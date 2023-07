AfD vor Weichenstellung

Andreas Weihs/imago Klare Ansage: Protest von jüngeren und älteren Nazigegnerinnen und -gegnern im sächsischen Riesa (18.6.2022)

Viele Augen werden auf Magdeburg gerichtet sein: Die dortige Messehalle wird am letzten Juli- und ersten Augustwochenende ihre Räume für die AfD öffnen. Am kommenden Freitag findet dort der Bundesparteitag statt. Neben organisatorischen Punkten und Grußworten ist auch ein Beschluss über den Beitritt zur EU-Partei »Identität und Demokratie« angesetzt. Diesem Zusammenschluss nationalistischer und extrem rechter Parteien gehören bereits die österreichische Rechtspartei FPÖ, der französische Rassemblement National von Marine Le Pen und die rechte Lega des rassistischen italienischen Ministers Matteo Salvini an. Jene EU-Partei trägt denselben Namen wie die Rechtsaußenfraktion im EU-Parlament, die wiederum als Nachfolgerin der rechten Fraktion »Europa der Nationen und der Freiheit« gegründet worden war und in der die AfD bereits Mitglied ist.

Die Partei »Identität und Demokratie« (IDP) fordert das Ende des Euro und die Rückkehr zu nationalen Währungen, mit dem Versprechen an die Wählerschaft, dass vor allem dadurch wirtschaftlicher Aufschwung möglich und für die Massen spürbar werde. Außerdem steht die IDP für eine Rückkehr zu nationalen Zuständigkeiten bei der Einwanderungs- sowie der Finanzpolitik und spricht sich für eine engere Partnerschaft der EU mit Russland aus.

Am kommenden Sonnabend startet dann die Europawahlversammlung der AfD am selben Tagungsort. Etwa 600 Delegierte sollen die Kandidaturen und Inhalte für die kommende Europawahl, die voraussichtlich im Sommer 2024 stattfindet, beschließen. Die Delegierten werden allerdings nicht nur mit offenen Armen in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts empfangen. So ruft das lokale Bündnis »Solidarisches Magdeburg« gemeinsam mit anderen antifaschistischen Akteuren wie dem bundesweiten Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus«, den »Omas gegen rechts« und der VVN–BdA sowie dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der DGB-Jugend Sachsen-Anhalt und den DGB-Gewerkschaften einschließlich Jugendorganisationen auf, sich an zahlreichen Aktionen gegen den AfD-Parteitag zu beteiligen. Dem Aufruf schlossen sich auch die Parteien SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen an. Sie alle befürchten demnach, dass von dem Parteitag ein weiterer Rechtsruck innerhalb der AfD ausgehen wird, der aus ihr mehr und mehr eine Höcke-Partei machen werde.

Geplant sind zahlreiche Aktionen, darunter eine Protestkundgebung am kommenden Sonnabend mit Musikprogramm in direkter Nähe zum Messegelände, zu der zwei Demonstrationszüge führen sollen. »Wir wollen den Delegierten der AfD zeigen, dass sie hier mit ihrer rechten, rassistischen, antisemitischen und ganz und gar menschenverachtenden Politik nicht erwünscht sind«, erklärte Dagmar Freyberg-Schumann von »Omas gegen rechts« in einer Mitteilung von vergangener Woche. Die Nazigegnerin ergänzte, dass das Bündnis für ein weltoffenes Magdeburg, Deutschland und Europa stehe, das den »Populismus« dieser sich immer weiter faschisierenden Partei nicht unwidersprochen lasse. So sei der AfD »nichts an einem friedlichen Europa und internationaler Zusammenarbeit« gelegen. Sie verfolge in Wahrheit einen »radikalen, nationalistischen Kurs«, wobei Deutschland immer an erster Stelle stehe. »Das hatten wir in diesem Land schon einmal und brauchen wir nicht wieder«, mahnte Jan Renner, Sprecher des Bündnisses.

Wie wichtig dieser Protest ist, wird bei einem Blick auf die Umfrageergebnisse der AfD besonders deutlich. Die Partei erreicht trotz und wegen ihrer völkisch-rassistischen sowie der Kapitalseite zugeneigten Inhalte und Protagonisten momentan ein historisches Hoch. Im Sonntagstrend des Instituts INSA für Bild am Sonntag stieg die AfD vergangene Woche auf alarmierende 22 Prozent Zustimmung, zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche und doppelt soviel wie vor einem Jahr. Insbesondere in Ostdeutschland sind die Werte sehr hoch. In Thüringen beispielsweise sind die Umfragewerte bei etwa 34 Prozent, damit wäre die AfD stärkste Kraft.

Den bevorstehenden Parteitag in Magdeburg wird die AfD nicht nur zum Feiern nutzen, sondern auch dafür, die Weichen für ihre politische Zukunft in der BRD sowie auf EU-Ebene zu stellen. Die Organisatoren der Protestaktionen rufen daher bundesweit zur Unterstützung auf. Aus vielen Städten sind gemeinsame Anreisemöglichkeiten geplant.