Teurer Lebensabend

Daniel Karmann/dpa Für immer mehr Menschen unbezahlbar: Versorgung im Pflegeheim

Die Zuzahlungen für die Unterbringung in Pflegeheimen steigen rasant: Nach einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (VDEK) lagen sie am 1. Juli im Bundesdurchschnitt bei 2.548 Euro monatlich – wohlgemerkt nicht die Gesamtkosten, sondern der Anteil, den die im Heim untergebrachten Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen aufbringen müssen. Der Anstieg zum Vorjahresmonat betrug 348 Euro. Der Teil für Unterkunft und Verpflegung lag im Schnitt bei 888 Euro, nach 814 Euro vor einem Jahr.

Je nach Bundesland sind die Unterschiede erheblich. So kostet die Pflege in Baden-Württemberg im ersten Jahr eines Heimaufenthaltes durchschnittlich 2.913 Euro monatlich, in Sachsen-Anhalt 1.994 Euro.

Obwohl die Bundesregierung zwischenzeitlich »Entlastungszuschläge« einführte, konnte der Preisanstieg nicht gebremst werden. Der VDEK nennt als Hauptursachen für die erhöhte Belastung steigende Löhne der Pflegekräfte sowie höhere Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Unerwähnt bleibt, dass Pflegeheime seit vielen Jahren zum großen Teil in privater Hand sind und satte Gewinne abwerfen. Dass die Betreiber, oft »Seniorenresidenzen« oder »Seniorenstifte«, in Zeiten der Inflation ihre Profiterwartung einschränken würden, kann als unrealistisch betrachtet werden.

Die Pflegeversicherung trägt nur einen Teil der Kosten für Pflege und Betreuung. Komplett selbst zahlen die Bewohner der Einrichtungen die Aufwendungen für Unterbringung, Verpflegung und nötige Investitionen. Die aus Steuergeld aufgebrachten Entlastungszuschläge mindern die durchschnittlichen Gesamtzuzahlungen lediglich um 62 Euro. Allein für die Pflegekosten müssen Heimbewohner inzwischen selbst im Durchschnitt 1.245 Euro im Monat aufbringen. Kostenmindernd soll ein Zuschlag wirken, den die Pflegekasse seit 2022 zahlt und der mit jedem Jahr der Aufenthaltsdauer in der Einrichtung steigt. Im ersten Jahr der Unterbringung werden die Pflegekosten um fünf Prozent, im zweiten um 25, im dritten um 45, ab dem vierten Jahr um 70 Prozent reduziert. Ab dem 1. Januar 2024 werden diese Werte nach dem Ende Mai verabschiedeten »Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz« (PUEG) auf 15 Prozent im ersten, 30 im zweiten, 50 im dritten und 75 Prozent ab dem vierten Jahr im Heim steigen. Da allerdings viele Pflegebedürftige erst hochbetagt in solche Einrichtungen umziehen, erreichen nicht viele mehrere Jahre im Heim.

Als kostentreibend werden oft die höheren Personalausgaben erwähnt, denn seit September 2022 ist für alle Einrichtungen, die mit den Pflegekassen abrechnen, eine Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarifvertrag oder einer vergleichbaren Vereinbarung vorgeschrieben. Diese Regelung hatte nach jahrelangem Hickhack die frühere CDU/CSU-SPD-Bundesregierung eingeführt, weil immer mehr Beschäftigte in diesem Bereich wegen der schlechten Bedingungen und Bezahlung ihren Beruf an den Nagel gehängt hatten. So betont nun auch Jörg Meyers-Middendorf aus dem Vorstand des VDEK: »Wir unterstützen die Maßnahmen für eine faire Bezahlung des Pflegepersonals.« Doch könne es nicht sein, dass die kontinuierlich steigenden Kosten der Unterbringung zum größten Teil von den Pflegebedürftigen getragen werden müssten. »Wenn der Aufenthalt im Pflegeheim von immer mehr Menschen nicht mehr bezahlt werden kann, läuft etwas gründlich schief«, meinte er laut dpa. »Es braucht zeitnah eine Lösung zur nachhaltigen Entlastung.« Die Bundesländer sollten die Investitionskosten der Heime übernehmen. Damit würden die Pflegebedürftigen um durchschnittlich 477 Euro monatlich entlastet. Dass die Heimbetreiber ihren Aktionären die Dividende kürzen könnten, ließ er unerwähnt. So würden die Kosten auch reduziert.