Nachschlag: Jodie und Ben in Pink

Jacquelyn Martin/AP/dpa Jodie Evans, Ben Cohen und Sicherheitsbeamte des Justizministeriums am 6. Juli in Washington, D. C.

Möglicherweise hätte er für seinen Sitzprotest vor dem US-Justizministerium noch mehr Aufmerksamkeit erhalten, wenn er allen gesagt hätte, er sei Bernie Sanders, kommentierte der US-Comedian Lee Camp am Dienstag. In der jungen Welt vom 8. Juli war die Momentaufnahme zu sehen, die Ben Cohen, Mitbegründer des Eiscremeproduzenten »Ben & Jerry’s«, sitzend und in pinken Rauch gehüllt zeigt. Lee Camp präsentierte in seinem Videopodcast seine Aufnahmen von der Aktion. Beide demonstrieren Solidarität mit dem Journalisten und Wikileaks-Gründer Julian Assange. Neben dem Eiscremefabrikanten protestierte Jodie Evans, Mitbegründerin der feministischen Friedensorganisation »Code Pink«. Evans war’s auch, die für den Rauch sorgte. Lee Camp muss allerdings für die Zuschauer wiederholen, was Cohen und Evans gesagt haben, da dies ziemlich schwer zu verstehen ist. Die wichtigsten Forderungen waren dennoch klar. Eine davon: Freiheit für Assange! (mb)