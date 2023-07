Engagierte wollen weg

Patrick Pleul/dpa Suchen das Weite: Lehrerin Laura Nickel und ihr Kollege Max Teske (l.) bei einer Kundgebung gegen rechts in Cottbus (9.5.2023)

Die beiden Pädagogen Laura Nickel und Max Teske hatten vor drei Monaten zunächst anonym in einem Brandbrief über neonazistische Vorfälle an ihrer Oberschule im südbrandenburgischen Burg berichtet und damit ein breites Echo in Politik und Medien ausgelöst. Sie seien täglich mit »Rechtsextremismus«, Sexismus und Homophobie konfrontiert.

Zuvor wurden Aufkleber mit ihren Gesichtern und dem Zusatz »’pisst Euch nach Berl*in« im Ort verbreitet. Auch auf Onlineplattformen wurden sie bedroht, und sogar körperliche Einschüchterungsversuche schilderte Teske gegenüber dem ZDF: »Beim Einkaufen in einer Freistunde wurde ich zum Beispiel von zwei jungen, durchtrainierten Erwachsenen massiv beleidigt in der Öffentlichkeit: ›Du scheiß Zecke, verpiss dich aus Burg.‹« Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) äußerte sich per Mitteilung vom Donnerstag zu den Schilderungen. »Die Anfeindungen gegen die Lehrkräfte verurteile ich auf das schärfste.« Der Minister habe beiden Betroffenen Unterstützung zugesagt und forderte Lehrende wie Lernende auf, »Extremismus« nicht hinzunehmen und für demokratische Werte einzustehen.

Infolge der Veröffentlichung der Vorfälle an der Schule im April hatte es viele warme Worte von Parteivertretern und seitens der Landesregierung gegeben. So hatte das von Freiberg geleitete Ministerium Anfang Mai mitgeteilt, dass es gemeinsam mit dem zuständigen Schulamt Cottbus »mit einem starken Unterstützungs- und Beratungsangebot« reagiere. Aus einer Übersicht der ergriffenen Maßnahmen des Ministeriums gehen viele Gespräche mit Schulleitung, Lehrkräften und dem Lehrerrat hervor. Offensichtlich ohne Folgen: »Ich habe eine klare Haltung vermisst. Niemand hat sich vor uns gestellt und ganz offen gesagt, dass sie uns unterstützen und alles Mögliche dafür tun werden, dass Rechtsextremismus keinen Platz an Schulen hat«, sagte Teske der Regionalzeitung Märkische Allgemeine (MAZ) vom Sonnabend mit Blick auf das Schulamt und das Ministerium. »Statt dessen gab es zahlreiche Lippenbekenntnisse. Aber das reicht nicht aus.«

Die Zahl rechter Vorfälle an Schulen in Brandenburg hat sich im Schuljahr 2022/2023 deutlich erhöht. Die staatlichen Schulämter meldeten bis Anfang Juni 70 solcher Äußerungen oder Vorfälle, während es 30 im gesamten Schuljahr 2021/2022 waren, wie das Bildungsministerium am Sonnabend mitteilte. Auch die offizielle Zahl politisch rechts motivierter Straftaten stieg in Brandenburg. Von Januar bis Juni seien 1.049 Fälle gezählt worden, wie der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilte.

Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert gegenüber der Agentur eine weitere Aufarbeitung des »rechten Lehrermobbings«. Solche Vorfälle seien aber kein Problem der Schule allein, erklärte der Brandenburger Landesvorsitzende Günther Fuchs am Donnerstag. »Insofern bringt es auch nichts, nur mit dem Finger auf die Schule zu zeigen«, mahnte der Gewerkschafter. Vielmehr seien vermehrte rechte Tendenzen eine Folge der gesellschaftlichen Entwicklung. »Da muss auf vielen Ebenen gegengesteuert werden«, sagte Fuchs.

Das Bündnis »Schule für mehr Demokratie«, in dem die engagierten Lehrkräfte aktiv sind, zeigte sich vergangene Woche per Mitteilung solidarisch mit Nickel und Teske und bestätigte deren Vorwurf, wonach die beiden »von Politik und Schule nicht angemessen und zeitnah geschützt« worden seien. Es reiche nicht, allgemeine Unterstützung zu proklamieren, hieß es weiter. Statt dessen müsse das Problem von den Verantwortlichen in seiner ganzen Dramatik öffentlich anerkannt werden.

Teske selbst schlug gegenüber der MAZ vor, Lehrkräfte besser auf den Umgang mit extrem rechten Vorfällen vorzubereiten. »Wir brauchen verpflichtende Fortbildungen für Lehrer.« Sie müssten wissen, »wie man zum Beispiel rechte Symbole oder Äußerungen erkennt, wie man damit umgeht und wie man Opfer von Rassismus und Rechtsextremismus schützt«. Zugleich brauche es »Demokratiebildung« in den Schulen – »und zwar jetzt«.