Nicht ohne China

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Das Erdöl des 21. Jahrhunderts: Halbleiterproduktion an der Universität Magdeburg

Seit der vergangenen Woche ist er faktisch unter Dach und Fach: der »European Chips Act«, den das EU-Parlament am 11. Juli in erster Lesung abgesegnet hat. Er sieht vor, mit neuen Investitionen im Wert von rund 43 Milliarden Euro die schwächelnde Halbleiterindustrie in der EU so weit wie möglich auf Weltniveau, und das heißt in der Branche heute: auf ostasiatisches Niveau zu pumpen. Aktuell kommen die Chipfabriken in Europa auf einen Weltmarktanteil von mageren neun Prozent. Geht es nach der EU, sollen es im Jahr 2030 wenigstens 20 Prozent sein. Da die Produktion insbesondere in Asien, inzwischen aber auch wieder in den USA in hohem Tempo wächst, ist dafür nicht eine Verdoppelung, sondern mindestens eine Vervierfachung des Chipausstoßes in Europa erforderlich; Klotzen statt Kleckern ist angesagt. Der neue »European Chips Act«, dem nun noch der Europäische Rat in aller Form zustimmen muss, soll dafür die Schleusen öffnen.

Erste Anfänge sind inzwischen gemacht – und Deutschland ist weit vorn mit dabei. Der Dax-Konzern Infineon etwa investiert an seinem Standort in Dresden rund fünf Milliarden Euro in ein neues Werk. Hergestellt werden sollen dort unter anderem Chips, die zur Dekarbonisierung nützlich sind und beispielsweise in Ladegeräten eingesetzt werden. Ein zweites Beispiel: Der US-Chiphersteller Wolfspeed baut gemeinsam mit dem Kfz-Zulieferer ZF für ungefähr drei Milliarden Euro im saarländischen Ensdorf die weltgrößte Fabrik für Halbleiter aus Siliziumkarbid; mit ihnen kann man die Reichweite von Elektroautos steigern und die Ladezeiten verkürzen. Bosch investiert jeweils dreistellige Millionensummen in Dresden und in Reutlingen. In Crolles bei Grenoble bauen die französisch-italienische Stmicro und der US-Konzern Globalfoundries für 7,5 Milliarden Euro eine Chipfabrik, in der sie gleichfalls Halbleiter für die Kfz-Branche herstellen wollen. Und all das ist bloß eine Auswahl. Inzwischen seien in 15 EU-Staaten 68 strategisch wichtige Projekte gemeldet worden, teilte vergangene Woche EU-Industriekommissar Thierry Breton mit: Es geht voran.

Das mit Abstand größte Projekt hat sich dabei der US-Konzern Intel vorgenommen. Er will in Magdeburg für 27 Milliarden Euro eine Chipfertigung aufbauen; das sind zehn Milliarden Euro mehr als zunächst geplant. Die Kostensteigerung liegt auch daran, dass Intel dort die modernsten Maschinen des niederländischen Konzerns ASML einsetzen will; mit ihnen wird es möglich sein, Halbleiter in einer Größe von unter 5 Nanometern zu produzieren. Damit wäre der deutsche Standort im internationalen Vergleich relativ weit vorn. Freilich sind die Subventionen, die Intel verlangt, gewaltig: Der Konzern hat zehn Milliarden Euro gefordert, mehr als Bundesfinanzminister Christian Lindner zahlen wollte; auf Druck vor allem der Grünen hat er letztlich nachgegeben. Auch für die weiteren Halbleiterwerke zahlt Berlin riesige Summen; Infineon etwa kassiert eine Milliarde Euro, Wolfspeed und ZF erhalten ein Viertel des Investitionsbetrags vom Staat. Auch Paris legt immense Beträge auf den Tisch; allein in Crolles sind es 2,9 Milliarden Euro.

Intel sticht nicht nur mit der Investitionssumme heraus, sondern auch damit, dass der Konzern die komplette Wertschöpfungskette in Europa abzudecken versucht. Er will neben seinen bereits bestehenden Fabriken in Irland und den neu entstehenden in Deutschland auch ein Werk in Polen bauen. Werden in Leixlip bei Dublin und in Magdeburg Halbleiter gefertigt – die Branche spricht von »Frontend« –, so müssen sie anschließend noch verpackt und getestet werden. Das sogenannte Backend ist recht arbeitsaufwendig, und es wird daher gerne in Länder mit niedrigem Lohnniveau verlagert. Intel unterhält Backend-Werke etwa in Malaysia. In Zukunft will Intel seine Chips auch in Polen verpacken und testen; der US-Konzern hat angekündigt, dafür 4,6 Milliarden US-Dollar in ein Werk in Wroclaw zu investieren.

Milliardeninvestitionen sind gemeldet und beginnen langsam zu fließen; steht die EU, der zuletzt außer stolzen Worten so viel misslang, mit dem European Chips Act wieder vor einem realen Erfolg? Nun, klar ist das noch lange nicht. Allerlei Risiken begleiten das Programm. Nicht das geringste ist, dass der globalen Halbleiterbranche wegen des US-Wirtschaftskriegs gegen China schwere Erschütterungen drohen. Was, wenn etwa Beijing in Abwehr der US-Sanktionen Gegenmaßnahmen verhängt und die Lieferung unverzichtbarer Rohstoffe in die EU einschränkt? Dann säßen die europäischen Chip-Milliardenprojekte wohl schnell auf dem Trockenen. Was, wenn etwa Infineon wegen eskalierender US-Sanktionen gezwungen wird, sein Chinageschäft abzuspalten, wie es kürzlich die US-Venture-Capital-Firma Sequoia tun musste? Immerhin erzielte der Dax-Konzern zuletzt 37,9 Prozent seines Umsatzes in der Volksrepublik. Könnte er, sollte sich der Wirtschaftskrieg weiter zuspitzen, in der Bundesrepublik weiterwachsen?

Risiken bleiben also. Und es ist noch anzumerken: Der European Chips Act kommt gewaltig daher, aber er kostet die EU selbst genaugenommen – nichts. Er soll 43 Milliarden Euro, wie man so sagt, »mobilisieren«: Brüssel will Anreize schaffen, damit Konzerne fleißig investieren und Mitgliedstaaten kräftig subventionieren; dazu lockert es beispielsweise die Subventionsregeln. Die EU selbst stellt lediglich 3,3 Milliarden Euro für Subventionen bereit, und auch das sind nur Gelder, die aus anderen Töpfen, in denen sie längst eingeplant waren, entnommen und umgewidmet wurden. Der Rest muss von den Mitgliedstaaten und von privaten Investoren kommen. Das Problem: Die USA investieren bekanntlich 53 Milliarden US-Dollar in ihre Halbleiterbranche. 3,3 Milliarden Euro sehen im Vergleich dazu arg knickerig aus. Wenn man mit dem Konkurrenten aber nicht mithalten kann oder will, dann hilft nur eins: das eigene Projekt kräftig aufblasen.