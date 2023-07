»One Water, Many Lands«

Luca Girardini/VG Bild-Kunst Jack Beng-Thi: »Re-Navigating the Afrasian Sea of Diaspora« (Installation, 2022)

Aus mitteleuropäischer Perspektive sind wir es gewohnt, den Atlantik als trennendes und zugleich verbindendes Element zwischen der Alten und der Neuen Welt zu betrachten. Als Achse, auf der die »transatlantischen Beziehungen« das Geschehen in Europa mitbestimmen und anhand derer sich die sogenannte westliche Welt definiert. Löst man sich von dieser eurozentrischen Perspektive, tun sich andere Verbindungen, andere Handelswege und Zonen des Austauschs auf. Eine solche Zone ist der Indische Ozean, welchen die Berliner Kunstausstellung »Indigo Waves and Other Stories« zentral setzt. Sie ist derzeit im Gropius-Bau in Berlin zu sehen. Teil des Kooperationsprojekts war auch ein Ausstellungsteil beim Berliner »Laboratory of Form Ideas« Savvy Contemporary.

Als »Afrasian Sea« bezeichnen die Ausstellungsmacher in beiden Häusern den Indischen Ozean, der mit Afrika, der arabischen Halbinsel, dem indischen Subkontinent, den südostasiatischen Inselstaaten und Australien denkbar verschiedene Erdteile miteinander verbindet. Die Geschichte des Austauschs und der kulturellen und sozialen Beziehungen zwischen diesen Regionen mit Hilfe zeitgenössischer Kunst zu thematisieren, hat sich die Gruppenausstellung zur Aufgabe gemacht. Mehr noch wolle man die geopolitische und akademische Dominanz des Atlantiks in Frage stellen, heißt es im Begleittext. Ihren Anfang hatte die Ausstellung im Zeitz MOCAA, dem Museum für zeitgenössische afrikanische Kunst im südafrikanischen Kapstadt, genommen. Sie in Berlin fortzuführen sei folgerichtig, schließlich sei die deutsche Hauptstadt ein Zentrum der afrikanischen und asiatischen Diaspora, heißt es von den Ausstellungsmachern.

Bei Savvy Contemporary im Wedding kuratierte Natasha Ginwala gemeinsam mit dem kürzlich zum Intendanten des Hauses der Kulturen der Welt ernannten Bonaventure Soh Bejeng Ndikung die Schau. Während sie dort Anfang Juni bereits wieder abgebaut wurde, lässt sich der Ausstellungsteil im Gropius-Bau noch bis zum 13. August besuchen. Fragt man Ginwala, inwiefern das Konzept »Black Atlantic« von Paul Gilroy Pate gestanden habe, winkt sie ab. Mit diesem akademischen Diskurs könne sie sich nur zum Teil identifizieren. Denn »Indigo Waves« setze nicht auf den einen zentralen Vordenker. Der heute 67jährige, in den britischen Cultural Studies geschulte Soziologe Gilroy forscht zur Musik der schwarzen Diaspora beidseits des Atlantiks. Mit dem Buch »Black Atlantic« hatte er 1993 die Denkfigur einer schwarzen atlantischen Kultur eingeführt, die sich aus afrikanischen, amerikanischen, britischen und karibischen Einflüssen nährt. Diese Sichtweise auf den negativen Kontinent Atlantik als Verbindungsraum blieb nicht ohne Folgen für die Kunst. 2010 berief sich die Gruppenausstellung »Afro Modern: Journeys through the Black Atlantic« an der Tate Liverpool auf atlantisch-diasporische Kulturen und versammelte Arbeiten von Künstlern aus den Atlantikanrainern.

Wie auch damals nehmen die ausgestellten Arbeiten der 20 Künstler bei Savvy Contemporary in Motiv und Medium denkbar divers Bezug auf das afrasische Meer. Der beklemmenden Soundinstallationen von Ranjit Kandalgaonkar stehen die opulenten Stickereiwandteppiche von Thania Petersen gegenüber, den historisierenden Kartographiecollagen von Malala Andrialavidrazana die minimalistischen Papierbögen von Sancintya Mohini Simpson. Letztere zeigen unter dem Titel »Jahajins (ship-sisters)« auf grobfaserigem, handgeschöpftem Papier so gut wie nichts – und schreiben damit Bände. Als habe man von romantischen Landschaftsmalereien mit einem Schwamm alle Farbe, Formen und Linien bis auf die Staffagefiguren entfernt, konzentriert sich nun auf diese Figuren der Blick. Daumengroße Darstellungen von Frauen sind es, die kochen, Kinder hüten oder auf dem Feld arbeiten. Zwischen diese Nebenfiguren, die in der Landschaftsmalerei lediglich der Belebung des Sujets dienen, sind in Simpsons Arbeit Darstellungen subalterner Frauen geschummelt, die gebären oder einen Rausch ausschlafen und sich damit nicht auf ein vorgefertigtes Handlungsrepertoire beschränken lassen. Simpson selbst ist Nachfahrin von indischen Zwangsarbeitern, die auf südafrikanischen Zuckerrohrplantagen schufteten – dort, am Kap, wo die Welt des Indischen auf jene des Atlantischen Ozeans trifft.

Während sich in den Räumen von Savvy Contemporary die Kunst auf zwei Etagen drängte, atmet die Präsentation im Gropius-Bau die Luft mondän-repräsentativer Ausstellungsräume. Isoliert von der Außenwelt wirkt die Kunst vergleichsweise brav präsentiert. Mittelpunkt der Ausstellung sind in blauer und schwarzer Farbe getünchte Baumwollaken – Relikte der zwölfstündigen Performance »One Water, Many Lands« des indischen Künstlers Nikhil Chopra. Wie so oft bleiben derlei Spuren etwas traurig zurück und erschließen sich ohne die Performance nicht. Das eigentliche Zentrum der Schau findet sich einen Raum weiter. Hier hat der Londoner Künstler Shiraz Bayjoo die Installation »­Lamer Vide, Later Ruz« geschaffen, die als Schrein madagassische Königinnen ehrt. Amulette, Landschaftsfotografien und Muscheln verbinden sich auf einem schlichten Holzgestell zu einem Mikrokosmos afrasischer Kultur, über dem das stolze Porträt einer Königin in historischer Schwarzweißfotografie thront. Sie ist das Gegenbild eines Ozeans, dessen Inseln mit Namen wie Christmas Island oder Amsterdam Island auf die lange Geschichte europäischer Fremdbestimmung verweisen.