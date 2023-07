Freie machen frei

Christian Ditsch Nichts geht mehr beim RBB: 350 freie Mitarbeiter haben sich geschlossen in den Urlaub abgemeldet

Beim skandalgebeutelten Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) kehrt einfach keine Ruhe ein. Unter dem Motto »Wir sind nicht da« haben sich 350 freie Mitarbeiter für diese Woche geschlossen »in den Urlaub abgemeldet«, um so gegen das Scheitern laufender Tarifverhandlungen zu protestieren. Am vergangenen Donnerstag hatten der Deutsche Journalistenverband (DJV) und die Gewerkschaft Verdi die Gespräche mit Interimsintendantin Katrin Vernau abgebrochen. Diese soll im Gegenzug für bessere Löhne sowie eine Inflationsausgleichsprämie die Zustimmung der Gegenseite zu zwei Nullrunden für die Jahre 2025 und 2026 verlangt haben. Dagegen wehren sich die Betroffenen mit einem Ausstand, womit auch das Programm in Zwangspause geht. In den kommenden Tagen offeriert der Sender im Fernsehen wie im Radio vermehrt Konserven.

Vernau ist die befristete Nachfolgerin der ehemaligen ARD- und RBB-Chefin Patricia Schlesinger, die vor knapp einem Jahr ihre Ämter wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft niederlegen musste und gegen die die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Eine Rückkehr zum Betriebsfrieden ist derweil auch nach ihrer Demission nicht in Sicht. Weil in den Finanzen des Senders ein Loch von 49 Millionen Euro klafft, will Vernau insbesondere den insgesamt 1.500 beim RBB tätigen freien Journalisten »Sparopfer« abtrotzen. Diese streiten seit langem für höhere Honorare und, mit Blick auf die Festangestellten, für gleiches Geld für gleiche Arbeit – »und nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag«. Zwar wolle die Geschäftsleistung durchaus »etwas mehr« zugestehen, Voraussetzung für das Plus auf den Mitarbeiterkonten seien danach aber zwei Jahre Verzicht, heißt es in einem DJV-Blogeintrag vom Montag. Dies sei »nicht nur wirtschaftlich unzumutbar, denn in den beiden Jahren dürfte die Inflationsrate nicht auf null Prozent absinken«. Der Vorstoß sei außerdem »pure Erpressung«, und »deshalb liegen die Tarifgespräche jetzt erst mal auf Eis«.

Ihre Aktion hatten die 350 »Freien« im Vorfeld in einem offenen Brief an die designierte Intendantin Ulrike Demmer angekündigt. Die frühere stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung war vor einem Monat vom RBB-Rundfunkrat in einem chaotischen Verfahren als am Ende einzig verbliebene Kandidatin berufen worden und tritt ihr Amt voraussichtlich Mitte September an. Es sei »extrem wichtig, allen Orientierung, Struktur und Perspektive zu geben – mit Empathie, Wertschätzung und Engagement für die gemeinsame Sache«, hatte sie nach der Wahl erklärt. Wie ernst es ihr damit ist, bleibt abzuwarten. Von den »Urlaubern« erhielt sie auf alle Fälle ein paar Denkanstöße. Demnach hab die Stimmung im Haus einen »neuen Tiefpunkt« erreicht, und weiter: »Hören und sehen Sie in der kommenden Woche genau hin, was der RBB zustande bekommt, wenn sich 350 Freie zugleich abmelden. Setzen Sie die richtigen Prioritäten, damit wir nicht nur die Krise in der RBB-Bilanz, sondern auch die Vertrauenskrise in der Belegschaft bewältigen können.«

Wie die Vertretung der freien Mitarbeiter, »RBBpro«, verlauten ließ, wird das TV-Vorabendprogramm während der Streiktage verstärkt Archivmaterial senden, andere Bereiche sollten durch den Mehreinsatz von Angestellten gesichert werden. Im Radio müssten zum Beispiel »bei RBB-Kultur die Sendestrecken mit Wiederholungen gefüllt werden«, es werde weniger Meldungen mit »Quelle RBB« sowie Reporterbeiträge geben, und der Videotext könne »über viele Stunden nicht aktualisiert« werden. »Es tut uns leid für unsere angestellten Kolleginnen und Kollegen, die in der Woche unsere Arbeit miterledigen müssen, so gut das eben geht. Aber einfach so weitermachen können wir, werden wir nicht«, bekräftigten die Streikenden.

Auf den Internetplattformen des Senders – rbb24.de und rbb-­online.de – fand der Arbeitskampf am Montag keine Erwähnung. Offenbar setzen die Verantwortlichen darauf, den internen Zoff dem Publikum vorzuenthalten. Immerhin in »eigener Sache« vermeldete der RBB vor sechs Tagen das vorzeitige Ende einer Untersuchung der Affäre um falsche Spesenabrechnungen, unzulässige Boni und Arbeitszeitbetrug durch die externe Anwaltskanzlei Lutz/Abel. Diese hat Presseberichten zufolge mit »gierigen« Gebühren und bei bislang mäßigem Ertrag bis April 1,6 Millionen Euro für ihre Dienste kassiert.