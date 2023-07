Anagnorisis

Hauke-Christian Dittrich/dpa Auf dem Weg zur Literatur – Schlange der Erwartung vor einer Aldi-Filiale in Hannover

Es wird ja immer sehr geklagt in Künstlerkreisen. Meistens zu Unrecht. Als unser literarisches Powertrio Read ’em all neulich mal wieder im Ultrawesten des Landes, in der Grafschaft Bentheim gastierte, kamen die üblichen zwei Dutzend Menschen, die immer kommen, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft – ach, nein, davon lieber ein andermal. Oder nie!

Nach der Lesung besuchten uns die freundlichen Menschen am Büchertisch und entschuldigten überaus diplomatisch, fast schon liebenswert, die anderen vier Dutzend, die normalerweise den Saal vollmachen. »Die hatten keinen Bock auf euch!«

Wir waren am Boden zerstört und mästeten ihr schlechtes Gewissen. »Zwei fucking Dutzend people«, höhnte ich mit vor Gram gefletschten Zähnen, »jetzt sind wir ganz unten, unsere Karriere ist am Ende.«

»Es ist eine Schande, ich kann so nicht mehr weitermachen«, greinte Klinge. »Ich gehe zurück in meinen alten Job. Kassierer bei Aldi. Da kommen wenigstens Leute!«

Jetzt war Till dran.

»Haltet ein, überstürzt es nicht. Wir sind so kurz davor«, rief er aufgebracht und zeigte mit Daumen und Zeigefinger an, wie kurz das war. Sehr kurz nämlich. »Wollt ihr das alles aufs Spiel setzen?«

Klinge und ich nickten mit schicksalhaft gekräuselter Stirn.

»Wir müssen nur noch ein paar Monate durchhalten«, rief Till mit dem Mut der Verzweiflung.

»Ich weiß ja nicht«, überlegte ich.

Na, und so weiter …

Die Mitleidsnummer zog. Wie immer. Sie kauften Bücher, soviel die Hände tragen konnten.

Literatur ist ein schmutziges Geschäft, macht aber dafür nicht so viel Arbeit.