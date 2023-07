Rotlicht: Buchpreisbindung

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Von ihrer Güte unabhängig dürfen neue Bücher erst dann verramscht werden, wenn sie den Stempel »Mängelexemplar« tragen

Geht es darum zu zeigen, dass das Land von Goethe und Schiller noch auf sich hält und der Literatur ihren Stellenwert einräumt, dann ist die Buchpreisbindung oft das Argument der Wahl. Gesetzlich geregelt ist die seit 2002, ganze 31 Jahre, nachdem Frankreich mit dem Loi Lang entsprechende Normen fixiert hatte. Buchpreisbindungen oder zumindest Branchenabsprachen sind keine Seltenheit im EU-Raum und auch darüber hinaus.

Vorläufer in Deutschland war ein 1888 im Zuge der »Krönerschen Reform« verabschiedetes Gesetz, benannt nach dem damaligen Vorsteher des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler, Adolf Kröner. Während der Weimarer Republik und nach dem Zweiten Weltkrieg wechselten sich im Westen Phasen des Reverssystems, bei dem Buchhandel und Verlage direkte Vereinbarungen trafen, und Zeiten der Preisfreiheit ab.

Die bundesdeutsche Buchpreisbindung ist ein Mängelexemplar. Hörbücher, die immer beliebter werden, fallen – im Gegensatz zu E-Books – nicht unter das Gesetz und können somit auch von entsprechenden Plattformen im Abonnement angeboten werden, statt zum festen Stückpreis. Die Preisbindung, durch den kleine Buchhandlungen den vielgepriesenen Zugewinn haben, weil sie so von großen Anbietern wie Amazon und Co. nicht durch Preisdruck kaputtkonkurriert werden, unterwandern ebenjene Konzerne nichtsdestotrotz: 2019 etwa suchte Ebay das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln und rabattierte alle angebotenen Waren, inklusive Literatur. Ein rechtes Ding, wie das Landgericht Wiesbaden urteilte, denn das Unternehmen gab die Kosten der Aktion nicht an die Verlage weiter, sondern zahlte ihnen den vollen Rabattanteil. Monopolisten können sich solcherlei Kaufanreize locker leisten, das Buchgeschäft um die Ecke kann es nicht.

Die Buchpreisbindung ist gleichwohl mehr als nur eine Rechtsruine, die verteidigt werden sollte. Dass gegen sie Sturm gelaufen wird, ist ein Indiz dafür. 2018 veröffentlichte die Monopolkommission der Bundesregierung ein Sondergut­achten, in der sie sich für die Abschaffung des Gesetzes aussprach. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels widersprach der Empfehlung und widerlegte deren Argumentation: Der Verweis auf die preislich deregulierte Schweizer Literaturlandschaft trüge, profitieren doch deutschsprachige Verlage aus der Schweiz von den Preisbindungen auf den für sie so wichtigen deutschen und österreichischen Märkten. Außerdem sei der Vergleich mit der teilweisen Aufhebung der Arzneimittelpreisbindung für Onlineapotheken durch den Gerichtshof der EU 2016 einer von Äpfeln mit Birnen: »Die Märkte funktionieren vollkommen unterschiedlich«, sagte Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, 2018 in einer Stellungnahme des Verbands.

Die Buchpreisbindung ist eine Bindung an den Markt: Hinter einer sozialistischen Kulturpolitik mit erschwinglich bepreister Lektüre durch Subvention der Literatur, wie in der DDR mit ihrem engmaschigen Bibliothekennetz geschehen, bleibt man damit um einen ganzen Zivilisationsschritt zurück. Steigende Energiekosten, Papiermangel, Inflation und nicht zuletzt die Zertrümmerung des Bildungssystems setzen der bundesdeutschen Branche zu. Autorinnen und Autoren arbeiten massenhaft unter prekären Bedingungen. Existentiell bedrohte Verlage müssen die Preise ihrer Produkte nach oben schrauben, die Mehrkosten nimmt das kaufmüde gewordene Publikum immer weniger auf sich, wenn man statt einer gebundenen Neuausgabe auch drei, vier Monate Netflix beziehen könnte, die das Buchlädchen nicht im Sortiment führt.

»Das Geld, das die Gesellschaft an den Künstler verausgabt«, wissen wir von Peter Hacks, »ist für sie das einzige Mittel zu erfahren, welchen Rang er in ihr einnimmt.« Auf die Abstiegsränge werden jene, die Bücher schreiben und verlegen, in der Bundesrepublik von einer Regierung verwiesen, die sich eine Monopolkommission hält, den Kriegshaushalt aufstockt und sich vor der notwendigen Bezuschussung der Kultur so scheut wie Jeffrey Bezos vor Betriebsräten.