IMAGO/ZUMA Wire Klarer Gegner: »Stoppt Piss-Politik« auf einem Banner vor einer Polizeistation in Krakow am Dienstag

Nach der ersten Empörung über die erniedrigende Behandlung einer Frau namens »Joanna« durch polnische Polizisten werden inzwischen immer neue Details bekannt. Die Krakower Lokalausgabe der Gazeta Wyborcza veröffentlichte am Donnerstag Aussagen von Krankenhausärzten, wonach diese die Beamten vergeblich zur Mäßigung aufgefordert hätten. Beim nächsten Mal, dass die Polizei im Krankenhaus auftauche, würden sie deren Verhalten aufzeichnen, erklärten mehrere der Mediziner. In der Sache bleibt unbestritten, dass die Polizisten »Joanna« in erster Linie wegen des Verdachts auf einen illegalisierten Schwangerschaftsabbruch verhört und dabei ihr Telefon und ihren dienstlichen Laptop beschlagnahmt hatten. Es ist viel die Rede vom verlorenen Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und Polizei. Hunderte Frauen demonstrierten derweil am Dienstag vor Polizeistationen in Krakow, Warschau und einigen anderen Städten in Solidarität mit »Joanna«.

Die Regierungsseite versucht hingegen alles, um die Frau als unglaubwürdig darzustellen: Die Polizeiführung erklärte, sie habe »Joanna« am Suizid hindern müssen, im übrigen habe diese »wirr geredet« und nach Alkohol gerochen; mit der Regierung sympathisierende Medien »enthüllten«, dass »Joanna« als Performerin aktiv ist, und unterstellten, sie könnte den ganzen Vorfall inszeniert haben. Die Psychiaterin der Frau, die den Polizei- und Rettungseinsatz ausgelöst hatte, räumte inzwischen ein, es sei wohl ein Fehler gewesen, auch die Polizei einzuschalten, anstatt sich womöglich trotz vorgerückter Stunde selbst um die langjährige Patientin zu kümmern. Die hatte ihrer Ärztin zuvor mitgeteilt, eine aus dem Internet bestellte sogenannte Abtreibungspille eingenommen zu haben.

Wie sehr das Thema die Herrschenden nervös macht, sieht man auch daran, dass sie die Medienaufsichtsbehörde veranlasst haben, ein Verfahren wegen möglichen Verstoßes gegen das Rundfunkgesetz gegen den Fernsehsender TVN einzuleiten, der die Geschichte »Joannas« als erster veröffentlicht hatte. Donald Tusk, Anführer der oppositionellen »Bürgerkoalition« (KO), hat den Fall wiederum als Mobilisierungselement seiner Wahlkampagne aufgegriffen. Im Vorfeld der Parlamentswahl, deren Termin noch nicht offiziell verkündet wurde, rief er für den 1. Oktober zu einem »Marsch der Million Herzen« in Warschau auf; der parlamentarischen Linken blieb nichts übrig, als sich dem Aufruf Tusks anzuschließen und damit politisch in seinem Kielwasser zu segeln. Tusk bemüht sich schon seit längerer Zeit, seine Partei als Hüterin der Frauenrechte zu positionieren. Bei einem öffentlichen Auftritt in der KO-Hochburg Poznan im Juni rief er nach einem Staat, der »fürsorglich und liebevoll« zu den Frauen sein solle. Ein paternalistischer Ton war dabei nicht zu überhören, und linke Kritiker erinnerten rasch daran, dass Tusk schon einmal ein geschlechterpolitisches Versprechungen gebrochen hat: Anfang der 2010er Jahre, als er die Einführung des Rechtsinstituts der zivilen Partnerschaft neben der Ehe angekündigt und dies nach gewonnener Wahl wieder vergessen hatte.

Offiziell tritt die KO in der Frage des Schwangerschaftsabbruchs für eine Fristenlösung bis zur zwölften Woche ein. Tusk scheint verstanden zu haben, dass eine Rückkehr zu der restriktiven Indikationslösung des mit der katholischen Kirche ausgehandelten »Abtreibungskompromisses« von 1993 heute dem progressiven Teil der polnischen Gesellschaft nicht mehr zu vermitteln wäre. Das ändert aber nichts daran, dass selbst im Falle eines – nach den Umfragedaten derzeit ohnehin unsicheren – Wahlsiegs der KO das von der PiS nominierte Verfassungsgericht im Amt bleibt und jede Liberalisierung noch über Jahre torpedieren kann.

Unterdessen kann der Versuch der PiS, der niedrigen Geburtenrate im Land durch die Einführung des Kindergelds »500 plus« – es soll zum Jahreswechsel auf 800 Zloty (knapp 200 Euro) pro Kind erhöht und damit letztlich nur der Inflation angepasst werden – entgegenzuwirken, als gescheitert gelten. Nach neuesten Daten des Zentralen Statistikamts ist die Zahl der Schwangerschaften in Polen 2022 erneut gesunken: Im vergangenen Jahr wurden demnach erstmals weniger als 300.000 Kinder geboren. Schon 2021 hatten die Statistiker alarmiert von der niedrigsten Geburtenrate seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen.