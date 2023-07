Wie ein Tsunami

Joe Penney/Reuters Menschen am Grab von Thomas Sankara in Ouagadougou (25.11.2014)

Er war Sozialist, also musste er gehen. Was einst ein Erdölmanager über den 1987 ermordeten Präsidenten Burkina Fasos Thomas Sankara sagte, gilt für viele Personen und Bewegungen, die im 20. Jahrhundert ihr Land aus dem System des imperialistischen Würgegriffs lösen wollten. Natürlich waren sie nicht alle Sozialisten. Doch alle suchten Alternativen zu einem Weltwirtschaftssystem, das auf Niederwerfung und Ausbeutung beruht.

Darüber, wie diese Versuche zum Scheitern gebracht wurden, hat Vijay Prashad, der in den USA lebende indische marxistische Historiker und Journalist, ein Buch geschrieben. In »Washington Bullets« spürt er den Bestrebungen und ausgefeilten Instrumentarien zur Erhaltung von Macht und Reichtum vor allem der Vereinigten Staaten nach.

Das kompakte Buch ist nicht zuletzt ein Nachschlagewerk. Von der blutigen »Übernahme« Kubas von den Spaniern im Jahr 1898 bis zum Sturz des bolivianischen Präsidenten Evo Morales im Jahr 2019 spannt Prashad den Bogen. Er stützt seine Darlegungen auf eine Vielzahl von Dokumenten der US-Regierungen und multilateraler Organisationen, auf Selbstdarstellungen revolutionärer Bewegungen, Memoiren, Autobiographien und Gespräche, auf eine reiche Sekundärliteratur sowie sein eigenes Archiv.

Was Prashad zusammenträgt, ist mitunter atemberaubend (und doch auch nur ein Teil der komplexen amerikanischen Interventionsgeschichten), angefangen bei den zu Beginn des 20. Jahrhunderts zerschlagenen karibischen Unabhängigkeits- und Emanzipationsbewegungen in Honduras, Kuba, Nicaragua und Haiti. Noch standen die ehemaligen europäischen Kolonialmächte dem in nichts nach: Im Völkerbund stimmten sie einhellig dafür, ihre Kolonien als unmündige »Treuhandgebiete« zu verwalten. Die Toten in den Kolonien und Halbkolonien sind ungezählt.

Prashad ist wichtig zu betonen, dass die Bruchlinie nach 1945 nicht nur zwischen West und Ost, sondern auch zwischen Nord und Süd verlief. Der Kalte Krieg konnte von den sozialistischen Staaten lange Zeit im Gleichgewicht gehalten werden. Aber ein Land der südlichen Hemisphäre nach dem anderen wurde durch Bretton Woods, die NATO, IWF und Weltbank, OAS, SEATO, CENTO in die Knie gezwungen.

Dabei schien der große Dekolonisierungsprozess zwischen den 50er und 70er Jahren zunächst erfolgreich zu sein – auch dank des Schutzschildes, das die Sowjetunion bildete, die mit ihrem Vetorecht im UNO-Sicherheitsrat direkte Angriffe auf die sich befreienden Länder verhinderte und wirtschaftliche Brücken baute. Doch die mit der Gründung der UNO verbundenen Hoffnungen der Länder des globalen Südens erfüllten sich letztlich nicht.

Prashad listet Hintergründe und Zusammenhänge neokolonialer Gewalt gegen Länder des Südens in den Nachkriegsjahrzehnten beispielhaft auf: Von weniger bekannten »Eingriffen« wie in Kolumbien 1948 bis zu den »Interventionen« in Grenada und Panama. Überall wurde gelogen, gedroht, erpresst, gefoltert, gemordet. Zu den Ermordeten gehörten Patrick Lumumba, João Goulart, Mehdi Ben Barka, Che Guevara, Salvador Allende, Thomas Sankara – um nur einige zu nennen.

Das Drehbuch für »Regimewechsel« war oft identisch: die öffentliche Meinung beeinflussen, auf den richtigen Mann vor Ort setzen, »befreundete« Generäle vorbereiten, »die Wirtschaft« zum Schreien bringen, das Land di­plomatisch isolieren, »Massenproteste« organisieren, Morden (und Foltern) lehren, leugnen. Das alles belegt Prashad mit US-amerikanischen Quellen und Regierungsdokumenten.

Nach dem Sieg der Saur-Revolution in Afghanistan machte Zbigniew Brzezinski 1980 vier Vorschläge: umfangreiche Militärhilfe für Pakistan; Erwerb von Stützpunkten und eine neue, einheitliche Militärstruktur in der Region; verdeckte Aktionen im Südjemen und in Eritrea sowie im Iran und in Afghanistan; ein Hilfspaket für die Türkei (das größtenteils von Bonn und möglicherweise anderen Verbündeten finanziert wurde) im Austausch für türkische Hilfe im Iran und in Pakistan. Das Memorandum wurde komplett umgesetzt. Unter dem Vorwand des Kampfes gegen den »Kommunismus« förderte und pflegte man auch politisch passende religiöse Strömungen in Mittel- und Lateinamerika wie die Pfingstkirchen, den islamistischen Terror, die Verbindung zum wahabitischen Ölreich, die finanziellen Erpressungen des IWF.

Noch dramatischer ging es nach 1990 zu. »Nach dem Fall der Sowjetunion und der Kapitulation der Dritten Welt verschwand auch noch das UN-Schutzschild. Die Interventionen des Westens stürmten heran wie ein Tsunami«, schreibt Prashad. Bis dahin beispiellose »Sanktionsregime« wurden etabliert, Irak, Libyen, Syrien zugrunde gerichtet, hybride Kriege mit Sabotage- und Wirtschaftsblockaden sowie Kultur- und Medienkampagnen entfesselt. Um zu verhindern, dass neue Rivalen Einflusszonen aufbauen, errichteten die USA ein globales Netz an Militärstützpunkten (im Jahr 2022 insgesamt 883 in 183 Ländern). Putsche erfolgten nun nicht mehr nur klassisch durch Generäle oder Banken, sondern auch durch NGOs, wie das Beispiel Haiti zeigt, das für Prashad kein Staat mehr ist, sondern nur noch eine »Republik der NGOs«.

Was lehren uns diese Geschichten, fragt Prashad. »Dass die Menschen und ihre Anführer, als sie versuchten, einen gerechten Weg in die Zukunft zu finden, von ihren dominanten Klassen ausgebremst wurden, angestachelt durch westliche Führungsmächte. Dass das, was übrigbleibt, eine Landschaft der Verwüstung darstellt. Die Demütigung der älteren kolonialen Vergangenheit wurde in die moderne Zeit übertragen. Niemals durften die Menschen in der Dritten Welt in der gleichen Zeit leben wie ihre Zeitgenossen im Westen.« Zweifellos sind es nicht nur Washingtons Geschosse, die auf die Welt niedergingen und niedergehen. Doch nahezu überall spielen die USA eine Rolle. Das zeigt Vijay Prashads Buch. Eine unabdingbare Lektüre.