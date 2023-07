Nachschlag: Sommerliche Langeweile

Kai Pfaffenbach/REUTERS Wie weit rechts darf es sein? Eine deutsche Debatte

Der laufende Krieg ist langweilig geworden, man spricht nicht mehr so oft darüber. Interviewpartner im Radio – Koryphäen oder Politbetriebsnudeln – sollen zu anderen Sujets ihre Haltung vorstellen. Die Renner dieser Tage: Israels Justizreform und irgendeine Brandmauer der CDU. Deren Vorsitzender hat eine Kooperation seiner Partei mit der AfD auf kommunaler Ebene ins Spiel gebracht und wird daraufhin von Leuten aus dem eigenen Laden angezählt. Auftritt des Vorsitzenden der Jungen Union, Johannes Winkel. Die Verteidigung fällt lahm aus. Motto: die Reihen geschlossen halten. Leidlich interessanter gerät, was zur Justizreform der israelischen Regierung gesagt wird. Zwei Historiker, zwei Meinungen. Tom Segev sieht das Land am Abgrund, Michael Wolffsohn findet alles gar nicht so schlimm – und verrät nebenbei sein spezielles Verständnis von Demokratie: Straßenproteste gefährden sie, Entscheidungen parlamentarischer Mehrheiten sind zu akzeptieren. (brat)