Massenmord vertuscht

Dimtiris Papamitsos/Greek Prime Minister's Office/AP/dpa Immer länger und höher: Premier Mitsotakis posiert vor dem Grenzwall zur Türkei am Fluss Evros (31.3.2023)

Die neue griechische Regierung wird ihren harten Kurs gegen Schutzsuchende wohl ohne Korrektur fortsetzen. Der Migrationsminister heißt inzwischen Dimitris Kairidis und ist nicht nur ein treuer Gehilfe seines rechten Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis, sondern führt aus, was die verantwortlichen Institutionen in Brüssel von ihrem Partner an der EU-Peripherie erwarten: Die Grenzen gegen unerwünschte Migration aus den Kriegs- und Hungerländern des Nahen und Mittleren Ostens und Afrikas abschotten, mit allen legalen und illegalen Mitteln. Seine erste Amtshandlung widmete er nicht etwa der Aufklärung des schweren Schiffsunfalls von vor einem Monat, bei dem mehr als 600 schutzsuchende Menschen vor der Halbinsel Peloponnes ertranken, sondern der Anklage gegen kritische Medien und internationale Hilfsorganisationen. Fazit: »Wir sind human, aber nicht naiv.«

Zahlreiche Beweise

Kairidis »Humanität« und die seines inzwischen mit absoluter Parlamentsmehrheit ausgestatteten Ministerpräsidenten Mitsotakis ist zur Zeit im alten Athener Auffanglager Malaksa zu besichtigen: Dorthin hatte die Regierung die 104 Überlebenden des Unfalls nach ihrer Rettung überführen lassen, wo sie seither unter den dort herrschenden menschenunwürdigen Lebensbedingungen ausharren müssen.

Wie die NGO »Pro Asyl« und das griechische Rechtshilfekollektiv »Refugee Support Aegean« (RSA) in der vergangenen Woche meldeten, stehen nicht nur die Überlebenden sondern auch ihre Anwälte unter schwerem Druck: »Die behördlichen Verfahren wurden extrem verkürzt, Asylanhörungen (der traumatisierten Überlebenden, jW) fanden schon kurz nach dem Unglück statt, sie wurden vor allem digital durchgeführt, und es gab auffallend häufig Fragen nach den Schleppern – und nicht nach den Fluchtgründen.« Für Kairidis eine normale Sache, denn es dürften nicht die »Menschenhändler« sein, die entschieden, wer es nach Europa schaffe und wer nicht. Zur Aufklärung der Schiffskatastrophe kommentierte er kurz angebunden: »Derzeit läuft eine unabhängige gerichtliche Untersuchung, deren Ergebnisse ich nicht kennen kann.«

Zahlreiche Zeugen, die dem Tod im Meer am 14. Juni entkamen, hatten berichtet, dass die griechische Küstenwache vor Ort nicht nur stundenlang zugesehen hatte, wie der mit rund 750 Menschen – darunter Frauen und Kinder im Laderaum – völlig überladene Fischkutter in schwere Seenot geriet. Die Grenzbeamten hätten auch versucht, das Boot mit einem Tau aus dem griechischen Verantwortungsbreich zu schleppen und hätten damit das Unglück erst herbeigeführt. Was die von Journalisten befragten Übelebenden schilderten, deckt sich mit den Ergebnissen monatelanger Recherchen griechischer, aber auch deutscher, englischer und französischer Medien. Diese zeigen, dass die Athener Regierung von ihrer Küstenwache auch illegale Aktionen zur »Rückführung« von Flüchtlingsbooten auf das offene Meer – sogenannte Pushbacks – erwartet oder sie, ebenso wie die EU, zumindest wohlwollend duldet. Dem widersprach Kairidis in der vergangenen Woche im Parlament, wo die Opposition vom neuen Minister Antworten auf die Frage nach den Verantwortlichen verlangt hatte: Die Küstenwache habe in der Vergangenheit »konsequent Zehntausende Migranten gerettet, die ihr Leben kriminellen Schleppern anvertraut« hätten. Wie zur Bestätigung seiner Darstellung wurden in der Nacht zum Montag 120 Bootsflüchtlinge an einem felsigen Küstenabschnitt der südlichen Peloponnes geborgen. Zwar zweifelt niemand daran, dass auch Menschen gerettet werden. Allerdings lässt dies die Migrationspolitik der Regierung und deren juristische Folgen – mehr als 2.000 Menschen sind wegen »Schmuggels« inhaftiert – keineswegs in besserem Licht erscheinen.

Wenig Hoffnung

Einzelne Überlebende vom 14. Juni schilderten nach Angaben von Pro Asyl, dass ihre Aussagen fehlerhaft protokolliert worden seien, »womöglich, um eine direkte Beteiligung der Küstenwache an der Katatstrophe zu verschleiern«. Erste Verhöre im Rahmen der Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft der Hafenstadt Kalamata seien offenbar sogar von der griechischen Küstenwache selbst durchgeführt worden. »Diese Erzählungen machen wenig Hoffnungen darauf«, heißt es in einer Erklärung der Hilfsorganisation aus der vergangenen Woche, »dass die Ermittlungen in Griechenland zu einem raschen und wahrheitsgemäßen Ergebnis führen werden«. Zu befürchten sei vielmehr, »dass ein ähnlich langer Weg bevorsteht wie nach dem Unglück von Farmakonisi, als es acht Jahre gedauert hat, bis der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schuld Griechenlands feststellte«. Das Gericht hatte die zuständigen Behörden wegen unterlassener Hilfeleistung zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 330.000 Euro verurteilt.

Bei dem Unfall war ein Boot im Januar 2014 im Beisein der griechischen Küstenwache vor der kleinen Insel Farmakonisi unweit der türkischen Hoheitsgewässer gekentert – wohl in Folge eines gescheiterten Pushbacks, den die Ermittler allerdings nicht mehr nachweisen konnten. Dabei waren acht Frauen und drei Kinder ums Leben gekommen. Die 16 Überlebenden mussten danach auf der Insel »erniedrigende Behandlung« durch die griechischen Matrosen erdulden, befand das Gericht. Weder die zuständigen Behörden noch die damalige rechte Regierung unter Adonis Samaras konnten dem Gericht erklären, warum die Hilfsmaßnahmen erst mit beträchtlicher Verspätung begannen – nachdem das Boot schon gesunken war. Eine Frage, die Anwälte der Überlebenden der Katastrophe vom 14. Juni wohl auch diesmal zu stellen haben werden.