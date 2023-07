Bitte mal langsam

Aly Song/REUTERS Der Weltgeist: Ein Haufen Müll (Fahrradschrottplatz in Shanghai, 4.6.2018)

»Es muss alles anders werden« steht auf dem Zettel, den Robert für Bruno an der Holztür eines aufgegebenen Grenzschutzhäuschens hinterlässt, als sich ihre Wege trennen. Bruno hat Robert nach einem Selbstmordversuch an der Elbe aufgelesen, und eine Sommerwoche lang sind sie in Brunos umgebautem Möbelwagen die Zonengrenze hinuntergeschippert, weil Bruno in den sterbenden Dorfkinos die Projektoren repariert. Wim Wenders’ »Im Lauf der Zeit« stammt aus dem Jahr 1976, und wer den Film heute sieht, muss ihn als Abgesang auf die vordigitale, in den Grenzen analoger Beweglichkeit befangene Zeit begreifen, obwohl die digitale kaum erst in Sicht war.

Entropie ist das Maß für die Unordnung eines Systems, und der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass in einem geschlossenen System die Entropie nie abnehmen kann. Schmilzt Eis, gehen die Moleküle aus einem geordneten in einen ungeordneten Zustand über; verdunstet das Wasser, wird es gasförmig und die Unordnung noch größer: Chaos. Entropie ist die zentrale Metapher in Guillaume Paolis Buch »Geist und Müll. Von Denkweisen in postnormalen Zeiten«, das den Versuch unternimmt, sich vorm kommenden Weltuntergang, verursacht durch einen außer Kontrolle geratenen Weltkapitalismus, nicht den intellektuellen Schneid abkaufen zu lassen: »Die kapitalistische Wirtschaftsweise ist beschleunigte Entropie. Das Anthropozän ist in Wirklichkeit ein Entropozän. (…) Tatsächlich besteht heute das Desaster aus dem Zusammenspiel von physischer Entropie (Klima­erwärmung), biologischer Entropie (Artensterben) und nicht zu vergessen: geistiger Entropie, der Veräußerung der Praxis an Automaten mit entsprechender Dissipation des Denkvermögens.« Das klingt viel trockener, als dieses »Plädoyer für einen aufgeklärten Katastrophismus« (Verlag) im ganzen ist, das sich wie ökologisch-politische »Minima Moralia« liest. Paoli, Jahrgang 1959, lebt in Berlin und war, teilt der Klappentext mit, »Mitbegründer der Glücklichen Arbeitslosen, Demotivationstrainer sowie Hausphilosoph am Schauspiel Leipzig«, und in diesem spontaneistischen Geist ist auch »Geist und Müll« verfasst, dem der alte Gedanke zugrunde liegt, die Chance, die man nicht hat, bitte zu nutzen.

Dass alles anders werden müsse, ist ein verbreiteter Wunsch, der aber dem Zettel auf der Holztür gleicht: Eher eine romantische Absichtserklärung denn politisches Programm, das ja auch daran scheitert, dass Politik meistens doch nicht auf der Straße gemacht wird. Und also »müsste das Augenmerk anstatt auf Einzelmenschen auf die glatt hundert Konzerne gerichtet werden, die für drei Viertel aller Treibhausgasemissionen der Welt verantwortlich sind«, einerseits. Andererseits stehen wir »vor dem paradoxen Umstand, dass eine Revolution sowohl unmöglich als auch unabdinglich ist«; und wiederum andererseits ist Klimakleberprotest, betrachtet man das Verhältnis von Aufwand und Ertrag, zwar »lächerlich«, aber es gibt auch eine »edle Form von Lächerlichkeit«. Einerseits ist die kritische Mühe, die Theoretiker des Anthropozäns darauf verwenden, das Problem zu anthropologisieren und mit dem affirmativen Vokabular der Betriebswirtschaftslehre anzugehen, genauso lächerlich, denn die industriekapitalistische Neigung, aus diskreten Mikro- gefräßige Makrosysteme zu machen, wird ja sogar in den Fernsehnachrichten erörtert, wo es, kaum hat man das Buch aus der Hand gelegt, um das »Land Grabbing« von Agrarkonzernen geht. Andererseits zitiert Paoli beifällig Céline, der das »Naturell« der Menschen beklagt, sich wie »Miststücke« zu verhalten.

Eine dialektische Lösung ist dabei nicht in Sicht, schon weil die Dialektik von Geist und Müll, menschlichem Streben und planetarischem Unglück eben das Problem ist: »Die Kohleförderung begann auch, um Wälder vor der Totalrodung zu retten. Not macht erfinderisch, Erfindungen produzieren noch mehr Not und machen folglich noch erfinderischer. Der Noos der Geoingenieure ist Teil von jenem Geist, der stets das Gute will und stets das Böse schafft.« Paolis lesenswertes, belesenes, die aphoristische Pointe nicht scheuendes Buch, dessen munter melancholische Originalität nur manchmal ins Alberne oder die Parole kippt, ist eine Gedankensammlung zu jener Endzeit, wie sie längst auch im hinteren Teil der FAZ verhandelt wird, und wer noch nie von Ivan Illich gehört hat, der die »Vernakularität«, also das gegensystemische Denken in kleinen, niedrig­entropischen Systemen postulierte, weiß jetzt Bescheid. Die Chance, die wir nicht haben, läge Paoli zufolge genau hier: im Verkleinern, Verlangsamen, Deeskalieren, im Zurückgewinnen der verlorenen Autonomie. Paoli ist sicher (auch) Marxist, schon weil die marxistische »Anarchie der Produktion« die Entropiemetapher präformiert, wirft dem leninistischen Realsozialismus aber vor, dass dessen Diktatur des Proletariats das Proletariat zum Opfer der Bürokratie gemacht habe. Das klingt, so verkürzt dargestellt, billig, aber »proletarisieren« heißt beim Illichianer Paoli, den Menschen ihre Autonomie zu rauben, die freilich etwas anderes ist als das, was der Digital- und Techkult verspricht, dessen vulgärphilosophische Wurzeln beim französischen Jesuiten und Anthropologen Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) gefunden werden. Zu den Dingen, um die es Paoli geht, rechnet die Rehabilitierung des Wortes »Entfremdung«, hat der Mensch im Anthropozän doch der Technik »sein Gedächtnis überlassen, seine Kommunikationsfähigkeit, seinen Orientierungssinn, sein Denkvermögen, seine Aufmerksamkeit und allerlei geistige Eigenschaften, die zusätzlich zu seiner Arbeitskraft ausgebeutet werden, um Profite zu generieren. Jede heruntergeladene App ist ein Schritt weiter in die Proletarisierung.« Und stimmt es, dass nur das Proletariat die Revolution machen kann, wäre die kritische Masse also riesig; wäre sie denn irgend kritisch und müsste der Geist, um den es hier geht, sich nicht gegen die Technik beweisen, was, sofern Belohnungssucht, Bequemlichkeit und Neugier zum menschlichen Naturell zählen, wiederum das Problem ist.

»Mehr denn je tut Revolte not, doch eine, die von Neid und Ressentiment frei ist. Eine Revolte, die nicht vom Modus der Dauerempörung zehrt. Eine Revolte, die weder Märtyrerkult noch Opferidentität kennt. Eine Revolte, die den erhobenen Zeigefinger auslacht, angefangen mit dem eigenen. Eine Revolte, die sich vor Chaos, Widerspruch und Abwegigkeit nicht fürchtet.« Von Adorno hat Paoli den Satz, Marx und Engels hätten die Utopie abgelehnt, um sie zu bewahren, und Paoli könnte man vorwerfen, er rette sich, und sei’s in ironischen Klammern, ins Sponti-Utopische des Strands, der allemal unterm Pflaster wartet. Der Clou des Buchs liegt aber darin, den linken Blick für die Graswurzel zu stärken: kleine Einheiten statt große, Bedürfnisbefriedigung statt Überbedürfnis, Recht auf Faulheit statt »Involution«, d. i. Wachstum als Stillstand. Wer angesichts linker Versuche, China als Alternative ins Spiel zu bringen und das autoritäre Russland als antikapitalistischen Akteur zu verteidigen, lieber auf einen anarchistisch freien Rätesozialismus (oder zunächst einmal: Arbeiterselbstverwaltung) setzt, der findet bei Paoli Futter. Die Idee von der »Achsenzeit« bei Jaspers zu klauen, hätte es da gar nicht gebraucht.