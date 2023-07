Was guckst du?

Swen Pförtner/dpa Angeschmiertes Nobelpreisträgerrondell in Göttingen: Am Q sollst du die Täter erkennen (18.1.2021)

Kurt Tucholsky wusste es: »Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein.« Leichter machten es sich ­Josef Joffe und Michael Miersch, als sie 2007 zusammen mit Henryk M. Broder und Dirk Maxeiner zum »Schöner Denken« aufriefen und, so der Untertitel ihres kleinen, polemischen Nachschlagewerks, lehren wollten, »wie man politisch unkorrekt ist«. Das wäre ein löbliches Unterfangen gewesen, wenn diese Anleitung zum Gebrauch des eigenen Gehirns sich paradoxerweise nicht im platten Einverständnis mit der Zeit befunden hätte und die Autoren, gegen eine halluzinierte linke Vormacht in Politik und Gesellschaft, laut ja zum herrschenden Neoliberalismus gesagt hätten.

Klüger geworden

Der Neoliberale nämlich, so piepten damals die vier Vögel, »ist für flexible Löhne und gegen die Macht von Gewerkschaften und Kartellen; er ist für Wettbewerb und gegen Ladenschluss. Er will Steuern und Abgaben senken. Er will dieses Land fit machen für den weltweiten Wettbewerb und die Verfügungsgewalt der vom Staat getragenen Klasse mindern.« Diese Klasse bilden die, die »vom Staat alimentiert werden: Lehrer, Professoren, subventionierte Unternehmen, Filmförderungsempfänger, Theater- und Rundfunkintendanten, Sozialarbeiter, Beamte«. Versteht sich, dass sogar der »Manchester-Kapitalismus«, zum »Manchester-Liberalismus« umgelogen, »allen Beteiligten den größtmöglichen Vorteil böte«, wenn man ihn nur ließe. Alle beteiligten Kinder in den Fabriken würden das todsicher begrüßen.

Der neoliberale Zeitgeist hängt seit Weltfinanzkrise, Corona und überhaupt am Tropf, und Josef Joffe von der liberalen Zeit sowie Michael Miersch, einst für bürgerliche Medien von Taz bis Welt tätig, sind etwas klüger geworden, während die beiden anderen beim Nachfolgeband, der statt bei Piper jetzt bei der Edition Tiamat erscheint, nicht mehr mitgetan haben. Vielleicht glauben sie noch immer, dass Filmförderungsempfänger über den Staat verfügen; Joffe und Miersch aber haben wenigstens zu einer Haltung gefunden, die in der Mitte liegt zwischen den Polen rechts und dem, was als, na ja, links gilt.

Rechts: Da ist die Sache klar, in den Ausführungen zu den Stichworten »Querdenker«, »Q-Anon«, »Schnellroda«, »Umvolkung« wird die bösartige Gesinnung von Verschwörungsfans und Deutschnationalen ebenso hinreichend kenntlich gemacht wie im Fall des »Ethnopluralismus«: »Niemand will mehr Antisemit genannt werden, keiner bekennt sich mehr zum Rassismus. In der Wörterwaschmaschine des Zeitgeistes wurden die alten Hetzparolen durch neue blumige Vokabeln ersetzt, die viel netter klingen. (…) Das tolerant klingende Wort meint die alte Apartheid. Jeder soll bei seiner angestammten Sippschaft bleiben und sich nicht mit Fremden vermischen.«

Links ist die Grenze zwischen Gut und Falsch weniger eindeutig. Die »Identitäre Linke« z. B. »entsorgte die Klassenfrage und den Fortschrittsgedanken und übernahm identitäre Denkweisen, die noch vor einem halben Jahrhundert zum geistigen Fundus von Blut-und-Boden-Ideologen gehörten«, darunter »Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht als Norm für die Einteilung von Menschen«.

Für das Phänomen, dass solch links gedrehtes Gedankengut in einem ganz anderen Milieu wurzelt, steht auch die »Mikroaggression«, die in Wörtern, Blicken oder Gesten geschieht, die als diskriminierend empfunden werden. »Das Konzept ist älter, als viele Menschen glauben. Es war (und ist) beliebt bei jungen Männern, die den Drang verspüren, jemanden zu verprügeln. In ihrer Not werfen sie dem nächsten Passanten Mikroaggression vor: ›Was guckst du?‹ Dem Beschuldigten nützt es nichts zu beteuern, dass er nichts Böses im Sinn hatte, er bekommt so oder so Prügel.«

Gut gemeint

Von draußen sieht man mehr, und die im liberalen Bürgertum heimischen Autoren haben bedenklich oder auch nachdenkenswert viele Gründe, um emanzipatorisches Denken oder eben Nichtdenken zu prüfen und ggf. vorzuführen. Das reicht vom »antimuslimischen Rassismus« über die »Diversity« und die »feministische Außenpolitik« bis zu »kultureller Aneignung« (warfen die nicht die Nazis den Juden vor?), »Triggerwarnung« und »woke« – wieder ein Begriff, der so links ist, wie er rechts war, und wie andere für ein Symptom steht, die Verdrängung von Politik durch Moral, von Denken durch Gefühl.

Anderes zeugt bloß von einem bürokratischen Ungeist: Die armselige »Kita« verdrängt den assoziationsreichen »Kindergarten«, die »Flüchtlinge« weichen den »Geflüchteten«, weil die Endung -ing abwertend sei (»Passen Sie also auf, wenn Sie Ihrem Liebling im Frühling einen Schmetterling zeigen«); das Kürzel »LGBTQIA+« wird ausgepinselt zum noch gewaltigeren Ungetüm »LGBTTQQIAAP+«, und das sogar auf der ZDF-Kinderseite.

Viele der Begriffe stehen dafür, dass gut gemeint nicht gut gemacht heißt. Und umgekehrt, manches ist abwertend gemeint, aber sachlich richtig: Deutsche »Kartoffeln« zu nennen, und nicht aus Gründen der Ernährung. Lesen Sie selbst!