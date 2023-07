Peter Weichsel/arte Auf dem Weg zum Markt in der Stadt Dong Van: Abenteuer Vietnam

Die Nordstory

Neuer Kurs für alte Planken

Zwei Landratten aus Flensburg sind zu Seebären geworden: Das Paar hat sich einen 75 Jahre alten Fischkutter zugelegt, die nach dem revolutionären Kieler Matrosen benannte »Albin Köbis«. Lesern dieser Zeitung dürfte die Gaffelketsch bekannt sein, diente sie doch lange als Stammboot für die alljährliche jW-Ostseetour zwischen Kiel und Rostock. Auch die neuen Besitzer hissen die Antifaflagge bevor es raus geht aufs Meer. BRD 2023.

NDR, 15.00 Uhr

MDR um 4

Keine Angst vor Entmündigung

Seit diesem Jahr ist die Reform des Betreuungsrechts in Kraft, eine überfällige Nachjustierung für die Rechte jener, die nicht mehr für sich selbst entscheiden können und daher betreut werden müssen. Der ehemalige Präsident des Dresdner Oberlandesgerichts klärt live über die neue Rechtslage auf.

MDR, 17 Uhr

Malcolm mittendrin

Verbotene Freuden

Nicki gesteht Malcolm ihre Liebe – schön! Wäre da nur nicht ihr protektionistischer Vater. Und Dewey bekommt von der Nachbarschaft Lob, Anerkennung und Trinkgeld für nichts, denn sie verwechseln ihn mit Billy, der aller Welt Rasen mäht. Zwei Beweise dafür, dass nicht alles gut wird, sobald die Wahrheit ans Licht kommt. USA 2002.

Comedy Central, 17.35 Uhr

Wenn das Geld nicht reicht

Ansturm auf die Tafeln

Privatisierte Scheiße: 200 Ehrenamtliche helfen in der Bremer Tafel aus, ohne sie geht es nicht. Die Lebensmittel reichen dabei kaum für die vielen Bedürftigen, die in der Hansestadt auf sie angewiesen sind. Darunter ist eine Rentnerin, die mit 700 Euro im Monat nicht wüsste, wie sie ohne die Tafel überleben soll. Mit dem neuen Haushaltsplan der Ampel kann es nächstes Jahr ja nur noch schlimmer werden. BRD 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Abenteuer Vietnam

Wie man in Vietnam sagt: »Ein Schälchen Schweiß, ein Schälchen Reis.« Eine Filmautorin macht sich auf den Weg, das Land von Nord nach Süd abzustecken. Es geht vorbei an Reisfeldern und den Wolkenkratzer von Ho-Chi-Minh-Stadt, immer wieder finden sich Relikte des Krieges. BRD 2019.

Arte, 20.15 Uhr

Krisenland

Deutschland zwischen Angst und Aufbruch

Deutschland sei ärmer geworden, heißt es? Na ja, wir wollen mal nicht alle hierzulande in einen Topf werfen. Denn wo die Masse immer tiefer in Armut und Existenznöte rutscht, da steigen in Zeiten von Krieg und Krise die Profite einiger weniger. BRD 2023.

HR, 21 Uhr

Missbrauch im Kinderzimmer

In Sachen sexualisierter Gewalt scheint die Familie weiterhin sakrosankt. Missbrauch passiere anderswo, für die Kinder gefährlich seien ausschließlich Fremde. Dabei tragen eben genau diese Dynamiken dazu bei, dass über sexualisierte Gewalt daheim nicht geredet wird. Eine Betroffene berichtet davon, was ihr der eigene Vater angetan hat. BRD 2022.

MDR, 22.40 Uhr