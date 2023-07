»Alles ist lässiger«

Jan Bechberger Und Action: Studierende der »Filmarche« bei der Arbeit

Der Berliner Verein »Filmarche« ist die größte selbstorganisierte Filmschule Europas. Was bedeutet das konkret?

Die Schule bietet einen Raum für freie Selbstgestaltung. Es kommt darauf an, was du daraus machst. Du musst selbst herausfinden, wieviel Zeit und Energie du investieren möchtest. Es gibt keine Vorgaben von außen, keine Noten, keine Autoritäten, die dich disziplinieren oder erziehen. Wenn die Studierenden es schaffen, Disziplin und Motivation aus sich selbst heraus zu schöpfen, kann eine schöne Gemeinschaft und wertvolles Zusammenarbeiten entstehen.

Es kommt also darauf an, sich nicht zu wenig vorzunehmen, sich aber auch nicht zu überschätzen?

Genau. Die Schule bietet ein Abbild davon, wie wir uns in der Realität bewegen. Es hat einen starken Lerneffekt zu verstehen, wie groß deine eigenen Kapazitäten sind und wieviel du machen kannst. Es bringt nichts, darauf zu warten, bis dir vorgefertigtes Material serviert wird. Du musst aktiv mitgestalten, sonst gibt es kein Programm.

Sind wir nicht bereits zu stark von Schulsystem und Arbeitswelt geprägt, um die dort verinnerlichten Muster ablegen zu können?

Natürlich tragen manche zur Selbstorganisation viel mehr bei als andere, was zu Problemen führen kann. Auch das Diskutieren über Unterrichtsgestaltung kann sehr viel Zeit brauchen, die wir für Inhaltliches nutzen könnten. Aber zu Learning by doing gehören immer auch Fehltritte.

Was hat sich im Vergleich zur Schulgründung vor 20 Jahren verändert?

Eine Handvoll Leute hat die Schule ins Leben gerufen, sie verfolgten ein gemeinsames Ziel. Mittlerweile ist die Schule beträchtlich gewachsen, was dazu führt, dass sich nicht mehr alle in organisatorische Prozesse einbringen, weil sie sich weniger dafür interessieren oder die Arbeit anderen überlassen. Das kann ein Problem werden, denn das Weiterbestehen der Schule hängt von dem Engagement der Mehrheit ab. Positiv zu erwähnen ist, dass die Schule nicht mehr nur aus weißen Cis-Menschen besteht, sondern viel internationaler und diverser geworden ist.

Die Hierarchien konventioneller Schulen haben oft Machtmissbrauch zur Folge. Wie ist das bei dem linken Projekt Filmarche?

Wir bieten automatisch einen geschützteren Raum, weil es eben keine hierarchischen Strukturen gibt und gleichzeitig demokratische Prozesse im Vordergrund stehen. Auch wenn wir dadurch im Klassenkontext oft Kompromisse eingehen müssen, die nicht allen passen. Außerhalb der Klassenstrukturen schließen sich aber viele Gleichgesinnte zusammen, um ihre eigenen Filmprojekte mit eigenen Regeln zu realisieren. Als Beispiel fällt mir das von Najwa Ahmed – sie studiert Drehbuch – ins Leben gerufene »Mural Collective« ein. Das Kollektiv besteht überwiegend aus nichtweißen und queeren Menschen, die sich bereits innerhalb des ersten Schuljahres für Kollaborationen zusammenschlossen.

Wie gut stehen die Chancen, nach einer Ausbildung an der Filmarche in der Filmindustrie Fuß zu fassen?

Bei staatlich anerkannten Schulen wie Babelsberg ist ein Einstieg in die Industrie realistischer, weil es dort mehr Zugang zu Ressourcen gibt und der Grad an Exponiertheit viel höher ist. Es kommt darauf an, was jede einzelne Person aus ihrer Situation an der Filmarche macht. Du kannst krasse Netzwerke aufbauen, Erfahrungen sammeln und in tollen Filmprojekten mitwirken, was zu einer Karriere in der Filmbranche führen kann, muss es aber nicht. Viele Produktionen bewegen sich jenseits des Mainstreams, was aber auch eine Qualität sein kann.

Wie ist ein klassischer Tag in der Filmarche?

Dadurch, dass alles selbstverwaltet ist, ist alles lässiger, auch was den Kursbeginn betrifft. Einerseits ist das sehr cool, weil es Flexibilität und Spielraum gibt, gleichzeitig macht es das manchmal auch chaotisch. Außerdem reden wir sehr viel. Weniger reden, mehr machen wäre manchmal auch ganz gut. Grundsätzlich mag ich die Vorstellung von ein paar Erwachsenen, die zusammenkommen, um ein ähnliches Ziel zu verfolgen und zu verwirklichen. Das Filmfest zum Jubiläum ist ein gutes Beispiel dafür. Vor acht Monaten haben sich circa acht Leute zusammengeschlossen, um ein viertägiges Festival zu organisieren – und das Ergebnis war wirklich grandios.