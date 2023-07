»Fahrradtour durch NRW für Frieden, Entspannungspolitik und Abrüstung – für Klima- und Umweltschutz«. Gemeinsam für unsere Zukunft demonstrieren die Friedensradler in neun Städten NRWs und wollen mit Aktionen das Ende des Krieges in der Ukraine einfordern, für die Ächtung aller Atomwaffen werben, Alternativen zur Militärpolitik von Bundeswehr und NATO aufzeigen, gegen die milliardenschwere Aufrüstung der Bundeswehr protestieren sowie auf die Schnittstellen zu Klima- und Umweltschutz aufmerksam machen. Die Fahrt startet am 31.7. in Paderborn und kommt am 6. August in Köln an. Mehr Informationen: https://nrw.dfg-vk.de/friedensfahrradtour-nrw/. Veranstalter: Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen NRW

»Gegen Bundesparteitag der AfD«. Demonstration. Sonnabend, 29.7., Anreise aus Leipzig zum Protest gegen den AfD-Bundesparteitag in Magdeburg: Treffpunkt ist 9.50 Uhr am Gleis 10 am Hauptbahnhof Leipzig. Die Abfahrt des Zuges ist 10.04 Uhr. In Magdeburg startet die Demonstration um 12 Uhr unter dem Motto »Nazis wegbassen 2.0« direkt am Hauptbahnhof. Veranstalter: Bündnis Solidarisches Magdeburg

»Umwelt- und Friedensfest Lindau«. Fahrraddemo. Tour de Natur und die Friedensfahrradtour 2023 machen in Lindau halt. Die Bewohner Lindaus bereiten dem Demozug einen herzlichen Empfang. Mehr Infos über: https://ak-verkehr-lindau.de. Ort: Hintere Insel, Lindau. Veranstalter: Arbeitskreis Verkehr Lindau