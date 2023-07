Der Splitter im Auge

Hilary Garkin/Suhrkamp Verlag Reflexionen über Liberalität und Autorität: Raymond Geuss

Der Liberalismus scheint allgegenwärtig. Seine Grundannahmen werden weithin so unhinterfragt akzeptiert, dass es mitunter schlüssiger erscheint, Linksliberalismus als Begriff für ein ganzes soziopolitisches Milieu zu verwenden, anstatt das ­politische Feld streng nach Grünen, SPD und Linkspartei zu unterscheiden. Umgekehrt verwischen auch rechts längst die Grenzen. Nimmt man etwa die Analysen ­Carolin Amlingers und Oliver Nachtweys in ihrem letzten Buch »Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus« ernst, so lässt sich von einer ­ganzen Strömung des ­Rechtsliberalismus sprechen. Das drückt sich zwar in anderen Erscheinungsformen aus, doch das zugrundeliegende Menschenbild ist ein ähnliches: Jedes ­Individuum entwirft sich – unter Berufung auf seine formalen Bürgerrechte – unabhängig und nach eigenem Willen selbst.

Diese Prämisse bildet das geistige Fundament der laut Raymond Geuss »wirklich totalen Ideologie unserer Ära, die Verbindung aus Demokratie, ­Liberalismus und Kapitalismus«. Gezielt provokant bezieht der hierzulande wenig bekannte emeritierte Philosophieprofessor der University of Cambridge dagegen Stellung. In seinem neuen Buch ­argumentiert er dabei nur selten explizit gegen den Liberalismus, auch wenn er ­durchaus auf ­dessen ­Widersprüche und auf ­kritische ­Literatur ­eingeht. Ihn treibt eine ­andere Frage um: Wie kommt es, dass es trotz des breiten »­Mainstreams« noch ­Andersdenkende gibt? Wie muss man sozialisiert ­worden sein, um eine kritische Haltung zum ­Liberalismus einzunehmen? In »Nicht wie ein Liberaler denken« gibt Geuss ein ­autobiographisches Beispiel.

Gemeinsame Erfahrung

Die gesellschaftliche Nische, in der Geuss aufwuchs, war in der Tat eine außergewöhnliche. Als Sohn eines Stahlarbeiters kommt er Ende der 50er Jahre auf ein katholisches Internat nahe Philadelphia, Pennsylvania. Dort hatte sich eine Exklave katholischer Priester gebildet, die nach 1956 aus Ungarn geflohen waren. Geuss wächst zwischen zwei Welten auf – der des Stahlwerks, in dem er auch jobbt, und »der Welt einer exilierten habsburgischen Hochkultur in meiner Internatsschule«.

Inmitten der protestantischen USA und abgeschieden vom europäischen Katholizismus, habe sich dort ein eigentümlicher »existentialistischer Katholizismus« entwickelt. Bei seinem Religionslehrer Bela Krigler etwa konstatiert Geuss eine viel größere Nähe zum jungen Georg Lukács oder zu Kierkegaard anstatt zu Kirchenlehrern. Ein fromm nach Rom blickender Katholik wird so nicht aus ihm. Doch geben ihm die Priester andere Gedanken mit: dass jeder Mensch von anderen Menschen abhängt, dass er seinen Willen mitunter selbst nicht ganz durchschauen kann oder dass es auch Werte gibt, die sich nur kollektiv erstreben lassen. »Es sei nicht bloß die kollektive Diskussion, die wichtig sei, sondern das gemeinsame Handeln und die gemeinsame Erfahrung«, lehrt ihn Krigler.

Von dieser Warte aus lehnt Geuss später die Theorietradition des Liberalismus von John Locke über John Stuart Mill bis hin zu John Rawls ab. Mit scharfem Blick erkennt er Schwächen in den idealisierten Theorien des freien Diskurses und der Konsenstheorie. »Der Splitter in deinem Auge ist das beste Vergrößerungsglas«, schreibt Adorno in seiner »Minima Moralia«, und Geuss ergänzt: »Meine eigentümliche katholische Bildung war ein solcher Splitter.«

Solidarische Praxis

Dass dabei sein Werdegang kein so ungewöhnlicher war, deuten die Erzählungen über sein Studium an der Columbia University an, wo er sich von seinen Lehrern – darunter der jüdische Philosoph Sidney Morgenbesser – in seiner Ablehnung liberaler Dogmen bestärkt sehen kann. Auch die Seitenhiebe gegen die Protestanten, die für Geuss mit ihrem Zug zur Innerlichkeit und der starken Betonung persönlicher Schuld zu liberalen Auffassungen tendieren, sind so unbekannt nicht. Doch lesenswert sind die zahlreichen Reflexionen über Fragen von Liberalität und Autorität allemal.

Eine Zukunft war dem sozialen Biotop, das Geuss beschreibt, nicht beschieden. Die »Internatsblase« platzt kurz nach Geuss Abgang von der Schule, viele Lehrkräfte werden ausgetauscht. Relevant bleibt die Kritik am Liberalismus. Über die Klimakatastrophe beispielsweise schreibt Geuss, man könne sich nicht vorstellen, wie sie »abgewendet werden könnte, ohne dass erhebliche Zwangsmaßnahmen gegen die Akteure und tonangebenden Institutionen unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems ergriffen werden«. Dass dabei aber womöglich auch Maßnahmen ergriffen werden müssen, die alle betreffen (etwa die Rationierung von Wasser), wird sich der Liberalismus zunutze machen, um jegliche Maßnahmen zu verwerfen. Dagegen hilft nur kollektive, solidarische Praxis. Sie müsste hervorgehen aus dem Bereich, in dem sie zum Zwecke der menschlichen Reproduktion immer schon ausgeübt wird: der Arbeit. Aber das geht schon über Geuss hinaus.