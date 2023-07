Ischingers Zeitzonen

jW

Unter der Überschrift »Russland überschätzt sich« schreibt Botschafter a. D. Wolfgang Ischinger am Donnerstag im Handelsblatt: »Russland verfügt zwar über zehn Zeitzonen, ist aber ganz allein.« Da können Staaten, die in nur einer Zeitzone existieren, froh sein. Ischinger schreibt leider nicht, was Zeitzonenzahl und Staatseinsamkeit miteinander zu tun haben, vielleicht geht es ihm auch nur um den letzten Halbsatz, denn der erste enthält eine Binse aus dem Geographieunterricht, die er sich zwar falsch gemerkt hat – amtlich hat Russland elf Zeitzonen –, aber immerhin: Ischinger (Jahrgang 1946) hat noch einen Schimmer vom Globus. Den hat zum Beispiel Annalena Baerbock, die im März »Länder, die Hunderttausende von Kilometer entfernt sind«, kannte, nicht. Ihr sind vermutlich Zeitzonen egal. Sie führt gegen Russland Krieg bis zur Beringstraße, nämlich mit Panzern wie im 19. Jahrhundert. Oder so ähnlich.

Ischinger fährt im Handelsblatt zum Ganzalleinsein trotz vieler Zeitzonen fort: »Selbst für China ist die Partnerschaft mit Russland kein zweifelsfreier Gewinn mehr. Und in diesen Tagen ist zu besichtigen, wie auch die Staaten Afrikas der russischen Antikolonialismuspropaganda nicht mehr ohne weiteres auf den Leim gehen.« Zumindest der chinesisch-russische Außenhandel wuchs im vergangenen Jahr sprunghaft, möglicherweise, weil auch China daraus Gewinn zieht. Oder weil die Chinesen so hinterm Mond sind, wie es Ischinger bei den Afrikanern diagnostiziert. Denn die gehen ja den Moskowitern und ihrer Antikolonialismuspropaganda auf den Leim, aber immerhin: nicht mehr ohne weiteres. Der Leser darf sich aussuchen, warum: Entweder haben »die« Afrikaner begriffen, dass es nie Kolonialismus gab, oder sie durchschauen wenigstens zum Teil die Fake News, die zu Sklavenhandel und Rohstoffklau aus Russland kommen.

Das Problem: Von den 55 Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union waren 49 mit zumeist großen Delegationen in St. Petersburg vertreten. Wahrscheinlich weiß in Afrika 49mal niemand, wie viele Zeitzonen es gibt. Afrikaner sind im Gegensatz zu Ischinger einfach verwirrend, und wie er schreiben das daher auch FAZ (»Putin sucht Anschluss«) und Süddeutsche Zeitung (»Putin muss sich bei Afrikagipfel erklären«) zu dem Treffen, auf dem Putin ganz allein ist.

Nur Der Spiegel tanzt aus der Reihe und macht sich Sorgen, die Ischinger nicht hat. Gleich drei Redakteure fragen am Donnerstag: »Verliert der Westen in Afrika den Anschluss?« Das ist rhetorisch gemeint, ihre Antwort lautet ja: »Neben Russland ringen sämtliche Großmächte um Einfluss und Rohstoffe auf dem Kontinent. Die Bedingungen diktieren immer öfter die Afrikaner selbst – und Europa geht immer öfter leer aus.« Und weiter: »Der einst oft nur als Krisenherd wahrgenommene Kontinent gilt zunehmend als strategischer Partner.« Und noch weiter: »Die afrikanischen Regierungen haben ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Sie können sich ihre Partner inzwischen aussuchen, und das tun sie auch.« Und: »Der neue Wettlauf um Afrika ist eine globale Machtverschiebung – mit offenem Ausgang.« Resümee: Afrika wolle »den Ruf als Entwicklungshilfeempfänger ein für alle Mal loswerden«, was etwa die Friedensinitiative im Ukraine-Krieg demonstriere. Aber: »Nach wie vor wird Afrika oft nicht ernstgenommen, entgegen Bekundungen einer ›Politik auf Augenhöhe‹. Vor allem die westliche Welt sucht noch nach dem richtigen Umgang mit diesem aufstrebenden Partner.«

Prognose: Solange sich das Handelsblatt einen Ischinger als Gastkommentator leistet und die Bundesrepublik Baerbock als Ministerin, bleibt es beim fehlenden Anschluss nicht nur in Afrika. Und wächst die Zahl der Staaten, die Delegationen nach Russland schicken.