die schon Mitte Juni nach Kiew und Moskau gereist waren, um dort jeweils Gespräche über eine Verhandlungslösung für den Ukraine-Krieg zu führen. Sie machten in St. Petersburg Druck. »Dieser Krieg muss enden«, verlangte etwa AU-Kommissionspräsident Moussa Faki Mahamat, während Ramaphosa erklärte: »Wir spüren, dass wir das Recht haben, Frieden zu fordern – der fortdauernde Konflikt hat negative Auswirkungen auch auf uns.« Putin bestätigte mehrfach, er sei im Prinzip zu Verhandlungen bereit. Azali Assoumani, Präsident der Komoren und aktuell auch der AU, antwortete, dann müsse man nun noch »die andere Seite überzeugen«. Das Gespräch, das Putin anschließend mit den afrikanischen Vermittlern führte, dauerte mehrere Stunden.