Nicaragua widersteht

Maynor Valenzuela/REUTERS Ungehemmte Freude: Demonstration zum Gedenken an die Sandinistische Revolution in Managua (9.7.2022)

Die Mitarbeiterin des Parque Salvador Allende am Managuasee begrüßt die Besucher aus der Solidaritätsbewegung mit Nicaragua, die anlässlich des 44. Jahrestages des Sieges der Sandinistischen Revolution am 17. Juli ins Land gekommen sind, überschwenglich. Im »Neoliberalismus« – gemeint ist die Zeit der rechten Regierung von 1990 bis 2006 – war diese Gegend »nicht zu betreten, ein Ort voller Gewalt und Prostitution«. Der »Humanismus der Regierung von Comandante Daniel Ortega« habe dafür gesorgt, dass hier heute ein Ort für Familien sei.

Mit 2,2 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr ist der Park die meistbesuchte Touristenattraktion Nicaraguas. Der Ansatz sei aber ein sozialer: ein günstiges Freizeitangebot für Familien in Managua zu schaffen. Der Eintritt zu dem weiträumigen Gelände betrage nur fünf Córdoba (0,12 Euro) und sei für Kinder unter zehn Jahren und Rentner kostenlos. Wer wolle, könne zur Erhaltung des Parkes auch mehr bezahlen. Mit den zahlreichen kleinen Restaurants und Imbissbuden wurden außerdem Verdienstmöglichkeiten für arme Familien geschaffen.

Tatsächlich wirkt Managua, wo einschließlich der näheren Umgebung etwa 2,1 Millionen Menschen leben, für eine lateinamerikanische Großstadt erstaunlich entspannt. Der Verkehr ist überschaubar, viel Grün ist zu sehen, Spielplätze im Zentrum. Und die Stadt ist »sicher«, betont Jorge Capelán vom Regionalen Zentrum für internationale Studien im Gespräch mit jW. »Es gibt natürlich Kriminalität, aber keine Maras (kriminelle Jugendbanden, jW), man kann sich auch am Abend frei bewegen.« Die Regierung der linken Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront (FSLN) wolle »Sicherheit und soziale Entwicklung« verwirklichen.

Nicaragua ist arm, das Brutto­inlandsprodukt (BIP) ist vor Haiti das zweitgeringste auf dem amerikanischen Kontinent, manche Statistiken sehen es sogar an letzter Stelle. Trotzdem kann die FSLN einige Erfolge aufweisen. Laut einer Mitteilung des Nicaraguanischen Instituts für kommunale Entwicklung (Inifom) reduzierte sich die Armut von 47,9 Prozent 1998 auf 24,9 Prozent Ende 2016, die extreme Armut fiel im gleichen Zeitraum von 17,3 auf 6,9 Prozent. Auch die Unterernährung sank von 2000 bis 2017 von 28 Prozent auf 17 Prozent, allerdings auch schon unter der Vorgängerregierung. Mittlerweile stieg die Zahl wieder leicht an. Aktuell sind 19 Prozent in Nicaragua unterernährt, etwa 1,3 Millionen Menschen. Nach einer vom Webportal Nicaragua Investigativa veröffentlichten Statistik ist dies der dritthöchste Wert Lateinamerikas nach Haiti und Venezuela. Die Unterernährung bei Kindern liegt niedriger. Laut einem Artikel von Canal 13 sank die chronische Unterernährung zwischen 2016 und 2020 von 13,7 auf zehn Prozent, die akute Unterernährung von 4,9 auf 3,2 Prozent.

In den vergangenen 15 Jahren wurden 24 neue Krankenhäuser gebaut, darunter zwei nationale und zwei für die Departamentos. Bei den anderen 20 handle es sich um sogenannte Primärkrankenhäuser auf Ebene der Landkreise, die der »Basisversorgung« der Menschen dienen, aber auch Pädiatrie und Zahnmedizin bieten, erklärt Capelán. Neben weiteren Gesundheitseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen, einem Zentrum für Alternativmedizin und einem Krankenhaus für HIV-positive Patienten wurden 17 Gesundheitszentren und 452 kleinere Gesundheitsposten neu gebaut und dienen der Versorgung in den Stadtteilen, erklärt Capelán. Die Säuglingssterblichkeit sank von noch 30 Todesfällen pro 1.000 Lebendgeburten 2006 auf gegenwärtig 12,7. Fanden 2006 noch 25 Prozent aller Geburten ohne Fachpersonal zu Hause statt, sind es heute nur noch 2,9 Prozent, hieß es im Webportal El 19 Digital.

Laut Global Gender Gap Report von 2017 ist Nicaragua das Land mit der höchsten Gleichheit der Geschlechter in Lateinamerika, gefolgt von Bolivien. Erst im April dieses Jahres verabschiedete das Parlament in Managua ein Gesetzespaket, das Frauen unter anderem vor häuslicher Gewalt schützen soll, schrieb die honduranische Zeitung Tu Nota. Verschiedene Regierungsprogramme richteten sich direkt an Frauen, wie mehrere Null-Hunger-Programme und ein Kleinkreditprogramm. Über letzteres erhielten seit 2007 146.335 Frauen Kleinkredite. Auch will das Ministerium für Familienwirtschaft sein Programm der Entwicklung von Genossenschaften für Frauen fortsetzen. 134.000 Frauen seien in landesweit 6.000 Genossenschaften organisiert, hieß es in einem Artikel von Prensa Latina vom März 2022.

Im Widerspruch zu dieser Entwicklung steht das nach wie vor geltende totale Abtreibungsverbot, welches auch dann gilt, wenn Gesundheit und Leben der Mutter in Gefahr sind oder die Schwangerschaft von einer Vergewaltigung herrührt. Das Gesetz wurde noch 2006 unter der rechten Vorgängerregierung mit den Stimmen der FSLN im Parlament verabschiedet und von der aktuellen Regierung trotz Protesten von Frauenorganisationen bisher nicht verändert. Ein ebenfalls von der rechten Regierung eingeführtes Gesetz zum Verbot homosexueller Handlungen wurde 2018 von der FSLN-Regierung abgeschafft, Gesetze zum Schutz homosexueller Partnerschaften vor Diskriminierung existieren jedoch nicht.

Zu schaffen machen der Bevölkerung die hohen Preise. Laut der Zeitung Diario Barricada betrugen die monatlichen Kosten für 53 Produkte des täglichen Bedarfs im März dieses Jahres 15.672 Córdoba (etwa 378 Euro). Der Mindestlohn kann dies nicht abdecken. Dieser beträgt je nach Branche zwischen 5.196 und 11.629 Córdoba. Der informelle Sektor, also das eigene kleine Geschäft, der Verkauf von Waren auf der Straße und das Anbieten von Dienstleistungen, Reparaturen etc., macht auch in Nicaragua wie in den anderen mittelamerikanischen Ländern einen großen Anteil an der Ökonomie aus. Das Nachrichtenportal 100 % Noticias schreibt, dass sechs von zehn Nicaraguanern in diesem Bereich arbeiten.

Die Migration hat im Jahre 2022 ein Rekordhoch erreicht, meldete Swissinfo im Januar. 328.443 Nicaraguaner verließen 2022 das Land, etwa 4,9 Prozent der Bevölkerung. 504.485 Menschen insgesamt hätten das Land in den vergangenen drei Jahren verlassen. Die Gründe sieht Swissinfo in der schwierigen Wirtschaftslage, der »soziopolitischen« Krise und der »Krise der Menschenrechte« seit den Protesten von 2018. Die Mehrzahl der Migranten lebt in den USA, ein weiterer hoher Anteil in Costa Rica. Die »Remesas« genannten Überweisungen an Verwandte im Land machen mittlerweile 18,4 Prozent des BIP aus.