Nachschlag: König von Rutenberg

Soeren Stache/dpa Ortseingangsschild des Lychener Ortsteils

Peter Fitzek war Koch und Karatelehrer, jetzt ist er Unternehmer. Die Firma nennt sich »Königreich Deutschland«, der Chef mit Pferdeschwänzchen mimt den König. Produziert werden unter anderem veganer Linseneintropf und Königreichskäse. »Noch mal zur Erinnerung: Das hier ist ein Phantasiestaat, ein echtes Königreich gibt es in Deutschland natürlich nicht«, heißt es in der Dokumentation über die Gruppierung um Fitzek, die laut Inlandsgeheimdienst den größten Zusammenschluss »extremistischer Reichsbürger« bildet. Im brandenburgischen Dorf Rutenberg will das Unternehmen 44 Hektar Land erwerben. Einige dort wehren sich mit Plakaten wie »Kein Reich, kein König, keine Sekte« dagegen. »Ich bin in der DDR aufgewachsen und kann alles, was mit Indoktrination zu tun hat, nicht ertragen«, führt Ines, Lehrerin und bei den Grünen, das Hufeisen an. »Er hat zuviel versprochen – einige haben keinen Arbeitsplatz und kein Geld bekommen«, beklagt eine desillusionierte Bewohnerin. So steht der »König« nackt da. (nb)