Linke startet Rackete-Projekt

Christian Spicker/imago Janine Wissler mit den vier Kandidatinnen und Kandidaten für die vorderen Listenplätze bei der Pressekonferenz am Montag in Berlin

Die Neuwahl des EU-Parlaments findet erst im Juni 2024 statt, sorgt in der Zentrale von Die Linke aber bereits für Geschäftigkeit. Am Montag haben die beiden Kovorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan Wunschkandidaten der Parteispitze für die vorderen Listenplätze vorgestellt. Für Listenplatz 2 ist die 2019 als Kapitänin eines im Mittelmeer kreuzenden Seenotrettungschiffes bekanntgewordene Carola Rackete vorgesehen. Sie ist zuletzt vor allem als Umweltaktivistin in Erscheinung getreten. Auf Listenplatz 1 will Schirdewan ins Rennen gehen.

Für Platz 3 ist Özlem Alev Demirel vorgesehen, die ebenso wie Schirdewan bereits im Europäischen Parlament sitzt. Auf Listenplatz 4 soll der Mainzer Mediziner Gerhard Trabert kandidieren, den die Partei 2022 als Bundespräsidentenkandidat aufgestellt hatte. Weder Rackete noch Trabert sind Mitglieder der Partei.

Sollte die Linkspartei im kommenden Jahr ihr Ergebnis von 2019 – das waren 5,5 Prozent, die damals weithin als überraschend schlechtes Abschneiden betrachtet wurden – halten können, dann sind die ersten fünf Listenplätze »sicher«. Vor einigen Wochen hatte bereits Daphne Weber, die dem geschäftsführenden Parteivorstand angehört, ihre Absicht bekundet, für das EU-Parlament zu kandidieren. Obwohl Rackete am Montag forsch via Twitter verkündete, sie kandidiere »für’s Europaparlament«, muss über die Zusammensetzung der Liste noch der Parteitag in Augsburg im November entscheiden. Weitere Bewerbungen für die vorderen Listenplätze sind möglich. Sie würden nun allerdings von vornherein als Gegenkandidaturen gegen den Personalvorschlag der Parteispitze angesehen werden.

Der ungewöhnlich frühe Zeitpunkt der Vorstellung des »Vierer-Spitzenteams« (Wissler) dürfte damit zusammenhängen, dass man im Karl-Liebknecht-Haus das Auftreten einer konkurrierenden Liste um die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht einkalkuliert. Wagenknecht hat angekündigt, bis zum Ende des Jahres über die Gründung einer neuen Partei zu entscheiden. Die Nominierung von Rackete, die insbesondere jüngere Wähler aus dem links- und ökoliberalen Spektrum anspricht, soll offenbar als weiteres Signal der Abgrenzung von Wagenknecht verstanden werden. Wissler betonte, die Linke öffne sich »für Aktive aus den sozialen Bewegungen der Zivilgesellschaften«.