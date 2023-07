»Die Realität der Prostitution in Magdeburg«. Ein Gespräch mit Emily Williams. Wie etablierte sich Prostitution nach 1990 in Ostdeutschland? Wer sind die Frauen, die sich hier prostituieren? Wer sind die Freier, und wer schlägt Kapital aus der lokalen Prostitution? Mittwoch, 15.7., 18 Uhr. Ort: Stadtteilladen F52, Friesenstraße 52, Magdeburg

»Vorstellung des Bildbandes ›Chile 1973. Denkmäler und Wandbilder in DDR und BRD‹«. Buchvorstellung und Diskussion. Der Autor Carlos Gomes spürte in jahrelangen Recherchen in DDR und BRD entstandene Monumente mit Bezug zu Chile auf. Donnerstag, 13.7., 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr). Ort: jW-Maigalerie, Berlin. Veranstalter: junge Welt. Eintritt: 10 Euro (erm. 5 Euro)

»Recht auf Ganztagsbetreuung – wie kann es auch qualitativ umgesetzt werden?«. Vortrag und Diskussion. Wie kann sichergestellt werden, dass die Zahl der Ganztagsplätze nicht nur ausgebaut, sondern auch mit hochwertigen Bildungsangeboten abgesichert wird? Mit Ruth Brenner (Stadträtin Die Linke) und Mario Schwandt (GEW Bayern). Donnerstag, 13.7., 18.30 Uhr. Ort: Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Str. 06, Nürnberg

»Denkmaltour: Auf den Spuren von Benjamin und Kracauer in Charlottenburg«. Bei der Denkmaltour-Führung werden ausgewählte Auszüge der »Stadtbilder« und -beobachtungen beider Autoren gelesen, um der skizzierten Sozial-, Alltags- und Geistesgeschichte »vor Ort« nachzugehen. Mittwoch, 15.7., 14 Uhr. Ort: vor dem Zoo-Palast, Hardenbergstraße 29 a, Berlin