»Wir kämpfen weiter um jeden Euro«

Rolf Vennenbernd/dpa Umsätze werden verlagert, Personal wird abgebaut. Ergebnis: Mehrarbeit und Leistungsdruck (Köln, 3.3.2021)

Die dritten Tarifverhandlungen in der Buchhandel- und Verlagsbranche sind kürzlich ergebnislos zu Ende gegangen. Weshalb kam es vor knapp zwei Wochen zu keiner Einigung?

Wir haben im gesamten Handel derzeit noch keine Tarifabschlüsse. Die Arbeitgeber bei Konzernen oder mittelständischen Unternehmen tun sich ziemlich schwer, die Lebensrealität der Beschäftigten zu akzeptieren, und damit auch, dass andere Tarifabschlüsse als in den vergangenen Jahren nötig sind.

Wie reagierte die Gegenseite auf Ihre Forderungen?

Wir fordern 2,50 Euro mehr pro Stunde. Damit reagieren wir einerseits auf die hohe Teilzeitquote im Handel. Andererseits kommt es gerade jetzt darauf an, untere Einkommensgruppen überproportional anzuheben, was mit einer prozentualen Förderung nicht erreicht. Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sollen auch Auszubildende überproportionale Erhöhungen erhalten. Die Arbeitgeber boten zuletzt 3,5 Prozent Entgelterhöhung und gingen mit einem Angebot von 80 Euro mehr auf die unteren Lohngruppen ein. Das ist viel zuwenig und weit weg von der Realität der Beschäftigten, denn diese müssten weiterhin massive Reallohnverluste verkraften.

Wie sehen die Arbeitsbedingungen in der Branche aus?

Zu den Arbeitsbedingungen haben wir im Vorfeld im gesamten Handel eine detaillierte Befragung der Beschäftigten durchgeführt. Was im Buchhandel noch mal stärker deutlich wird, ist, dass die Mehrheit eine Wertschätzung ihrer Arbeitsleistung vermisst und die ständig steigende Arbeitsmenge eine ungeheure Arbeitsbelastung darstellt. Der deutlichste Unterschied im Buchhandel ist, dass etwa 91 Prozent der Befragten angeben, dass das Gehalt nicht zum Leben reicht. Auch sehen die Beschäftigten in hohem Maß, dass das Gehalt nicht angemessen zur Arbeitsbelastung ist. Die krasseste Auswirkung ist die Perspektive in die Zukunft. Im Einzelhandel sagen etwa 87 Prozent, im Buchhandel 95 Prozent, dass sie Altersarmut befürchten. Das belegen auch die Statistiken.

Wir gehen davon aus, dass 90 Prozent der Beschäftigten im Buchhandel und Verlagsbereich akut von Altersarmut bedroht sind, obwohl sie 45 Jahre durcharbeiten. Frauen sind stärker betroffen von akuter Altersarmut. Im Buchhandel werden für gleiche Tätigkeiten etwa 200 Euro weniger gezahlt als im Einzelhandel. Nicht zu vergessen ist, dass es während der Pandemie nahezu durchgehend Kurzarbeit bei den großen Konzernen gab.

Vor welchen Herausforderungen steht die Branche insgesamt?

Im Handel allgemein erleben wir seit Jahrzehnten einen harten Verdrängungswettbewerb durch die Konzerne. Durch längere Öffnungszeiten oder Sonntagsöffnungen statt mehr Personal und Service sollen Umsätze von Mitwettbewerbern erstritten werden. Das erleben wir auch im Buchhandel, wo der Onlinevertrieb zunimmt. Das führt zu massiven Herausforderungen bei den Beschäftigten im stationären Handel. Da hier Umsätze verlagert werden, findet gleichzeitig auch Personalabbau statt. Mehrarbeit, Leistungsdruck und damit eine steigende Zahl von Krankentagen in der Branche sind die Folge der zunehmenden Belastung.

Ist Verdi hier womöglich zu schwach aufgestellt?

Im Einzelhandel und im Großhandel haben sich bereits mehrere tausend Beschäftigte neu in Verdi organisiert und streiken für ihre Interessen. Im Buchhandel und Verlagsbereich mit zum Teil kleinbetrieblichen Strukturen ist dies schwieriger. Trotzdem haben Beschäftigte dort gestreikt und tun dies immer noch. Diese Streikaktionen zeigen auch Wirkung. So reagieren die Arbeitgeber zum Teil aggressiv. Im Großhandel versuchten sie, die Streiks per Gericht zu unterbinden. Im Einzelhandel wollten sie mit Schadenersatzdrohungen unsere Streikentscheidungen beeinflussen. Dies gelingt aber nicht, und wir kämpfen weiter um jeden Euro.

Am 10. August werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Wie geht Verdi weiter vor?

Wir werden sehen, ob die Arbeitgeber die Stimmung in der Belegschaft erkannt haben. Die Befürchtung ist angesichts der unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation im Buchhandel und Verlagsbereich, dass es erst einen Abschluss gibt, wenn im Einzel- oder Großhandel ein Durchbruch erzielt ist. Wenn die Arbeitgeber nicht einlenken, sind wir auch auf eine lange Tarifrunde vorbereitet.

Interview: Fabian Linder