Nachschlag: Der Russe ist schuld

Mikhail Tereshchenko/TASS Host Photo Agency via REUTERS Teilnehmer des Russland-Afrika-Gipfels (St. Petersburg, 28.7.2023)

Während die Staaten Afrikas zunehmend selbstbewusst versuchen, sich neokolonialen Zumutungen zu entziehen, und dafür auch mit China und Russland ins Geschäft kommen, sorgen die Verschiebungen im globalen Kräftefeld bei Schönrednern des deutschen Imperialismus für Verwirrung. Der russische Präsident Putin spreche zwar viel von einer Partnerschaft auf Augenhöhe mit Afrika, lasse aber kaum Taten folgen, behauptet der stellvertretende Chefredakteur des Nahostmagazins Zenith, Robert Chatterjee im Deutschlandfunk. Russland habe sich bei seiner internationalen Rolle »überstreckt«, beim Afrika-Russland-Gipfel in Moskau gehe es vor allem ums Image. »Je mehr Russland in der Lage ist, für Chaos auf dem afrikanischen Kontinent zu sorgen, desto größer wird auch der Druck auf Europa mit steigenden Migrationszahlen«, so Chatterjee. Soll heißen: Trotz jahrhundertelanger kolonialer Ausbeutung durch den Westen ist am Ende der »überstreckte«, eigentlich nur aufs Image bedachte Russe auch schuld an Armut und Krieg in Afrika. (nb)