Der eskalierte Diskurs

Screenshot aus dem Video www.youtube.com/watch?v=333rt6aUVnE&ab_channel=Jung%26Naiv »Vernunftgeleitetes Interview«: Muriel Asseburg und Tilo Jung (Screenshot)

Seit zwei Wochen sind deutsche Medien in heller Aufregung, insbesondere digitale. Der Grund: Es gibt ein gutes Interview zum Thema Israel/Palästina. Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) stand für zweieinhalb Stunden beim Internetportal Jung & naiv dem Journalisten Tilo Jung Rede und Antwort zum Nahostkonflikt. Die sachlichen Aussagen der Wissenschaftlerin brachten ihr Verleumdungen und persönliche Beleidigungen der übelsten Sorte ein, von bekannten Internettrollen, aber auch von meinungsmachenden Feuilletonisten und der israelischen Botschaft.

Die SWP ist ein mehrheitlich staatlich finanzierter, regierungsnaher Thinktank. Die Mitarbeiter sind Berater unter anderem von Bundestag und Regierung. Das staatstragende Profil lässt keine radikalen Aussagen zu, auch nicht von Muriel Asseburg, was selbstredend ihre Fachkompetenz in keiner Weise schmälert. Vom Interview bei Jung & naiv rief besonders jener Teil einen hysterischen Aufschrei hervor, der zwei herausragende Themenfelder auf vermeintlich unzulässige Weise miteinander verknüpfte: Israel und den Ukraine-Krieg. Die Politologin verglich hier nüchtern Russlands Besatzung von Teilen der Ukraine mit der israelischen Besatzung des Westjordanlands. Bei allen Unterschieden ist das Völkerrecht in dieser Hinsicht in beiden Fällen eindeutig: Es handelt sich jeweils um eine illegale Besatzung. Doch durch den Zirkus um das Asseburg-Interview zog sich einmal mehr eine Grundkonstante des medialen Israel-Diskurses in Deutschland: die Unfähigkeit, zwischen Vergleichen und Gleichsetzen zu unterscheiden.

Herablassend attestierte FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube Asseburg »Eine Krankheit namens multiple Analogitis«, um Asseburg zu unterstellen, sie sei »knapp davor, jüdische Strippenzieher am Werk zu sehen«. Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, sprach despektierlich vom »Schuldkomplex-Gequatsche der Asseburg«. Aus dem rechten Springer-Dunstkreis kam das erwartbare »Antisemitismus«-Gekeife. Als Reaktion auf eine Solidaritätsbekundung der SWP mit Asseburg (»Wir unterstützen unsere langjährige Kollegin vorbehaltlos«) pöbelte der vom Bild-Chefredakteur zum rechten Youtube-Hetzer avancierte Julian Reichelt auf Twitter: »Für solchen antisemitischen Dreck sollten wir nicht zwangsweise bezahlen.« Auf derselben Plattform warf die israelische Botschaft Asseburg »Verharmlosung von Terror« sowie »Israel-Bashing und wilde Verschwörungsphantasien« vor und kam zu dem Schluss: »Widerwärtig!«

Kritik an diesen »Angriffen« äußerte die Nahostkorrespondentin der Zeit, Lea Frehse. Es gehe ihr nicht um das Interview oder Asseburg, sondern »um den Ton, der gesetzt wird, um zu übertönen«. Dies sei »ein Ton, der Angst verbreiten soll. Einschüchtern«, so Frehse. Derartige Einschüchterungstaktiken führten zur »Unmöglichkeit der deutschen Nahostdebatte«; es drohe »ein gefährliches Schweigen«. Solidaritätsbekundungen gab es auch aus linken Kreisen in Israel. »Es ist traurig zu sehen«, schrieb Yehuda Shaul, Gründer der israelischen NGO »Breaking the Silence«, »dass die israelische Botschaft in Berlin zu den gleichen Mitteln greift wie die extremsten Parteien in unserer Regierung«. »Auf die Überbringerin der Nachricht zu schießen«, so Shaul, scheine das einzige zu sein, was »die israelische Rechte« kenne.

Der reaktionäre Schriftsteller und ehemalige Sprecher des israelischen Militärs, Arye Shalicar, verteidigte die israelische Botschaft und beleidigte sowohl Tilo Jung als auch Asseburg als »obsessive Anti-Israel-Antisemiten«. Den Journalisten forderte er unter dem Tweet der Botschaft zum »Battle« auf: Jung dürfe wählen, ob ein Streitgespräch geführt werden solle – »oder ob wir uns boxen«. Diese unsäglichen Reaktionen auf ein vernunftgeleitetes Interview bestätigten einmal mehr die Zuspitzung im deutschen Israel-Diskurs: Zu sagen was ist, muss bekämpft werden. Und umso brutaler die Gewalt der radikalisierten israelischen Regierung in Palästina, desto erbitterter wird ihr Vorgehen von den üblichen Verdächtigen im bundesdeutschen Blätterwald verteidigt.