Ein Baum fliegt vorbei

Enrico Nawrath/Bayreuth Festival/AP/dpa »Nun freut sich alle Kreatur / auf des Erlösers holder Spur«, Richard Wagner, »Parsifal«

Wotan und/oder der Herrgott haben Mitleid mit jenen armen Erdentoren, die so alljährlich in ihren Pinguinanzüglein und Meerjungfrauenkleidchen bei 35 Grad Störeier brüten müssen. Lieblich müffelt der Silvaner aus dem Bocksbeutel, das Klima wandelt sich, deswegen hat es in Bayreuth nur 22 Grad, Starkregen. Der Bartel hat den Most bereits von den fränkischen Weingütern geholt und schenkt ihn dem deutschen Reichsadel zur Premiere des »Parsifal« am 25. Juli in den Gral. Walhalla muss wacker prosten, denn wie vor allen verlorenen Kriegen geht es steil bergab. Kühle Scherze sprudeln: Was ist der Unterschied zwischen einer AR-Brille und einem Wagnerianer? Die eine zeigt, was nicht da ist, der andere weiß schon, was es bedeutet. Hingegen schützen weder Speer noch Bundeswehr den Grünen Hügel vor seiner Bedeutungslosigkeit.

Der Ring von 2022 – das aktuell verwirrendste, langweiligste und gleichzeitig hässlichste Deutungsgeschwurbel der internationalen Opernlandschaft – ist schon im ersten Jahr nach seiner Premiere nicht ausverkauft. Zahlungskräftige Russen, die solidarisch 30.000 bis 50.000 Rubel pro Ticket blechen wollten, hat der Westen in seinen eigenen Wertekosmos dirigiert. Inflations­bereinigt chillt das lokale Bundesbildungsbürgertum jedoch lieber auf Malle – schöner, jünger, geiler. Währenddessen eiertanzt die Festspielleitung auf der Pressekonferenz grinsend um Gründe herum. Selbst Oberbürgermeister Thomas Ebersberger musste sich in der Lokalpresse hochnotpeinlich zum Restkartenramsch äußern, denn die saisonabhängige Wirtschaft (Hotels, Restaurants, Prostitution, Drogenhandel) ist angepisst. Bayreuth ist schließlich nicht London, wo das Ibis-Budget-Hotel (1,5 Sterne) das ganze Jahr über 200 Euro pro Nacht aufrufen kann.

Dabei haben sich die Festspiele fürs Boulevard ein exklusives Gimmick eingekauft: Jay Scheib, der diesjährige Einflugregisseur aus den USA, setzt dem besten Sechstel der Zuschauer sogenannte Augmented-Reality-Brillen aufs schüttere Haupthaar. Anders als bei der Virtual-Reality-Technik sieht man durch die sonnenbrillenartigen Gestelle klar durch. Das vor dem Auge Gezeigte ergänzt folglich die »Realität«. Viereinhalb Stunden lang also gafft man auf eine Bühne, um die 3-D-Modelle von Autobatterien, Füchsen, Lilien und Felsenlandschaften auf dem Animationsniveau von »Toy Story« (1995) herumschwirren. Oftmals sieht man die Sänger nicht, weil ein Baum vorbeifliegt, obwohl das Bühnenbild überbeleuchtet ist, denn die im Einzelhandel gut 1.000 US-Dollar teuren Brillen dunkeln doch ordentlich ab. Die Nichtbebrillten starren vier Stunden lang auf starre Sänger (Andreas Schager als Parsifal, Elina Garanca als Kundry, Georg Zeppenfeld als Gurnemanz) in starrer Landschaft. Bis auf ein hübsches Bühnenbild (Mimi Lien) aus bunten Blumen und Kristallen und »Star Wars«-Baggern sowie sehr hübsche Kostüme (Meentje Nielsen) bleibt jeder Gedanke zu Wagners letztem Reinheitskitsch im virtuellen Keim dekorativ erstickt. Opernfans machen, wie immer, die Augen einfach zu und genießen alles Musikalische, in diesem Fall unbestritten auf Weltniveau (musikalische Leitung: Pablo Heras-Casado).

Oben auf dem Hügel dudelt die deutsche Romantik vom Schopenhauerschen Mitleid, unten im Neuen Schloss spielt die neue deutsche Härte Kabinetts­sitzung. Frau von der Leyen, laut Forbes die mächtigste Frau der Welt des vergangenen Jahres, reiste extra aus der Vorhölle an. Ministerpräsident Markus Söder betont in der Begrüßungsrede zum Staatsempfang pastoral-transparent, worum es geht: Die Bayreuther Festspiele sind der Heiligenhimmel der letzten Tage der BRD. Ein sakrales Klantreffen zur eigenen Existenzvergewisserung. Solange in Bayreuth noch die Gralsglocke läutet, ist Deutschland noch da. Darum will der Freistaat Bayern bald mehr Anteile an der Bayreuther Festspiele GmbH kaufen, dann gibt’s nächstes Jahr noch a bisserl mehr als die bisherigen rund 14 Millionen Euro Subventionsknete aus öffentlicher Hand. »Ich kann mir Wagner nicht ohne Wagner vorstellen!« trällert Söder zu Festspielleiterin Katharina Wagner rüber, deren Vertrag 2025 (nicht) ausläuft. Letztere nuschelt ihr Dankeschön ans Imperium woke gegendert durch einen FFP-3-Staubschutz und dreht wieder ab. Rhythmisch dazu klatschen: Frau Lang von den Grünen, Frau Roth von den Grünen, Frau Merkel in Grün.

Wo kein Gott, kein höheres Wesen rettet, eilen die Tribunen eilig zu Hilfe, ihr Prestigeprojekt zu sichern (2026 übrigens erstmals mit dem Lieblings-»Rienzi«). Die Metzgersfrau im Stadtzentrum weiß es gutmütig, schichtet ruhig die groben Bratwürste auf und meint im Hinblick auf das alljährliche Spektakel: »… während hier die Kacke am Dampfen ist«. Kein Personal und das Kilo Würste muss schon 18 Euro kosten. Sparsame Kunden, weil die Miete die Rente frisst. Schinkennudeln statt Rindsroulade. Perlenbacher statt ­Maisel’s Weisse. Aber Staatsempfang statt Stadttheater. Nachdem die Würste gebraten und die Weizen getrunken sind, werden die Mienen der Bayreuther dieser Tage sorgenvoll. Denn sie wissen: Sonneberg ist auch nur eine fränkische Kleinstadt.