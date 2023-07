Die Zügellosen

jW

Nach einer Woche in einem wenigstens dem äußeren Anschein nach noch idyllischen Winkel Frankreichs – nur auf einem einzigen Trafokasten war die Parole »Macron Demission« zu sehen – zurück auf der deutschen Autobahn. Von der Heckklappe eines Sattelzugs mit ukrainischen Kennzeichen lachen den Überholenden zwei propere junge Männer im Kampfanzug an, dazu der Text: »­These Western Ukrainians are also defending YOUR freedom«. Zurück also im politischen Alltag.

Dazu gehören auch die »Informationen am Abend« des Deutschlandfunks (DLF). Sie beginnen an diesem Dienstag mit einem Bericht der Korrespondentin bei der UNO in New York. Zunächst ein nörgelnder O-Ton des russischen Vertreters: Der britische Vorsitz habe die Sitzung des Sicherheitsrates in einen »NATO- und EU-Zirkus« verwandelt. Dann die Erläuterung der Korrespondentin: Tatsächlich habe London die Außenminister von vier derzeit nicht im Sicherheitsrat vertretenen Ländern – nämlich Dänemarks, Deutschlands, Österreichs und Polens – zu Stellungnahmen anlässlich der russischen Aufkündigung des Getreideabkommens eingeladen. Hatte der Russe also nicht recht mit seiner Kennzeichnung der Veranstaltung als »Zirkus«? Das erörtert die Autorin nicht. Stattdessen ein längerer O-Ton von Annalena Baerbock, gekrönt mit der pathetischen Aufforderung an Russland: »In the name of humanity, stop this war!«. Unter einer Vertreterin der Menschheit tut es die Bundes-Annalena nicht mehr.

Nächstes Thema: der Gipfel von EU und Lateinamerika/Karibik in Brüssel. Eine Enttäuschung für die Veranstalter: Eine gemeinsame Resolution zum Ukraine-Krieg kam nur zustande, weil das Wort »Russland« aus dem Text der Abschlusserklärung herausredigiert wurde. Dafür aber im O-Ton Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Der Gipfel sei »ein Neustart unter alten Freunden«. Ja, was denn jetzt? Neustart oder alte Freunde? Egal, schuld ist »Moskaus Vasall Nicaragua«, so DLF-Moderator Christoph Heinemann. Bei allem Respekt: Dass ein Land wie Nicaragua angeblich einen halben Kontinent davon abgehalten haben soll, den Vorgaben der EU zur weltpolitischen Einordnung zu folgen, mag man glauben oder nicht. Näher kommt da wohl der Hinweis von Kommentator Peter Kapérn, wonach sich etliche Länder politische Bedingungen der EU für den Freihandel als »neokolonialistisch« verbeten hätten. Auch der Brüsseler Hinweis auf den angeblich »ausbeuterischen« Charakter der chinesischen Investitionen hat in Lateinamerika wohl nicht so recht verfangen. »Es wird mühsam«, so Kapérns Fazit.

Genau wie im Fall des vom Westen zu »Putins Hungerwaffe« aufgebauschten Endes des Getreidedeals: Der Nahostkorrespondent kommentiert mit dem Ausdruck des Bedauerns, dass die Empörung im Nahen Osten sich in engen Grenzen gehalten habe. Noch eine Weltregion, die nicht mehr Männchen macht, wenn Brüssel pfeift.

Apropos Männchen. Moderator Christoph Heinemann erregt sich anlässlich des Vorstoßes von Thorsten Frei (CDU) zur Abschaffung des Individualrechts auf Asyl über die »Zügellosigkeit von Migranten in deutschen Freibädern«. Implizit: Haben sie sich selbst zuzuschreiben, dass ihresgleichen im Mittelmeer ersäuft, wenn sie nicht wissen, was sich bei einer Dame schickt. CDU-Frei besitzt freilich die Chuzpe, seinen Vorschlag als Geste der Humanität darzustellen: Derzeit schafften es ja nur die Stärksten nach Europa, das sei ungerecht. Als würde die EU, wenn sie gemäß Freis Vorschlag künftig Aufnahmequoten festlegt, gerade die Mühseligen und Beladenen einladen. Das ist so durchsichtig zynisch, dass es einen nicht einmal mehr auflachen lässt. Wer ist hier eigentlich zügellos: Migranten im Freibad oder ein an den Zügeln des Grundgesetzes zerrender Politiker samt seiner öffentlich-rechtlichen Claqueure?