Mord in Altona

ullstein bild »Vierfache Hinrichtung«. Titelseite der Zeitung Altonaer Nachrichten, 1.8.1933

In den frühen Morgenstunden des 1. August 1933 wurden die Urteile vollstreckt. Der langjährige Direktor des Landgerichts Altona, Johannes Block, seit dem 1. Mai NSDAP-Mitglied und nunmehr Vorsitzender des von den Nazis eingerichteten Sondergerichts Altona, hatte am 2. Juni den Spruch verkündet: Todesstrafe, auszuführen mit dem Handbeil. Verurteilt worden waren in diesem ersten der sogenannten Blutsonntagsprozesse vier Kommunisten: August Lütgens, Walter Möller, Bruno Tesch und Karl Wolff. Laut Darstellung des Gerichts sollen sie am 17. Juli 1932 in der Altstadt von Altona auf dort demons­trierende Nazis geschossen und zwei Angehörige der SA getötet haben.

Die Hinrichtung war ein plumper Racheakt. Die toten SA-Männer sollten gesühnt werden. Sie war aber auch eine Demonstration der Macht der nunmehr seit gut einem halben Jahr regierenden Faschisten, die allerorten mit Terror und unter Einsatz der gesamten Staatsgewalt wie ihrer paramilitärischen Truppen gegen Kommunisten und Sozialdemokraten vorgingen und Tausende in Haftanstalten und Konzentrationslager verschleppten. 75 dieser Gefangenen wurden am 1. August auf dem »Weiberhof« des Gefängnisses Altona gezwungen, Zeugen der Hinrichtung zu sein, die ein lokaler Fleischermeister mit seinem Handbeil ausführte. Eine kaltblütige Maßnahme brutalster Abschreckung, die aber doch, wie noch zu sehen sein wird, ihren Zweck verfehlte.

Dank der Recherchen des ehemaligen französischen Résistancekämpfers Léon Schirmann, der in den 1980er Jahren die zahlreichen Unstimmigkeiten der öffentlichen Darstellungen des Berliner Blutmais 1929 wie des Altonaer Blutsonntags untersuchte, wissen wir heute, dass das Urteil eine Farce war. Die Hingerichteten waren unschuldig, die Berichte und Aussagen, auf deren Grundlage das Urteil erfolgte, gefälscht. Entstanden waren sie im wesentlichen aber nicht auf Veranlassung des Sondergerichts, sondern der Weimarer Behörden, genauer: der Staatsanwaltschaft, des Polizeipräsidiums Altona und des Regierungspräsidiums Schleswig, dem die Hafenstadt Altona unterstand, bis sie 1938 im Zuge einer Gebietsreform der Hansestadt Hamburg angegliedert wurde.

»Werbemarsch« der SA

Was war am 17. Juli 1932 in Altona geschehen? Nachdem Reichskanzler Franz von Papen nach Rücksprache mit Adolf Hitler das Verbot der SA Mitte Juni aufgehoben hatte, intensivierte die NSDAP ihre »Werbemärsche« im Vorfeld der für Ende Juli geplanten Reichstagswahlen. Dabei kam es immer wieder zu Überfällen auf Kommunisten und Sozialdemokraten. Die Kämpfe zwischen Faschisten und Antifaschisten, die in Deutschlands größtem Staat Preußen besonders heftig ausgetragen wurden, forderten im Vorfeld der Wahlen fast 300 Tote. Auch in der kommunistischen Hochburg Altona war es nach Aufhebung des SA-Verbots zu solchen Aufmärschen gekommen. Am 8. und am 11. Juli hatten jeweils circa 1.500 SA-Angehörige in den Stadtteilen Bahrenfeld und Ottensen demonstriert. Es kam zu Schlägereien und Schusswechseln. Für den 17. Juli kündigten die Nazis daraufhin einen Aufmarsch mit 10.000 Teilnehmern an, der mitten durch die auch als »Klein-Moskau« bezeichnete Altstadt führen sollte.

Anstatt die Demonstration zu verbieten oder doch zumindest die Marschroute der Nazis, die kreuz und quer durch die Altstadt führen sollte, abzuändern, erlaubte SPD-Polizeipräsident Otto Eggerstedt am 13. Juli den Aufmarsch. Einen Tag später verließ er die Stadt für einige Wahlkampfauftritte – er war zugleich Reichstagsabgeordneter – und übergab die Amtsführung seinem Stellvertreter. Der wiederum fuhr für ein langes Wochenende in den Urlaub, so dass die Altonaer Polizei am 17. Juli von einem unerfahrenen Beamten geleitet wurde, der zudem keine eigenständigen Entscheidungen treffen konnte. Die Delegationen der KPD, die im Vorfeld des Naziaufmarsches vorstellig wurden, um eine Verlegung der Route durch die engen Gassen der »roten« Altstadt zu verlangen, wurden daher schlicht abgewiesen.

Als sich der Zug der rund 7.000 Nazis am 17. Juli gegen 15 Uhr in Gang setzte, waren nur wenige Polizeikräfte vor Ort. Die beiden Altonaer SA-Stürme traten von Beginn an aggressiv auf und »säuberten« mehrfach unter Einsatz ihrer Schulterriemen Nebenstraßen von vermeintlichen Kommunisten. Die Polizisten beschränkten sich darauf, Kommunisten, die zum Zweck des antifaschistischen Selbstschutzes auch aus Hamburg mobilisiert worden waren, zurückzudrängen und Schreckschüsse in die Luft abzugeben. Kurz vor 17 Uhr kam es nach einer solchen »Säuberung« zu einem Schusswechsel, in dessen Folge zwei SA-Männer getötet und weitere verletzt wurden. Die Polizei, nunmehr unterstützt vom mit Militärgewehren bewaffneten »Hamburger Kommando Kosa«, zog daraufhin Kräfte zusammen, um das Viertel zu räumen. Dabei wurde wahllos auf Passanten und »verdächtige« Personen an Fenstern geschossen. Die blutige Bilanz: 16 Tote und Dutzende Schwerverletzte (unter ihnen entgegen der späteren Behauptungen lediglich zwei Kommunisten, ansonsten Passanten und Anwohner, auch eine NSDAP­lerin und ein pensionierter Polizeibeamter).

Fanal des Widerstands

Die offizielle staatliche Version war am nächsten Tag im bürgerlichen Hamburgischen Correspondenten zu lesen: Kommunisten hätten von Dächern und aus Fenstern geschossen, der Einsatz schwerer Waffen sei mithin notwendig gewesen. Schließlich erinnere das Bürgerkriegsszenario in Altonas Altstadt »an den Oktoberaufstand von 1923«; auf dieser Linie argumentierte dann auch die Reichsregierung, die die »Angriffe kommunistischer Terrorgruppen«, so Papen, zum Anlass machte, die von langer Hand geplante Absetzung der nur noch geschäftsmäßig amtierenden sozialdemokratischen Regierung in Preußen in die Wege zu leiten – ein Meilenstein auf dem Weg zur Übergabe der Macht an die Nazis. Davon stimmte, wie die Recherchen Léon Schirmanns zeigen, nichts: Es gab keine Dachschützen – was einigen Polizisten als Schüsse erschien, waren Querschläger – und keine »Schießerei zwischen Kommunisten, Nationalsozialisten und Polizei«, wie das offiziöse »Lebendige Museum Online« (Lemo) noch heute behauptet. Und was es ebenfalls nicht gab, war eine angeblich bei August Lüttgens gefundene »Situationsskizze des gesamten Aufruhrgebiets«, die laut Urteilsbegründung des Sondergerichts den »planmäßigen Feuerüberfall der KPD« bewiesen hätte. Selbige war vielmehr 1932 von der Staatsanwaltschaft gefälscht und Lüttgens untergeschoben worden. Sie war die Grundlage für die Anklage der Beihilfe zum Mord und für das vollstreckte Todesurteil an den vier Kommunisten Lüttgens, Müller, Tesch und Wolff – ein Urteil, das dank der Bemühungen Schirmanns im November 1992 aufgehoben wurde.

Nach der Hinrichtung verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in den Arbeiterbezirken an der Elbe: Karl Wolff hatte den Henker vor der Vollstreckung des Urteils gebeten, sich noch einmal ausstrecken zu dürfen. Als dieser ihm die Fesseln löste, holte Wolff aus und schlug dem nächststehenden SA-Mann die Zähne ein. Den Umstehenden Gefangenen soll er zugerufen haben: »So müsst ihr’s machen, Genossen! Rot Front!« So wurden die ersten Hinrichtungen der Nazis zu einem Fanal des antifaschistischen Widerstands.