»Die Erstversorgung muss wohnortnah gesichert sein«

Für seine geplante Krankenhausreform haben Sie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, den Schmähpreis für Klinikschließer »Goldene Abrissbirne« verliehen. Auf welche Mangelversorgung müssen sich Patientinnen und Patienten gefasst machen?

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ermittelt, dass den Kliniken aktuell schon jährlich 15 Milliarden Euro an Einnahmen fehlen. In Deutschland schreiben schon mehr als 70 Prozent der Krankenhäuser Defizite und in Bayern mehr als 89 Prozent. Die Erlöse für sie bleiben aber gedeckelt, sollen nur umverteilt werden. Doch eine bloße Umverteilung wird den Mangel nicht beseitigen. Zuerst werden kleine Krankenhäuser in ländlichen Regionen schließen müssen, weil sie ihre Fixkosten nicht mehr decken können. Die Folge: Patientinnen und Patienten werden es teilweise mit unzumutbaren Entfernungen zum nächstliegenden Krankenhaus zu tun haben.

Sie sprechen von einem Kahlschlaggesetz, das ab Herbst im Bundestag und im Bundesrat diskutiert werden wird. Von welchen Dimensionen gehen Sie aus?

Vor allem Kliniken mit unter 200 Betten in ländlichen Regionen stehen vor der Insolvenz. In vielen Regionen werden die Bürgerinnen und Bürger länger als 30 oder gar 40 Minuten brauchen, um das nächste Krankenhaus zu erreichen – ebenso wie auch die Rettungsdienste. Das kann lebensgefährlich sein. Unsere Aktionsgruppe »Schluss mit Kliniksterben in Bayern« informiert online mit einer Auswirkungsanalyse zum Eckpunktepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, was mit der Krankenhausreform auf uns zukommen wird.

Der Gemeinsame Bundesausschuss, zuständig für die Versorgung von gesetzlich Versicherten, hat eine Richtlinie zur ambulanten Notfallversorgung beschlossen. Demnach darf diese künftig Patienten abweisen. In welchen Fällen könnte das Schule machen?

Diese Regelung beabsichtigt, weniger gravierend Erkrankte von den Kliniken fernzuhalten. Solche Fälle sollen auch am Wochenende oder nachts über ambulante Bereitschaft versorgt werden; was bekanntermaßen dauern kann. Zudem ist am Telefon und ohne ärztliche Begutachtung oft nicht festzustellen, wie ernsthaft jemand erkrankt ist. Es kann zu fatalen Fehlentscheidungen kommen.

Sparen ist auch Lieblingsthema des Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Der fordert, Operationen in Kliniken zu reduzieren. Von rund 16 Millionen OPs im Jahr könnten bis zu vier Millionen ambulant durchgeführt werden, etwa an Gelenken. Welche Folgen kann das haben?

Sogenannte ambulante OPs erfolgen auch in Krankenhäusern. In solchen Fällen ist es aber üblich, dass im Vorgespräch sichergestellt wird, dass am Tag der OP und dem danach ein Angehöriger oder eine Freundin beim Patienten ist, um reagieren zu können, wenn Komplikationen auftreten. Bei vielen Singles und älteren Menschen in Deutschland, die allein wohnen, ist das nicht unbedingt gewährleistet. Solcherlei Vorschlägen von Gassen oder der Regierungskoalition sieht man an, dass sie auf Statistiken und Theorien reagieren – nicht auf reale Menschen und praktikable medizinische Abläufe.

Welche Alternativen schlagen Sie zur Reform vor?

Krankenhäuser müssen exakt erstattet bekommen, was ihnen an Kosten entstanden ist; nicht mehr und nicht weniger. Eventuell entstehende Mehrkosten können durch die Einführung einer Bürgerversicherung abgedeckt werden: 103 gesetzliche Kassenverbände und 44 private Versicherungen verbrauchen 16 Milliarden Euro Verwaltungskosten (laut Zahlen von 2021, jW). Diese wären zu halbieren. Zudem würde es eine Gleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger nach sich ziehen. Alle müssen Anspruch darauf haben, innerhalb von 30 Minuten ein Krankenhaus zu erreichen, das mindestens über eine stationäre innere Medizin und Chirurgie sowie über eine Geburtshilfe und Notfallversorgung verfügt. Von dort aus können Patientinnen und Patienten einer fachlichen Maximalversorgung zugeführt werden. Kleinen Krankenhäusern wird oft vorgeworfen, dass sie nicht alles können. Das stimmt. Wohnortnah muss aber die Erstversorgung gewährleistet sein.