Allein im Haus

ver.di Bayern - Bezirk Mittelfranken Anfang Juli protestierten Beschäftigte der Pflegeeinrichtung zusammen mit der Gewerkschaft Verdi in Nürnberg

Nur Pflegefachkräfte dürfen Wundverbände wechseln oder Medikamente geben. Beides soll in bestimmten Abständen erledigt werden. Müssen in einer Schicht jedoch zwei Pflegefachkräfte zwischen 40 und 50 Bewohner versorgen, fangen sie zwangsweise an, Aufgaben zu priorisieren: Mehrere Pflegebedürftige müssen ihre Frühmedikation bekommen, zahlreiche Diabetiker das Insulin genau eine halbe Stunde vor dem Frühstück, andere warten auf frische Einlagen – alle sind hungrig. Hinzu kommen Verbandswechsel, die Lagerung, also das Drehen von bettlägrigen Bewohnern, die das nicht mehr allein können, und die tägliche Pflege – sowie die Dokumentation von all dem. Weil eine Person nicht soviel schaffen kann wie drei, fallen Aufgaben hinten runter, obwohl Beschäftigte auf ihre Pause verzichteten, selbst weder ein Getränk zu sich genommen haben noch auf der Toilette waren.

Das private Senioren- und Pflegezentrum St. Elisabeth in Röthenbach bei Nürnberg ist eine der Altenpflegeeinrichtungen, in denen das nach jW-Recherchen regelmäßig der Fall gewesen ist. Im ersten Quartal dieses Jahres war nach Angaben von Beschäftigten in der Mehrzahl der Tage weniger Personal im Einsatz, als es die Personalschlüssel vorgeben. In mindestens einem Fall ist dokumentiert, dass eine Fachkraft im Frühdienst nicht nur allein die 20 Pflegebedürftigen ihrer eigenen Station versorgen musste, sondern auch noch als alleinige Fachkraft für vier Wohnbereiche in der Pflegeeinrichtung zuständig war.

Obwohl die Fachkraftquote, die ein Heimbetreiber vorzuhalten hat, 50 Prozent betragen muss, ist auch das legal. »Nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) und der Ausführungsverordnung hierzu (­AVPfleWoqG) wird eine Fachkraft in einer Einrichtung, unabhängig von der Größe, in jeder Schicht verlangt«, erklärte das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg auf Nachfrage am Montag. Für die Senioreneinrichtung St. Elisabeth bedeutete das theoretisch eine Fachkraft auf 300 Bewohner. Denn das ist die Kapazität des Heims, die die Alwo-Gruppe, zu der das Nürnberger Haus gehört, auf ihrer Homepage angibt.

Versuchte Kündigung

Aus Sicht von Simon Tobias Karlicek-Maier ist so eine Vorgabe »unmenschlich und grausam«. Als angestellter Pfleger machte er die Heimleitung auf die Gefahr einer Unterversorgung der Pflegebedürftigen aufmerksam. Als Mitglied des Betriebsrats kritisierte er nicht nur ein »Ausfallmanagement«, das ganz wesentlich darin bestehe, dass die übriggebliebenen Beschäftigten im Falle erkrankter Kollegen alle Arbeit übernehmen oder Beschäftigte aus ihrer Freizeit geholt werden. Der Betriebsrat habe auch immer wieder Dienstpläne abgelehnt, in denen von vornherein zuwenig Personal eingeplant wurde. Derzeit ist Karlicek-Maier bezahlt freigestellt, denn die Heimleitung will ihn loswerden. Und nicht nur ihn. Insgesamt drei Betriebsräte und eine weitere Kollegin hat die Heimleitung nach jW-Informationen inzwischen gekündigt – oder genauer gesagt: ihnen gegenüber Kündigungen ausgesprochen. Denn fragt jW nach dem Kündigungsgrund, betont die Personalabteilung der Pflegeeinrichtung, dass »eine Kündigung von Betriebsratsmitgliedern – entgegen anderer Behauptungen – nicht erfolgt« sei. Was der Geschäftsführung dazu fehlt, ist die Zustimmung des Betriebsrats, erläuterte Verdi-Sekretär Martin Schmalzbauer am 20. Juli gegenüber jW. Daher werden die Kündigungsverfahren derzeit vor dem Arbeitsgericht Nürnberg ausgetragen. Im Herbst wird Karlicek-Maiers Fall verhandelt.

Die Personalabteilung gibt gegenüber jW »individuelle, erhebliche Pflichtverletzungen« als Grund für die Arbeitsgerichtsverfahren an. Für Schmalzbauer ist klar, die »Missstände, die in der Einrichtung herrschen«, dienten der Heimleitung als Vorwand für die Kündigungsschreiben. Aus Sicht von Schmalzbauer ist der Straftatbestand der Behinderung der Betriebsratsarbeit »zehnfach erfüllt«. Allerdings seien die Erfolgsaussichten bei einer Anzeige derzeit gering, »weil die Staatsanwaltschaften kein sehr großes Interesse an Aufklärung« zeigten, so Schmalzbauer.

Gewinnträchtige Engpässe

Zwar waren die Arbeitsbedingungen auch vorher schon schlecht. Seit die Heimleitung im Sommer 2022 wechselte, habe sich die Situation aber weiter verschlechtert. Statt nach Lösungen zu suchen, setze die neue Heimleiterin, Anita S., nach Angaben von Beschäftigten auf Einschüchterung. Anfang des Jahres sollen die Lohnabhängigen demnach begonnen haben, systematisch in Gefährdungsanzeigen zu dokumentieren, was sie in ihrer Schicht nicht geschafft haben und woran es mangelt. Obwohl die Probleme bekannt seien, sei nichts unternommen worden, um die Situation zu verbessern. Karlicek-Maier bezeichnete das Verhalten von S. als »aggressives Ignorieren«. Als er auf eine Gefährdung wegen unzureichender Lagerung einer immobilen dekubitusgefährdeten Person hinwies, zweifelte sie an seiner fachlichen Beurteilungskompetenz, anstatt »gemeinsam zu überlegen, wie die Situation verbessert werden« könne. Mangel an Arbeitsmaterialien, zum Beispiel Inkontinenzeinlagen, Netzhosen, passenden und angemessenen Handschuhen oder Bettdecken, seien von der Pflegedienstleistung mit den Worten quittiert worden, man solle froh sein über das, was da ist. Wer Ersatz für erkrankte Kolleginnen und Kollegen anmahnt, werde von Frau S. angeschrien und unter Druck gesetzt. Der jW liegt ein Schriftverkehr vor, aus dem persönliche Angriffe gegen die Betriebsratsvorsitzende, die selbst bereits mehrmals abgemahnt wurde, hervorgehen. Entsprechende Nachfragen blieben von der Heim- und Pflegedienstleitung innerhalb der gesetzten Frist unbeantwortet.

Aus Sicht von Karlicek-Maier soll der Mangel mit Hilfe von Repression aufrechterhalten werden. Genau dafür sei Anita S. von der Alwo-Gruppe eingesetzt worden. Anwaltlich unterstützt wird das Unternehmen von der Wirtschaftskanzlei CMS, die bereits andere Unternehmen im Falle widerständiger Belegschaften beraten hat.

Erster Erfolg: Aufnahmestopp

Kolleginnen und Kollegen, die die Situation nicht länger erdulden wollten, gingen. Nach jW-Informationen haben an die 30 Beschäftigte der Einrichtung seit Sommer 2022 den Rücken gekehrt. Die Personalsituation spitzte sich dadurch weiter zu. Dennoch wurden zunächst weiter Pflegebedürftige aufgenommen. Erst der Druck der Beschäftigten und von Verdi sorgte dafür, dass der Gesundheits- und Sozialausschuss einen Aufnahmestopp verhängte, erklärte Tatjana Sambale aus dem Fachbereichsvorstand bei Verdi Mittelfranken am 21. Juli gegenüber jW. Dadurch seien derzeit (Stand Anfang Juli) nur etwa 188 Heimplätze belegt. Den Gewinn der Alwo-Gruppe dürfte das erheblich schmälern. Die Betreuungssituation allerdings habe sich etwas entspannt.

Sind die Arbeitsbedingungen im Pflegeheim St. Elisabeth nun besonders schlimm? »Man muss wahrscheinlich leider sagen, dass es in vielen – insbesondere privaten – Einrichtungen ähnlich aussieht«, so Sambale. »Vom St. Elisabeth wissen wir es, weil wir dort Kontakt zur Belegschaft haben, weil es einen aktiven Betriebsrat gibt.«