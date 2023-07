Rückzug in die Oase

IMAGO/Heritage Images Heimelig: Hier lässt sich die Wirklichkeit ausblenden

Biedermeier is back, baby! Zumindest, wenn man den am Donnerstag vorgelegten Ergebnissen der Studie »Deutschland auf der Flucht vor der Wirklichkeit« Glauben schenken möchte. Einen Rückzug zu besinnlichen Stunden in der »eigenen Wohlfühloase« attestiert darin das in Köln ansässige Marktforschungsinstitut Rheingoldinstitut den Bundesbürgern, die demnach der »gespürten Aussichtslosigkeit mit einer Flucht ins private Glück« entfliehen. Die »bedrohliche« Wirklichkeit, bestehend aus Klimakrise, Inflation und Kriegen, blendeten die Menschen hierzulande aus und befassten sich lieber mit der liebevollen Dekoration des Wohnraums, Meditation, Fitness oder Yoga.

Die Studie mit dem prägnanten Untertitel »Zwei Drittel der Bevölkerung misstrauen der Regierung und ihrer Politik – Zukunftszuversicht scheint nur noch im Privaten möglich« setzt sich zusammen aus einer repräsentativen Onlinebefragung von 1.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren und einer jeweils zweistündigen tiefenpsychologischen Befragung von 35 Probanden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse lassen sich mit dem Satz »Zwischen persönlicher Zuversicht der Deutschen und dem Vertrauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft herrscht eine große Diskrepanz« zusammenfassen, wie er in der Mitteilung des Unternehmens zu finden ist.

Welche Klasse so zuversichtlich in die private Zukunft blickt, bleibt offen. Auch, wohin sich die Menschen zurückziehen, deren Zuhause keine Wohlfühloase ist oder die keine Wohnung haben. Laut der Studie fühlen sich 59 Prozent der Befragten von den Krisenlagen der Gegenwart überfordert. 73 Prozent hingegen sind zuversichtlich in Feldern, in denen »ihre Selbstwirksamkeit Früchte trägt«, beispielsweise bei der Arbeit, im Studium oder in der Ausbildung.

Auf junge Welt-Anfrage, inwiefern eine »tiefe Resignation gegenüber der Politik und unseren Zukunftsmöglichkeiten« ein neues Phänomen sei, antwortete Stefan Grünewald, Gründer des Rheingoldinstituts am Donnerstag: »Dieses Phänomen beobachten wir seit Jahren, es hat sich aber durch die Massierung und Überlagerung multipler Krisen verstärkt. Die Menschen leugnen die Krisen nicht, sie erleben jedoch ein Machbarkeitsdilemma: Sie wissen nicht, wie sie die Krisen bewältigen können und verdrängen sie daher stark.« Grünewald sorgt sich auch um das »nationale Zusammenleben«. Er sieht eine »zunehmende Tendenz« dahin, dass »die sozialen Bollwerke, die den Menschen Halt geben, eine Wagenburg-Mentalität entwickeln und hermetischer werden«.

Finanziert wurde die Studie von der Identity Foundation, einer gemeinnützigen Stiftung für Philosophie, auf deren Website den Besuchern zunächst ein Germanisches Kreuz und andere mystische Symbole begegnen. Sie steht »für einen weltzugewandten Blick auf das Menschsein und betrachtet Fragen der Identität unter dem Blickwinkel der Potentialentwicklung und der Wechselseitigkeit von individueller Entfaltung und gesellschaftlicher Zukunftsfähigkeit«, was auch immer das konkret bedeuten mag. Vielleicht aber verheißt das Revival des Biedermeier auch einen Vormärz 2.0.