Ein einziger Blick

Arsenal Filmverleih Fiebrige Mehrdeutigkeit: Sara (Juliette Binoche) trifft ihren Ex (Grégoire Colin)

Zu Beginn von »Mit Liebe und Entschlossenheit« wird privates Glück geradezu auftrumpfend zelebriert: Während die beiden Hauptfiguren, Sara (Juliette Binoche) und Jean (Vincent Lindon), beim wortlosen Plantschen im Meer zu beobachten sind, heben Regie und Montage jede beiläufige Zärtlichkeit hervor, die bei einem Paar um die 60 nicht mehr selbstverständlich ist. Nach der prompt folgenden Rückkehr aus dem Urlaub offenbart auch der Alltag der beiden allerlei Annehmlichkeiten: Ihre schmucke Dachgeschosswohnung bietet einen herrlichen Rundblick über die Dächer von Paris, wie uns ein Panoramaschwenk gleich eindrucksvoll vor Augen führt.

Die Arbeit als Radiomoderatorin bietet Sara Gelegenheit, ebenso angeregt wie zwanglos mit Lilian Thuram über Rassismus zu plaudern oder mit einer libanesischen Autorin über die Situation in ihrem Heimatland. Das Geld, das sie dabei verdient, reicht offenbar mindestens vorübergehend für zwei. Gelegentliche Behördengänge machen klar, dass Jean gerade die Gründung einer eigenen Firma plant, während ihm als Hausmann noch genug Zeit bleibt, mit seinem flotten Mercedes-Zwei­sitzer gezielt einen Vorstadtsupermarkt anzusteuern, weil sich dort die Einkäufe besonders entspannt erledigen lassen.

Um so unerklärlicher ist da, wie plötzlich diese traute Zweisamkeit durch das Auftauchen eines Dritten erschüttert wird. Es reicht ein einziger stummer Blick von François (Grégoire Colin) über die Straße hinweg, damit Saras einstige Liebe zu ihm neu entflammt. Und er braucht Jean wiederum nur anzurufen, um den früheren Freund sogleich für eine alternative Geschäftsidee zu gewinnen. Dabei lässt uns das Drehbuch, das Christine Angot auf der Basis ihrer eigenen Romanvorlage mit Regisseurin Claire Denis verfasst hat, nicht wissen, warum François vor acht Jahren verschwand – und ob eine Haftstrafe von Jean damit zusammenhing.

Man setzt offenbar souverän darauf, dass die Besessenheit, die die drei Hauptdarsteller in anderen Filme von Denis zeigten (so in »Meine schöne innere Sonne«, »Dreckskerle«, »Beau Travail«, »Nenette et Boni«), auch hier ihren Figuren Plausibilität verleihen kann. Das Kalkül geht auf. Der 15. Spielfilm der Filmemacherin ist auch eine suggestive Bilanz von gut drei Jahrzehnten Filmschaffen. Freilich eine eilig hingeworfene Bilanz: Die 77jährige Denis betont in Interviews, dass der Film mit bescheidenen Mitteln entstanden sei und nie mehr als ein, zwei Takes einer Szene gedreht worden seien. Da während der Coronapandemie gedreht wurde, tragen die Passanten auf den Straßen Masken – was die fiebrige Mehrdeutigkeit sinnfällig akzentuiert, die durch die minimalistischen Melodien von Denis’ Hauskomponisten Stuart Staples und durch die Ruhelosigkeit von Éric Gautiers Kamera erzeugt wird.

Als zentrales Thema kristallisiert sich die Frage nach Selbst- und Fremdbestimmung heraus. Eine Nebenhandlung um Jeans Sohn, der bei seiner Großmutter Nelly (Bulle Ogier) aufwächst, bringt das schließlich auch explizit zur Sprache. Weil der 15jährige Marcus (Issa Perica) gerade auf die schiefe Bahn zu geraten droht, versucht Jean ihn zu überzeugen, dass er für sein Handeln selbst verantwortlich ist. Sein Schicksal werde nicht etwa durch die rassistische Abwertung der dunklen Haut vorbestimmt, die ihm die auf Martinique lebende Mutter vererbt hat. Die Ironie des Films besteht freilich darin, dass nach François’ Auftauchen sowohl Jean als auch Sara jeglichen freien Willen zu verlieren scheinen. Um so klarer kommt indes die beharrliche Neutralität zur Geltung, mit der Denis die subjektiven Leidenschaften ihrer Hauptfiguren hier als eine objektive Verrücktheit schildert – etwa wenn sie François in der einzigen intimen Szene mit Sara zwischen einem geradezu absurd anmutenden Nötigungsversuch und kindischer Neckerei schwanken lässt.