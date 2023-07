Selenskij ruhiggestellt

Yves Herman/REUTERS Hält schon mal die Hand auf: Wolodimir Selenskij am Mittwoch in Vilnius

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace und der Nationale US-Sicherheitsberater Jacob Sullivan hatten die Nase voll. Angesprochen auf die wütenden Tiraden, die Wolodimir Selenskij von sich gegeben hatte, als er vom Ausbleiben einer NATO-Beitrittszusage für die Ukraine erfuhr, erklärte Wallace am Mittwoch am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius, »einen kleinen Rat zur Vorsicht« habe er nun doch mal: »Ob es uns gefällt oder nicht, die Leute wollen Dankbarkeit sehen.« Immer sei es dasselbe: Da habe man der Ukraine gerade eine teure Ladung Waffen geliefert – und was erhalte man dafür? Die Forderung nach noch mehr. »Ich bin doch nicht Amazon«, habe er schon im vergangenen Jahr geantwortet, berichtete Wallace. Gleichfalls am Mittwoch antwortete Sullivan in Vilnius auf die Unterstellung einer Ukrainerin, Joseph Biden lehne den NATO-Beitritt der Ukraine nur aus Furcht vor ihrem Sieg gegen Russland ab, mit dem Hinweis auf die milliardenschwere US-Waffenhilfe: »Die amerikanische Bevölkerung verdient eine gewisse Dankbarkeit.«

Die NATO-Führungsmächte haben auf dem Gipfel in Vilnius klargestellt, wo der Hammer hängt. Tagelang hatten nicht bloß Selenskij, sondern auch eine Vielzahl Regierungspolitiker meist osteuropäischer NATO-Staaten sowie die Strack-Zimmermanns der Republik ein verbales Trommelfeuer mit der Forderung entfesselt, alles außer einer festen NATO-Beitrittszusage an die Ukraine sei ein politisch-moralischer Bankrott. Washington, London und Berlin haben dem nun ein Ende gesetzt. Eine Einladung zum Beitritt an Kiew gebe es, wenn die Bedingungen geschaffen und »die Verbündeten einverstanden« seien, heißt es in der Gipfelerklärung – Punkt. Damit ist festgehalten, wer den Gang der Dinge bestimmt. Der Hinweis, eigentlich gehöre sich auch ein wenig »Dankbarkeit«, war ein zusätzlicher kleiner Klaps auf den ukrainischen Hinterkopf. Er wirkte: Selenskij hielt prompt die Klappe und lobte brav die Sicherheitsgarantien, die die Ukraine anstelle der Beitrittszusage bekommt, als »wichtiges Signal«. Dabei entsprechen sie keiner NATO-ähnlichen Beistandsgarantie, wie sie Kiew eigentlich als Minimalziel gewünscht hatte.

Die Sicherheitsgarantien, die die Ukraine von den G7 erhält, sollen ab sofort ausgehandelt und jeweils in bilateralen Vereinbarungen festgeschrieben werden. Sie sind für drei Bereiche vorgesehen. Der erste: Die Ukraine soll weiter mit westlichen Waffen vollgepumpt werden, und zwar in allen Teilstreitkräften – im Heer, in der Luftwaffe sowie in der Marine. Die »europäische Kampfjetallianz« steuert mit F-16-Maschinen einen Teil dazu bei. Außerdem wird die rüstungsindustrielle Basis der Ukraine modernisiert. Rheinmetall wird Panzer in der Ukraine bauen, womöglich auch Munition und Flugabwehrsysteme; ein erstes Panzerwerk soll, wie Konzernchef Armin Papperger zu Wochenbeginn gegenüber CNN bestätigte, schon in den nächsten zwölf Wochen in der Westukraine den Betrieb aufnehmen. Die G7 kündigen zudem militärische Ausbildungsprogramme, Geheimdienstkooperation und Hilfe bei der Cyberkriegführung an. Vorgesehen sind zudem Schritte zum Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft und zur Konsolidierung der Energieversorgung. Und nicht zuletzt soll die ukrainische Regierung kurzfristige Finanzhilfen erhalten.

All dies soll die Ukraine in die Lage versetzen, sich in Zukunft selbst zu verteidigen. Sollte sie irgendwann ein weiteres Mal von Russland angegriffen werden, dann versprechen die G7-Staaten eine Reihe von Maßnahmen, die weitgehend dem gleichen, was sie jetzt schon tun: Unterstützung in Form von Waffenlieferungen, in Form von Wirtschaftshilfe und in Form von Sanktionen gegen Russland leisten. Letztere sind freilich bereits heute weitestgehend ausgereizt. Darüber hinaus kündigen die G7 an, sie wollten weiterhin Russland vor einem internationalen Gericht wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine belangen sowie russische Vermögenswerte im Westen eingefroren lassen. Beides ist auf Dauer nicht ganz risikolos. Ersteres birgt die Möglichkeit, dass sich andere an US-Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak erinnern und vor internationalen Gerichten dann denselben Weg beschreiten wie der Westen gegen Russland. Letzteres führt schon jetzt dazu, dass Zentralbanken Goldreserven aus dem Westen abziehen, um etwaigen westlichen Sanktionen vorzubeugen. Eine Umfrage der US-Investmentfirma Invesco zeigt: Bewahrten 2020 nur 50 Prozent der Zentralbanken ihre Reserven im eigenen Land auf, so waren es 2022 bereits 68 Prozent.

Wenngleich die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Vergleich zu der nicht erreichten NATO-Beitrittszusage eine Schlappe sind, hat Russland scharf auf sie reagiert. Der Sprecher des Präsidialamts, Dmitri Peskow, hielt fest: Indem die G7 der Ukraine Garantien erteilten, beeinträchtigten sie Russlands Interessen und missachteten so »das internationale Prinzip der unteilbaren Sicherheit«. Letztlich machten sie Europa damit »auf viele Jahre hin zu einem weitaus gefährlicheren Ort«. Außenminister Sergej Lawrow warnte, »die USA und ihre NATO-Satelliten« riskierten insbesondere mit der Lieferung ihrer F-16-Kampfjets »eine direkte militärische Auseinandersetzung mit Russland«; das könne »katastrophale Folgen haben«. Das russische Außenministerium urteilte, die NATO kehre – von einer strategischen Niederlage Russlands träumend – »zum Schema des Kalten Kriegs« zurück.