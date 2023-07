Der andere Weg

Brunhilde Süsse Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag, Georg Tidl

Kennengelernt haben wir uns bei einer antifaschistischen Veranstaltung: Unser Buch über den Nazi-Kunstraub und die verschleppte Restitution von Kunstgütern in Österreich und der BRD der Nachkriegszeit sollte in Wien vorgestellt werden. Verlag und Autor hatten in den Republikanischen Club geladen, die Gastgeber gewärtigten zerschlagene Fensterscheiben. Ich wusste damals nicht, dass dort ein Buch unter dem Titel »Von der Kunst der Nestbeschmutzung« erschienen war und ich mit einer Reihe der nestbeschmutzenden Künstler im Saal saß. Georg Tidl war einer von ihnen. Die meisten Gäste waren hochnervös, er hingegen behielt die Ruhe und schien von den aufmarschierenden Feinden nichts Neues zu erwarten, wohl aber von dem vorgestellten Buch, das eines seiner Lebensthemen berührte. Die alten Nazis, und derer gab es viele, saßen in Österreich nicht mehr so sicher, seit Georg Tidl publizierte – mögen sie nun Kunsträuber oder Herrenreiter gewesen sein. Den Skandal um Kurt Waldheim hatte nicht zuletzt Tidl mit seinen Recherchen losgetreten, und mit dieser Enthüllung hatte er sich in Österreich mehr Feinde als Freunde gemacht.

Er steht da freilich in bester Tradition, stammt »aus guter Familie«: Als Kommunisten und Antifaschisten haben sich seine Eltern im Widerstandskampf und in Gefängnis und KZ bewährt; seine Mutter – singulärer Fall – verfasste dort ihre Dissertation. Der Sohn hat mit dem Buch »Frieden Freiheit Frauenrechte! - Leben und Werk der österreichischen Schriftstellerin Marie Tidl 1916–1995« seiner Mutter ein schönes Denkmal gesetzt, das von dem Bildungswillen und Kampfgeist der österreichischen Kommunistinnen zeugt. Was die DDR-Volksbildung dieser Frau zu verdanken hat, sollte ein Forscher einmal herausfinden, vielleicht nicht eben einer von der Bundesstiftung Aufarbeitung.

Georg Tidl hat mit dem Hund, auf den Begriff und Kampfziele des Antifaschismus hierzulande gekommen sind, reineweg nichts zu tun. Zeitlebens hat er in seiner Arbeit beim Rundfunk und in der Gewerkschaft, vor allem aber in seinen Publikationen die Auseinandersetzung mit jeglicher Form von Faschismus und Rassismus geführt – präzise, unnachsichtig, begrifflich sauber, offensiv und historisch konkret.

Wir müssen nicht warten, bis wir erfahren, wie einer so werden kann: linker Sozialdemokrat im täglichen Kampf und Kommunist im Herzen, unberührt vom Opportunismus, auch im Alter noch enragierter Streiter für die Aktionseinheit der Linken. Inzwischen können wir es, im ersten Teil seines kürzlich erschienenen autobiographischen Romans »Rene oder Der andere Weg«, nachlesen.

Mit alledem ist über den Historiker, Journalisten, Dramaturgen, über den Gewerkschafter und Lokalpolitiker leider noch nicht viel erzählt. Wenigstens nennen möchte ich hier Tidls niederschmetterndes Buch, das »Propagandabomben und Flugblattgranaten über Kiew« heißt und von den »Nationalsozialistischen Propagandawaffen im Kampf gegen die Rote Armee« handelt. Er verfasste es, nachdem ihm bei einer Urlaubsreise in Cherson eine sensationelle Sammlung solcher Blätter zugespielt worden war. Es gibt in diesem Buch keine Zeile, die nicht von frappierender Aktualität wäre. Es steht an der Seite der Standardwerke zur Kriegspropaganda.

Herausgegeben hat Tidl 2009 den Band »Von der Gestapo gehetzt. Auf der Flucht durch Norwegens Fjorde. Das Tagebuch des Kommunisten Hans Laab«. Nun hat er auch einen Film zu dieser 883 Tage dauernden Odyssee gemacht, den ich blind vorab empfehle, weil ich ihn noch nicht sehen konnte.

Es charakterisiert diesen opern- und theaterbegeisterten Mann nun vollends, dass er, kaum in Berlin zum DKP-Pressefest den »Orpheus« von Hacks gesehen, sich aufmacht, Hacks in Österreich zu popularisieren. Er will die Reihe »Kritische Künstler – kaltgestellt« ins Leben rufen und – scheitert. Wie er nüchtern und unumwunden feststellt ...

Salut, Genosse und Freund Georg Tidl, zum 75. Geburtstag!