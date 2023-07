Nachschlag: Verbrannte Erde

Jorge Garcia/REUTERS Solche Warnhinweise wären in diversen Metropolen und Großstädten der Welt angebracht (Death Valley, 15.7.2023)

Weite Teile der nördlichen Hemisphäre »ächzen derzeit unter Hitzewellen«, meldete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Amtsärzte in Deutschland regen angesichts hoher Temperaturen die Einführung einer Siesta in den Sommermonaten an, berichtete dpa am selben Tag. Wie passend erscheint vor diesem Hintergrund das am Montag vom kalifornischen Radiosender KPFA veröffentlichte Interview mit Jeff Goodell. Als Gast der neuesten Ausgabe der linken Sendereihe »Letters and Politics« sprach Moderator Mitch Jeserich über Goodells neues Buch »The Heat Will Kill You First« (Die Hitze wird dich zuerst töten), das sich mit »Leben und Tod auf einem verbrannten Planeten« befasst.

Die Essenz: Die Erderwärmung lässt Wetterextreme immer stärker werden. Siehe die aktuelle Hitzewelle in den USA, wo teils ganze Städte unter einer Hitzeglocke stecken. Tausende seien bereits gestorben, viele weitere würden folgen. (mb)