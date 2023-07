Jeder zweite bricht ab

Sylvio Dittrich/imago Dann lieber doch nicht: Die Arbeitsbedingungen befördern die Abbrecherquote bei angehenden Lehrern

Im Verlauf eines Jahres schreiben sich hierzulande nur wenig mehr als 50.000 junge Menschen für ein Lehramtsstudium ein. Das sind angesichts des gravierenden Lehrkräftemangels zu wenige; aber nur etwa die Hälfte von ihnen wird am Ende auch als Lehrkraft arbeiten. Das zeigt eine Untersuchung des Stifterverbands, die Ende vergangener Woche in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach schließen von den Studienanfängern lediglich 30.300 ihr Lehramtsstudium ab. Nur 28.300 beenden anschließend auch das Referendariat.

Etwa ein Drittel der Studierenden entscheidet sich der Studie zufolge schon in den ersten Semestern gegen das Lehramt. Die Zahl derer, die nach dem Studienabschluss ein Referendariat beginnen, liegt bei 29.400 – laut Stifterverband ist sie viel zu gering, um den Bedarf an Deutschlands Schulen zu decken. Zumal auch nur rund 1.200 Hochschulabsolventen ohne Lehramtsstudium über einen Quereinstieg ein Referendariat beginnen. Ohne eine deutlich höhere Zahl von Quer- und Seiteneinstiegen könne der Bedarf in den kommenden Jahren nicht einmal ansatzweise gedeckt werden, so die Studie.

Um dem Lehrkräftemangel nennenswert entgegenzuwirken, müssten nach Einschätzung des Stifterverbands die Abbrecherquoten zu Beginn, aber auch in späteren Phasen der Lehramtsausbildung radikal reduziert werden, insbesondere bei sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Dort würden besonders viele Studierende in fachwissenschaftliche Studiengänge wechseln, die ihnen Karrieren in der Wirtschaft ermöglichten, wo mehr Geld zu verdienen sei.

Der Lehrkräftemangel in der Bundesrepublik hat längst dramatische Ausmaße. Und die Zahl der Studienanfänger ist 2023 nach Jahren des Anstiegs wieder gesunken. Selbst bei einer hundertprozentigen Erfolgsquote könnte der derzeit prognostizierte Bedarf an Lehrkräften in einigen Unterrichtsfächern in den kommenden Jahren nicht gedeckt werden, so der Stifterverband. Nach Prognosen der Kultusministerkonferenz werden in zwei Jahren rund 25.000 Lehrkräfte fehlen. Es werden eher 40.000 sein, sagt der renommierte Bildungswissenschaftler Klaus Klemm. Bis 2030 wird die Zahl ihm zufolge auf 85.000 steigen, bis 2035 sogar auf bis zu 156.000 fehlende Lehrerinnen und Lehrer.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) führt den Mangel in erster Linie auf die schlechten Arbeitsbedingungen an den Schulen zurück. Um den Beruf wieder attraktiv zu machen, müssten die Löhne erhöht und die Arbeitszeiten gesenkt werden.