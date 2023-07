Radikales Verbot durchgeboxt

Sergei Fadeichev/ITAR-TASS/imago Vermeintliche Tradition bewahren: Die Staatsduma in Moskau entscheidet gegen Selbstbestimmung (18.7.2023)

Die russische Staatsduma hat Geschlechtsänderungen von trans Personen weitestgehend verboten. Alle 386 anwesenden Abgeordneten stimmten am vergangenen Freitag in dritter Lesung für ein entsprechendes Gesetz, das Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin persönlich eingebracht hatte. Sobald Präsident Wladimir Putin seine Unterschrift darunter gesetzt hat, tritt es in Kraft.

Im einzelnen verbietet das Gesetz alle chirurgischen und hormonellen Therapien, die das Ziel haben, das Geschlecht eines Menschen selbstbestimmt anzupassen. Es schließt transgeschlechtliche Menschen auch von Elternschaft und Ehe aus: Neue Sorgerechtsverhältnisse – etwa Adoptionen – dürfen nicht mehr genehmigt werden, bestehende Sorgerechte können wegen »psychischer Probleme des Elternteils, die das Kindeswohl gefährden« aufgelöst werden. Das heißt, dass Eltern nach einer Geschlechtsanpassung ihre Kinder weggenommen werden können. Ebenso werden bestehende Ehen mit einem trans Partner automatisch und von Amts wegen geschieden. Operative und hormonelle Therapien mit dem Ziel einer Geschlechtsanpassung bleiben nur in einem Fall legal: Wenn die betreffende Person ein psychiatrisches Gutachten vorlegt, wonach sie an »Transsexualität« leidet, was in Russland als psychische Störung gilt.

An sich werden Geschlechtsanpassungen in Russland nicht übermäßig oft durchgeführt, wenn auch mit deutlich steigender Tendenz. Die offiziellen Statistiken sagen, dass 2016 in Russland 142 Personen das Verfahren durchliefen, 2019 dann schon 429 und im vergangenen Jahr 996. Im Vergleich zu Deutschland, wo 2021 beispielsweise knapp 2.600 geschlechtsangleichende Operationen vorgenommen wurden, ist das angesichts der knapp doppelt so großen Bevölkerung Russlands fünf- bis sechsmal weniger häufig.

Es stellt sich daher die Frage, warum die Staatsduma ein Gesetz beschlossen hat, vor dessen Annahme sogar das russische Gesundheitsministerium gewarnt hatte. Minister Michail Muraschko hatte auf die Gefahr einer wachsenden Zahl von Suiziden bei betroffenen Personen hingewiesen und die Parlamentarier aufgefordert, allenfalls die juristischen Voraussetzungen für eine Anpassung zu verschärfen, anstatt diese ganz zu verbieten. Was den Duma-Vorsitzenden Wjatscheslaw Wolodin nur veranlasste, dem Minister rüde über den Mund zu fahren: Das Ministerium möge sich heraushalten, die einzige »Therapie« gegen die »Mode der Geschlechtsumwandlung« sei, diese »Unzucht« gänzlich zu verbieten.

Tatsächlich hat bisher keine Quelle in Russland irgendwelche auch nur halbwegs nachvollziehbaren Argumente für die Verschärfung angeführt. Die Wirtschaftszeitung Kommersant ließ sich aus dem Apparat der Staatsduma stecken, dass das wahre Motiv für das Gesetzesvorhaben gewesen sei, dass sich Männer mit Hilfe einer Geschlechtsanpassung vor dem Kriegsdienst in der Ukraine schützen wollten. Das ist erkennbar Unsinn: Es ist vergleichsweise wesentlich einfacher und weniger eingreifend, notfalls das Land zu verlassen, wenn man nur den Militärdienst vermeiden will.

Wolodin dagegen ließ sich in der Abschlussdebatte zu regelrechten Tiraden hinreißen: In den USA gebe es schon 1,64 Millionen transsexuelle Personen, wenn das in Russland einreiße, dann drohe dem Land die »Entvolkung«. Hier verbindet sich die Manie der konservativen Parlamentsmehrheit, eine höhere Geburtenrate sei für das Land a priori nützlich, mit der Furcht vor einer »neuen Mikroordnung«, die der Westen mit Hilfe der Förderung von Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit der Welt und Russlands »nationalen Werten« überstülpen wolle. Gemeint ist damit offenkundig das Phantom einer vollen persönlichen Selbstbestimmung, in deren Namen sich Menschen auch anderen staatlichen Anforderungen und Zumutungen entziehen wollen könnten. Dagegen haben die Konservativen offenbar keine Argumente außer Verboten, von denen jetzt schon absehbar ist, dass sie mit Geld und Connections umgangen werden können. Womit das Problem eine Klassendimension bekommt.