Das ist unser Haus

Florian Boillot Zwölf Erwachsene und drei Kinder wurden vor die Tür gesetzt, jetzt steht die Wohnung leer (Berlin, 16.7.2023)

Mehr Büros statt Wohnraum: In der Hermannstraße 48 in Berlin-Neukölln droht 60 Bewohnern akut der Verlust der Wohnung. Solidarische Nachbarinnen und Nachbarn, die sich als »Aktionsgruppe Unterstützung H48« organisiert haben, besetzten am Sonntag zwei seit zwei Jahren leerstehende Wohnungen im Hinterhaus des Wohnprojekts »H48«.

Seit einigen Wochen seien die betroffenen Räume auf Immobilienportalen als Büros inseriert, in unregelmäßigen Abständen fänden Besichtigungen statt, wie die Initiative »H48 bleibt« am Sonntag in einer Pressemitteilung verkündete. Die erste WG aus dem Fabrikgebäude habe bereits eine Kündigung erhalten. Weil die Verträge im Rahmen des Gewerberechts abgeschlossen wurden, gilt eine Kündigungsfrist von drei Monaten.

»Ihnen steht bevor, was uns im Fabrikgebäude alle erwarten wird: Wir werden vor Gericht für unseren Wohnraum und unsere Wohnmietrechte streiten müssen.« Dieses Unrecht mobilisierte die Nachbarn. Die Bewohner seien in die Aktion nicht involviert gewesen. »Es handelt sich um eine externe Gruppe von solidarischen Nachbarn. Dennoch solidarisieren wir uns mit den Besetzern«, so »H48 bleibt«. Um die 200 Personen unterstützten die Besetzer spontan, versorgten sie mit Essen und Getränken, bildeten eine Sitzblockade vor dem Eingang des Hauses und organisierten eine Kundgebung. Wenige Stunden nach der Besetzung wurden die Wohnungen von der Polizei geräumt.

In der Hermannstraße 48 wohnen und arbeiten nach Angaben der Initiative über 140 Menschen. Familien, Einzelpersonen und Groß-WGs sind hier zu Hause. Es gibt auch verschiedene Gewerbetreibende: eine Holzwerkstatt, einen Friseursalon, einen Schlosser und Therapiestätten. Als die Bewohner Anfang 2021 erfuhren, dass ihr Haus verkauft wurde, forderten sie den Bezirk Neukölln auf, vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Der stimmte zu, die H48 zu einem gemeinschaftlich verwalteten Projekt des Mietshäuser-Syndikats zu machen. Doch es kam anders: Die Verkäuferin und die Käuferin reichten im September 2021 Klage ein. Der Bezirk entschied sich im Frühjahr 2022, den Vorkaufsbescheid für das Haus zurückzuziehen. Der Verkauf an die Immobilienfirma wurde rechtskräftig. Nun will sie wieder verkaufen, einigen Mietern und Gewerbetreibenden wurde bereits gekündigt, Mieten wurden erhöht.

»Mit der kurzzeitigen Besetzung wurde auf ein bezirks- und stadtweites Problem aufmerksam gemacht: Räume, die für viele Menschen ein Zuhause sein könnten, werden für noch mehr Rendite in Büroraum umgewandelt«, sagte der Berliner Linke-Abgeordnete Ferat Kocak am Montag gegenüber junge Welt. Wohnen sei ein Menschenrecht, und die Mieter hätten jedes Recht, sich gegen diese Umwandlung und gegen entsprechende Kündigungen zu wehren. »Wir brauchen außerdem endlich mehr öffentlichen Wohnraum, wo die Miete am Bedarf und nicht an Aktionärsgewinnen orientiert ist. Dafür muss zum Beispiel endlich der demokratische Mehrheitswille dieser Stadt zur Enteignung von großen Immobilienkonzernen umgesetzt werden«, so Kocak.