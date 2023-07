»Rassismus, Polizeigewalt und Täterschutz im Berliner ›schwarz-roten‹ Koalitionsvertrag«. Podiumsdiskussion. Die Landesregierung setzt auf mehr Racial Profiling und mehr Polizeigewalt. Man kann – ohne einer Straftat verdächtig zu sein – bis zu fünf Tage in »Präventivgewahrsam« genommen werden. Außerdem setzen SPD und CDU auf Taser, die Ausweitung von Onlinedurchsuchungen, Bodycam-Einsätze und den »finalen Rettungsschuss«. Mittwoch, 19.7., 18.30 Uhr. Ort: Nachbarschaftshaus Urbanstraße, Urbanstr. 21, Berlin. Veranstalter: Go Film The Police und Migrationsrat Berlin

»Der Bäcker, der über die Mauer kletterte«. Film. Das Oscar-nominierte palästinensische Filmdrama zeigt drei Freunde und eine junge Frau, die in ihrem Kampf um die Freiheit auseinandergerissen werden. Donnerstag, 20.7., 19.30 Uhr. Ort: DGB-Jugendklub U 68, Untermainkai 67, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA Frankfurt

»Fragwürdige Methoden der Goldgewinnung der Firma Anglogold Ashanti in Kolumbien«. Dokumentarfilm. Die Praktiken dieses Unternehmens sind ein Beispiel dafür, wie der Extraktivismus im globalen Süden durch Betrug, Ausbeutung der Ressourcen und Missachtung der Gemeinschaften funktioniert. Der spanische Film wird konsekutiv übersetzt. Anmeldung: colpaznrw@riseup.net. Mittwoch, 26.7., 18.30 Uhr. Ort: Internationales Frauenzentrum Bonn, Quantiusstraße 8, Bonn. Veranstalter: Wissenskulturen e. V. und Colpaz Bonn