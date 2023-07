»Hilfesysteme sind auf den Anstieg nicht eingestellt«

Michael Gstettenbauer/imago Straßenobdachlosigkeit macht Armut sichtbar (Düsseldorf, 22.7.2023)

Laut offizieller Wohnungslosenstatistik waren in Nordrhein-Westfalen zum Stichtag 30. Juni 2022 insgesamt 78.350 Menschen wohnungslos. Das sind etwa 30.000 mehr als im Vorjahr. Wie ist derzeit die Lage auf den Straßen an Rhein und Ruhr?

Es ist nicht verwunderlich, dass die Zahl der Wohnungslosen so stark steigt. Mehr Menschen sind ganz unten. Hinzu kamen die Inflation und die damit einhergehende Zurückhaltung der Passanten, zu helfen. An Straßenzeitungen gibt es auch immer weniger Interesse aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung. Die Hilfesysteme sind auf diesen Anstieg an Wohnungslosen nicht eingestellt. Die Tafeln etwa schlagen Alarm, dass sie nicht mehr genug Lebensmittel haben, um den Ansturm zu bewältigen. Und die Notschlafstellen sind voll. Immer mehr Menschen schlafen in Zelten draußen.

Woran liegt es, dass die Zahl um fast 63 Prozent nach oben geschnellt ist?

Die Landesregierung selbst sagt, dass die große Anzahl Geflüchteter aus der Ukraine eine wesentliche Ursache sind. Dieses Argument ist aus meiner Sicht nachvollziehbar, da NRW bei der Aufstellung der Wohnungslosenstatistik – fachlich korrekt – alle Geflüchteten, die einen Aufenthaltstitel, aber keine Wohnung haben, mitzählt. Aus Sicht von »Fiftyfifty« kommt aber hinzu, dass durch die zunehmende Verarmung großer Teile der Bevölkerung immer mehr Menschen ihre Wohnung verlieren und immer weniger Menschen mit prekären Einkommen sich eine Wohnung leisten können.

Was erwarten Sie von den politisch Verantwortlichen, damit weniger Menschen in NRW wohnungslos sind?

Wir brauchen dringend mehr Wohnungen, das Bauen darf aber nicht nur profitorientierten Investoren überlassen werden, wie etwa der LEG oder Vonovia. Weil die Zinsen gestiegen sind und die Kosten für Bauvorhaben durch die Inflation ebenso, stellen die ihre Neubauprogramme ein. Es ist zum Verzweifeln: Obwohl die Ziele der Ampelregierung im Bund beim Wohnungsbau ambitioniert sind, kommt das Programm nicht voran. Der Staat muss daher selbst bauen. Und Wohnungen in der sozialen Bindung müssen für immer preisgebunden bleiben. Um Straßenwohnungslosigkeit abzuschaffen, brauchen wir auch flächendeckende Angebote von »Housing First«, also das Angebot einer regulären Wohnung mit fachlich guter Betreuung. Das muss zum Standard in der Versorgung Obdachloser werden.

Was tut »Fiftyfifty« konkret?

»Fiftyfifty« macht genau das: »Housing First«. Wir haben in weniger als fünf Jahren bereits mehr als 100 Wohnungen in Düsseldorf akquiriert, die wir zum Teil als Verein selbst besitzen oder die Mitbürger gekauft haben, um sie an Wohnungslose zu vermieten. Gemessen am Bedarf ist das zwar immer noch wenig. Mehr als 90 Prozent unserer Mieter, die zuvor nicht die geringste Chance auf eine Wohnung hatten, behalten ihr neues Zuhause. Was an unserem Ansatz besonders revolutionär ist, ist die Tatsache, dass wir mit »Housing First« nicht etwa »Problemhäuser« schaffen, sondern Wohnungen im ganz normalen Bestand erwerben. »Normales Wohnen für normale Leute«, das ist unser Motto. So funktioniert Integration.

Wenn ein Obdachloser in eine Wohnung einzieht, weiß niemand in der Hausgemeinschaft davon, dass der neue Mieter direkt von der Straße aus einzieht. Viele Träger in vielen Städten in NRW sind unserem Beispiel gefolgt – unterstützt durch einen Fonds, den wir zusammen mit dem Paritätischen NRW und der Landesregierung ins Leben gerufen haben. Auch die Stadt Düsseldorf unterstützt »Housing First« mittlerweile mit der Finanzierung von drei Stellen für Sozialarbeit. Kurzum: Wir wollen zeigen, dass es möglich ist, in kurzer Zeit Straßenwohnungslosigkeit durch »Housing First« abzuschaffen, wenn der politische Wille da ist und entsprechende Programme aufgelegt werden.