Nachschlag: Die Linke hat fertig

Paul Zinken/dpa Die Linke-Parteivorsitzende Janine Wissler versucht, die innerparteiliche Kritik an der NATO-Osterweiterung in der Ukraine kleinzuhalten

Die Ampelkoalition ist überfordert. Aber Die Linke kann aus dieser Steilvorlage nichts machen, da sie wegen Sahra Wagenknecht zerstritten sei. »Hat Die Linke fertig?« Das ist die Ausgangsfrage, die ARD-Chefredakteurin Tina Hassel mit Parteichefin Janine Wissler im Sommerinterview klären will. Die Linke hat schon längst fertig. Die Teilung wird nur noch hinausgeschoben, denn Wissler ist nicht fähig, über die innerparteiliche Kritik an Waffenlieferungen und Opportunismus zu sprechen. Deshalb kann sie die Partei auch nicht zusammenhalten. Ihre Aufforderung an Wagenknecht, ihr Mandat niederzulegen, sei ein Schutz der Mitglieder und der Parteistrukturen gewesen, so die Kovorsitzende. Dass ein erheblicher Anteil der Parteimitglieder auf der Seite Wagenknechts steht und sie außerhalb der Partei sehr beliebt ist, ignoriert Wissler. Solange sie die Debatte über die kriegerische NATO-Osterweitung, die Waffenlieferungen und den Klassenkampf unterdrückt, ist eine Spaltung der Partei die logische Konsequenz. (bk)