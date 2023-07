ARTE F/Camille Millerand »Immer zu Diensten«: Ohne Arbeitsmigranten ohne Papiere würde in vielen französischen Lokalen nichts mehr laufen

Grüne Insel im Taifun – Taiwan

Es ist nicht gerade die Natur, die Taiwan für den Westen so schmackhaft macht. Doch die ist bemerkenswert, ist das tosende Chinesische Meer um die Insel herum doch nicht symbolisch gemeint, genausowenig wie die Kontinentalplatten, die hier aufeinandertreffen und das Taiwanische Zentralgebirge schufen, aber auch regelmäßig für Erdbeben sorgen. BRD 2006.

3sat, 15.45 Uhr

South Park

Das große Geschäft

Philanthropen sind menschlich oftmals durchaus Scheiße. Wie das sein kann, wird hier anhand von U2-Frontmann Bono durchexerziert, bis es auf der Keramik kracht. USA 2007.

Comedy Central, 16.50 Uhr

Sylt – Schuften für die Urlauber

Da arbeiten, wo andere Ferien machen: Auf Sylt dreht sich alles um den Tourismus. Die Strände müssen gereinigt, die Hotels betrieben werden. Nicht jeder der Dahergekommenen dankt es den Sylterinnen und Syltern. BRD 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Endlich Ruhe!

Wie der Alltag leiser wird

Wer in Hamburg lebt, hat oft keine ruhige Minute: Nachts verhindert der Straßenlärm den Schlaf bei angekipptem Fenster. Abhilfe sollen Wohnblöcke schaffen, die den Radau draußen lassen. Aber auch im Arbeitsalltag sollen die Ohren besser geschützt werden, etwa durch schallgedämmte Fahrerkabinen von Baggern. BRD 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Wie geht’s den Oderfischen?

Spurensuche entlang des polnisch-deutschen Flusses

Viel zu gut gesalzen: Chemiefabriken und Bergminen leiten – genehmigt – stark salzhaltiges Abwasser in die Oder. Vergangenen Sommer hat durch die Hitze eine Goldalgenplage die bereits dezimierten Fischbestände noch weiter verkleinert. Wie steht es heute um den Grenzfluss? BRD 2023.

RBB, 22.00 Uhr

Dok-Thema

Schafwolle – Rohstoff ohne Zukunft?

Tierwolle ist das schwarze Schaf der Textilindustrie. Sie ist teuer und kratzt. Die Nachfrage rutscht in den Keller. In Schottland und Bayern forscht man derweil daran, die Naturfaser wieder attraktiver zu machen. BRD 2023.

BR, 22.00 Uhr

Immer zu Diensten

»Wir sind nicht hergekommen, um Fotos vom Eiffelturm zu machen.« Wie Tausende andere in Frankreich hat auch der hier porträtierte Makan Baradji aus Mali keine Papiere. Trotzdem schuftet er in der Spülküche einer Pariser Brasserie und liefert Essen aus. Er will Geld für seine Familie verdienen und hält sich, solange er illegal im Land ist, bedeckt. Ohne Schwarzarbeit, so sein Chef, könnten einige Küchen in Frankreich gar nicht existieren. Frankreich 2023.

Arte, 22.55 Uhr