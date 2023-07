Wohnungskrise ohne Ende

Michael Gstettenbauer/imago Ampel hilft nicht: In acht untersuchten Großstädten sind die Mieten erneut angestiegen

Eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt ist vorerst nicht zu erwarten. Eher das Gegenteil. Wie aus einer am Dienstag vom US-Beratungsunternehmen Jones Lang LaSalle (JLL) veröffentlichten Studie hervorgeht, sind die Mietpreise insbesondere in deutschen Großstädten wieder stark angezogen. Wie dpa am Dienstag berichtete, stiegen die Angebotsmieten in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart und Leipzig im ersten Halbjahr des laufenden Jahres durchschnittlich um 6,7 Prozent an. Laut JLL-Studie hatte der Anstieg der untersuchten Mieten im Vorjahreszeitraum noch 3,7 Prozent betragen. In Landkreisen hätten die Angebotsmieten laut Studie binnen zwölf Monaten um 4,9 Prozent zugelegt, hieß es. In kreisfreien Städten betrug die Steigerung demnach 2,9 Prozent. Zur Erinnerung: Die Reallöhne der Beschäftigten in der BRD sind laut Statistischem Bundesamt im ersten Quartal 2023 um 2,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum gesunken.

Laut Studie sollten Mieter in den untersuchten Großstädten für die angebotenen Wohnungen durchschnittlich 15,38 Euro pro Quadratmeter hinlegen. Das waren demnach rund 50 Prozent mehr als in den untersuchten kreisfreien Städten mit durchschnittlich zehn Euro pro Quadratmeter. Gegenüber den durchschnittlich 8,61 Euro pro Quadratmeter in Landkreisen sogar ein Gefälle von 79 Prozent. Die Wohnungskrise habe sich im vergangenen Jahr noch verschärft, hatte der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, am Montag gegenüber dem SWR erklärt.

»Die Anzahl insbesondere der bezahlbaren Wohnungen, die fertiggestellt worden sind, ist weiter deutlich zurückgegangen«, so Siebenkotten. Und die Situation könnte sich noch weiter verschärfen. Wie aus einer Untersuchung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht, könnten gemäß Negativszenario im laufenden Jahr nur 223.000 Wohnungen fertiggestellt werden, nach 295.000 im Jahr 2022. Im kommenden Jahr dürften es noch weniger Wohnungen werden, so das IMK, denn hohe Zins- und Materialkosten könnten die Anzahl fertiggestellter Wohneinheiten in Mehr- und Einfamilienhäusern bis auf 177.000 zusammenschrumpfen lassen.

Damit würde der Wohnungsbau im Jahr 2024 wieder auf den Tiefststand von 2009 fallen. Das ausgewiesene Ziel der Ampel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen dürfte dabei mit Pauken und Trompeten in die Grütze gehen. Selbst Verbände der Bau- und Wohnwirtschaft rechnen laut dpa im laufenden Jahr mit nur rund 245.000 fertigen Wohnungen. Am schwersten betroffen von dieser Entwicklung sind laut Mieterbund-Chef Siebenkotten »eindeutig diejenigen, die das schmalste Portemonnaie haben und auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind«. Kommende energetische Sanierungen würden zusätzlich auf die Mieter abgewälzt, kritisierte Siebenkotten im SWR. Für den bezahlbaren Wohnungsbau brauche es ein Sondervermögen von »etwa 50 Milliarden Euro« – »ähnlich wie man das bei der Bundeswehr gemacht hat«.