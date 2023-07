Bezahlung nach Nase in Cottbus

Patrick Pleul/dpa Auch für Selbstverständliches muss gekämpft werden – für gleiche Löhne im öffentlichen Dienst etwa

Gegenüber kommunalen Betrieben haben Gewerkschaften nicht immer einen guten Stand. Das erfuhr nun die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Cottbus. Nach monatelangen Verhandlungen und kurz vor der Ziellinie scheiterten die Tarifverhandlungen mit den Stadtwerken – dagegen konnte sie beim kommunalen Carl-Thiem-Klinikum nach wenigen Stunden einen Erfolg verbuchen.

Die Tarifverhandlungen begannen im April 2023 zwischen Verdi und der Geschäftsleitung der Stadtwerke Cottbus (SWC) und erstreckten sich über fünf Verhandlungsrunden. Dabei forderte Verdi für die rund 200 Beschäftigten, dass der Flächentarifvertrag des öffentlichen Dienstes, genauer: der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V), Anwendung findet.

Nach eigenen Angaben hatten sich die Gewerkschafter auch bereit erklärt, einige Abstriche von ihrer ursprünglichen Forderung zu machen. Es sei sogar eine Einigung mit der SWC-Geschäftsführung erzielt worden. Doch am 11. Juli sei den Gewerkschaftern dann mitgeteilt worden, heißt es in einer Erklärung, dass die SWC nicht bereit seien, auf Grundlage der Verhandlungsergebnisse einen Tarifvertrag abzuschließen.

»Mit der Aufkündigung der bereits erzielten Einigung provozieren die SWC eine unnötige Eskalation in der Tarifauseinandersetzung«, erklärte Marcus Borck, Verhandlungsführer von Verdi. Dem erzielten Kompromiss seien intensive Verhandlungen vorausgegangen. Es sei eine Respektlosigkeit gegenüber den Beschäftigten, dass die SWC nun nicht mehr zu dem bereits erzielten Kompromiss stehen wollen. Man werde nun über eine Antwort »auf diese Provokation« beraten.

Die SWC, die sich im Mehrheitsbesitz der Stadt Cottbus befinden, haben seit 2018 keinen Tarifvertrag mehr. Gehälter und sonstige Vertragsbestandteile für die Beschäftigten werden nach Gewerkschaftsangaben individuell festgelegt, was zu einer intransparenten Gehaltsstruktur und ungerechter Behandlung führt. Unter den Beschäftigten habe das enorme Unzufriedenheit hervorgerufen.

Was die Kehrtwende in der SWC-Geschäftsführung hervorgerufen hat, teilte keine der beiden Seiten mit. Verdi macht dafür aber auch die Kommunalpolitik verantwortlich. »Der tariflose Zustand bei den SWC liegt auch in der Verantwortung der Stadt Cottbus«, betonte Borck. Als Mehrheitseigentümerin bestimme sie maßgeblich die Unternehmenspolitik mit. »Dass sie die intransparente Bezahlung nach Nasenpolitik und jahrelange Tarifflucht mitträgt, ist politisch inakzeptabel«, so Borck weiter. Die Kommunalpolitik müsse ihren Einfluss auf die SWC-Geschäftsführung geltend machen.

Dass es auch anders geht, zeigte sich im Juni, als Verdi mit dem kommunalen Carl-Thiem-Klinikum (CTK) verhandelte. Nach wenigen Stunden konnte eine Tarifeinigung präsentiert werden. In den vergangenen Jahren waren das meist schwierige Verhandlungen. Im März 2021 etwa hatte die CTK-Leitung die Gespräche mit Verdi nach drei Verhandlungsterminen abgebrochen und einen über Monate währenden tariflosen Zustand provoziert. Appelle an die Stadt trugen zumeist keine Früchte.

Im Falle des CTK haben sich in der Zwischenzeit allerdings die Rahmenbedingungen geändert. Im Zuge des Strukturwandels soll das CTK zum Universitätsklinikum mit Medizincampus ausgebaut werden. Und das bedeutet, der Personalbedarf wird deutlich steigen. Ver.di konnte schließlich darauf verweisen, dass ein Arbeitsplatz attraktiver wird, wenn das Entgelt steigt – vor allem dann, wenn in der Branche das Personal knapp ist.

Ein weiterer Grund für den schnellen Erfolg dürfte gewesen sein, dass das CTK mit dem Betriebsübergang zum Universitätsklinikum auch in die Trägerschaft des Landes wechseln wird. Damit bieten sich dem Klinikum auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten als bisher.