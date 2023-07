Schon wieder Jubel in Schwedt

Patrick Pleul/dpa Tanklager für Rohöl: Erweiterte Kapazität und »Rückgewinn von Marktanteilen« (Schwedt/Oder, 9.6.2022)

Darauf hatte man in Schwedt an der Oder seit 13 Monaten gewartet: Die Geschäftsführung der dortigen PCK-Raffinerie hat am 7. Juli beim Bundeswirtschaftsministerium einen Antrag auf Beihilfe zur »Ertüchtigung« der Pipeline eingereicht, die den Standort mit dem Ostseehafen Rostock verbindet. Das wurde am Dienstag während einer Pressekonferenz bekanntgegeben, zu der unter anderem Staatssekretär Michael Kellner aus dem Ministerium und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) angereist waren. Durch die Sanierung und den Ausbau der 200 Kilometer langen, 1969 eingeweihten Leitung soll deren Kapazität auf neun Millionen Tonnen Erdöl im Jahr erhöht werden. Das derzeitige Transportvolumen wird mit 6,8 Millionen Tonnen angegeben.

Die Raffinerie in Schwedt benötigt dringend mehr Erdöl, weil sie auf Anordnung der Bundesregierung seit Jahresanfang vollständig auf die Lieferungen aus Russland verzichten muss, von denen sie bis dahin so gut wie ausschließlich abhängig war. Obwohl diese rein politische Entscheidung, die nicht durch EU-Sanktionen veranlasst wurde, schon im Mai 2022 fiel, wurde der erforderliche Antrag aus nicht nachvollziehbaren Gründen bis jetzt verschleppt. Es geht dabei um einen Betrag von 400 Millionen Euro, dessen Auszahlung erst nach einer möglicherweise langwierigen Prüfung durch die zuständigen Behörden der EU erfolgen kann. Deren Zustimmung ist jedoch ungewiss. Im günstigsten Fall könnte die erweiterte Kapazität in zwei bis drei Jahren zur Verfügung stehen.

In Schwedt wurden früher jährlich zwölf Millionen Tonnen Erdöl zu Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin und Bitumen verarbeitet. Nach dem Fortfall der russischen Lieferungen hat die PCK-Raffinerie im ersten Halbjahr 2023 nach Angaben der Geschäftsführung nur mit einer durchschnittlichen Auslastung von 60 Prozent produzieren können. Das dafür benötigte Erdöl kam hauptsächlich über Rostock und die Pipeline, unregelmäßig ergänzt durch kleinere Mengen aus Kasachstan und über den polnischen Hafen Gdansk. Ein Nachvollzug der Lieferungen ist aufgrund der sparsamen Informationspolitik der beteiligten deutschen Stellen nicht möglich. Im Juni soll die Auslastung der Raffinerie laut PCK-Geschäftsführung erstmals in diesem Jahr über 70 Prozent – eine genauere Zahl wurde nicht mitgeteilt – gelegen haben.

Wie diese Steigerung möglich war, wo das zusätzliche Erdöl herkam, wird nicht erklärt. Zwar wurde während des Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kasachstan im Juni ein Vertrag unterzeichnet, nach dem die ehemalige Sowjetrepublik bis Ende 2024 monatlich 100.000 Tonnen Erdöl nach Schwedt liefern wird. Die Umsetzung dieser Vereinbarung sollte aber erst im Juli beginnen, kann also das Ergebnis im Juni nicht beeinflusst haben. Mindestens ebenso rätselhaft ist die Behauptung Woidkes während eines Treffens mit Wirtschaftsminister Robert Habeck am 1. Juni, die Auslastung der PCK-Raffinerie liege »im Moment bei 75 bis 80 Prozent«. Da hatte Brandenburgs Ministerpräsident vermutlich nicht richtig zugehört, war Opfer einer Gedächtnisschwäche oder schwindelte einfach ein bisschen.

Mit sich zufrieden ist Woidke jedenfalls ebenso wie Staatssekretär Kellner, falls man nach ihrem Auftreten während der Pressekonferenz am Dienstag urteilen will. Von einer »positiven Zwischenbilanz« ist auch in der Überschrift einer aus diesem Anlass verbreiteten Pressemitteilung der Brandenburger Staatskanzlei die Rede. »Auf dem Weg zur Sicherung einer guten Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt konnten im ersten Halbjahr 2023 deutliche Fortschritte erreicht werden«, heißt es dort wörtlich.

In dieser Zeit hat das Unternehmen 40 Prozentpunkte unterhalb seiner normalen Kapazität produziert und wahrscheinlich entsprechend große Marktanteile an Konkurrenten verloren. Die Selbstzufriedenheit der Regierenden in Berlin und Potsdam sagt uns: Sie hatten sich die Folgen des Totalverzichts auf russisches Erdöl sogar noch schlimmer vorgestellt.